Almada: "La repetición del penalti me causa indignación"

Oviedo, 23 abr (EFE).- Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, dijo este jueves en la sala de prensa del Carlos Tartiere que la repetición del penalti en el primer gol del Villarreal le causa "indignación".

"Fuimos superiores y el empate me sabe a poco. Tuvimos más claridad en el segundo tiempo que en el primero, aunque tampoco nos llegaron mucho. El Villarreal tiene una plantilla de muchísima calidad e hicimos un gran partido, merecimos mejor resultado", explicó el preparador uruguayo tras el 1-1

Sobre el partido jugado por los suyos, Almada desveló que al finalizar el partido Marcelino García Toral le dijo que el Oviedo "fue superior y mereció el triunfo", algo que el técnico carbayón le agradeció al asturiano.

"Solo pienso en ganar al Elche, no pienso en el más allá. Soy optimista de cara al domingo. Hay que ver cómo llegan los jugadores al partido", concluyó el técnico de un Real Oviedo que sigue colista y que está a seis puntos de la permanencia. EFE

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