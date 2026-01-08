Vox ve una "estafa a los españoles" el acuerdo para la nueva financiación y pide igualdad

Barcelona, 8 ene (EFE).- El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha calificado este jueves de "estafa a los españoles" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC de un nuevo sistema de financiación para Cataluña porque "rompe la solidaridad", a la par que ha reclamado igualdad entre todas las autonomías.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado este jueves un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para esa comunidad, según ha informado el político catalán.

En una rueda de prensa en el Parlament, Garriga ha tachado de "cumbre de la vergüenza" la reunión entre Sánchez y Junqueras, que ha servido además para "blanquear a un condenado por sedición y malversación", en relación al líder de ERC.

Garriga ha expresado sus dudas sobre de dónde "saldrán" los casi 5.000 millones de euros adicionales para Cataluña que contempla el acuerdo, y ha aventurado que serán "del bolsillo de los catalanes y los españoles" a través de "más impuestos".

Estos fondos, considera el portavoz de Vox, "no irán destinados a la sanidad y la educación", sino a "financiar al separatismo, del cual el PSC es un actor necesario".

Bajo su punto de vista, Sánchez ha "comprado" al independentismo "con el dinero de todos": "Ni monsergas, ni conciertos, unidad e igualdad", ha dicho. EFE

(foto)