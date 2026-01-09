Espana agencias

Bendodo dice que Feijóo aportó "todos" los mensajes con Mazón y que "ojalá" Sánchez se acercara a su "sentido ético"

El vicesecretario de Política Autonómica enfatiza que el líder popular entregó a la jueza la totalidad de sus comunicaciones con Mazón, resaltando su integridad y lanzando una crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Durante una comparecencia en A Coruña, Elías Bendodo sostuvo que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, entregó a la jueza todos los mensajes que había intercambiado con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en relación a la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en Valencia. Según informó Europa Press, Bendodo precisó que esta colaboración se extendió incluso a pesar de que Feijóo no estaba obligado a presentar dichas comunicaciones, poniendo de relieve lo que describe como su integridad en un contexto de acusaciones de falta de veracidad dirigidas al líder popular.

De acuerdo con el medio Europa Press, Bendodo señaló, además, que sería deseable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acercara al “sentido ético y moral” que, en palabras de Bendodo, caracteriza a su líder de partido. Estas declaraciones se produjeron durante la presentación de la vigésima octava Interparlamentaria que el PP organiza este fin de semana en la ciudad bajo el lema “Por lo importante”. En esa presentación, Bendodo estuvo acompañado por Paula Prado, secretaria general del PP gallego, y Diego Calvo, presidente provincial del partido en A Coruña.

Al ser cuestionado sobre la intervención de Feijóo ante la jueza que investiga los hechos relacionados con la dana, Bendodo recalcó que el expresidente gallego respondió a la cita judicial por videoconferencia, donde puso a disposición las comunicaciones mantenidas tanto con Mazón como con otros dirigentes autonómicos. Esta actuación de Feijóo ocurre en un momento donde el Gobierno central y las formaciones Podemos y Sumar han acusado al líder del PP de “mentir” en su versión de los hechos sobre la información que recibió y los pasos que siguió durante el episodio del desastre natural.

Según publicó Europa Press, Feijóo declaró ante la jueza de Catarroja que supo de la magnitud de la riada en Valencia cerca de las 20 horas y que no fue informado por Carlos Mazón en tiempo real, admitiendo que en una declaración anterior se expresó de forma equivocada al afirmar lo contrario. El propio Feijóo relató que en esa jornada también se comunicó con los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Andalucía, Juanma Moreno, ante la posibilidad de que ambos territorios pudieran verse afectados por las consecuencias del temporal.

Las declaraciones de Feijóo fueron objeto de críticas por parte de integrantes del Gobierno y otros partidos políticos. El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró –según Europa Press– que Feijóo reconoció que su formación política mantuvo su comportamiento habitual, que López sintetizó como una tendencia a “mentir”. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aludió a las palabras pronunciadas anteriormente por el líder popular, quien había pedido, en otra ocasión, que fuera apartado si mentía en el ejercicio de sus funciones.

Dentro de ese clima de tensión, tanto Sumar como Podemos acusaron de manera pública a Feijóo de haber mentido al corregir su propia versión respecto a la información recibida en tiempo real durante el episodio de la dana. Según los partidos citados por Europa Press, consideran que la rectificación del dirigente popular constituye una prueba de falta de veracidad y piden que asuma responsabilidades.

Desde el Partido Popular, Elías Bendodo defendió la actitud de Feijóo frente a la investigación judicial y remarcó que el líder ha entregado toda la documentación y los mensajes requeridos, apuntando a lo que considera una actuación ejemplar frente a las exigencias legales. Bendodo aprovechó su comparecencia para reforzar la postura ética del partido, al contrastarla con la del presidente del Gobierno y sugerir que España se beneficiaría de un mandatario con la misma orientación moral.

Por otro lado, la formación popular indicó, según Europa Press, que la aportación íntegra de los mensajes busca despejar cualquier duda sobre la actuación del líder de la oposición durante la emergencia provocada por la riada. El partido insiste en que la transparencia ejercida por Feijóo dista del comportamiento mostrado, según su perspectiva, por el jefe del Ejecutivo central y sus socios políticos, quienes insisten en sus críticas pese a la entrega voluntaria de las comunicaciones.

La comparecencia de Feijóo y el debate político en torno a la gestión de la dana añaden un capítulo nuevo a los cruces entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición, que mantiene su defensa en torno a la actuación del presidente y la presentación de todos los documentos requeridos en la investigación judicial.

