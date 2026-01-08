Morant avisa a Feijóo que le citarán en el Congreso "si no dice la verdad" a la jueza de la dana

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los socialistas pedirán que comparezca en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso si este viernes, en su declaración ante la jueza de Catarroja (Valencia), "no dice la verdad, dice la verdad a medias o no es suficiente". "Por una parte está la responsabilidad judicial, pero por otra parte también está la responsabilidad política", ha recalcado.

Así lo ha trasladado este jueves por la tarde, antes de una reunión de la ejecutiva del PSPV en Paiporta, una de las localidades más afectadas por la dana, a un día de que Feijóo declare por videoconferencia como testigo en la causa de la dana. El jefe de la oposición deberá explicar los mensajes que se mandó con el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón el día de la catástrofe que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

Morant ha reprochado a Feijóo que haya "considerado que no tiene que molestarse en venir a la zona dana, en pisar el mismo juzgado que están pisando muchos otros testigos", lo que ve como "una forma de cobardía" Además, ha señalado que "desde luego, suscita algo de culpabilidad" porque "Feijóo debería contar la verdad y está obligado a decir la verdad como testigo".

Dicho esto, ha criticado que Feijóo, en los mensajes que se intercambió el 29 de octubre con Mazón y que entregó el pasado viernes a la jueza, ha demostrado que "mintió" en las declaraciones que realizó en su visita a Valencia horas después de la dana. "La gran verdad es que el señor Feijóo pisó la Comunitat Valenciana para mentir", ha reiterado, para insistir en que es "el modus operandi del Partido Popular en todas las crisis, sobre todo en las que gestionan ellos".

"Feijóo mintió y lo dicen los 'whatsapps' cuando dijo que había estado informado por el señor Mazón (...) Feijóo no se preocupó por el drama de la Comunidad Valenciana, lo que le preocupaba era la comunicación; es decir, liderar el relato, no la emergencia", ha reprochado.

La dirigente socialista ha sostenido que "para liderar el relato, el PP solo conoce una fórmula, que es tapar la negligencia y los fallos de sus gobiernos, en este caso del señor Mazón, y atacar al Gobierno de España".

"LA VERDAD ES IMBORRABLE"

Todo ello cuando ha subrayado que "en los 'whatsapps' se recoge la verdad de aquella tarde, que es imborrable" y revela que "Mazón decía que había hablado con el presidente Pedro Sánchez, con la vicepresidenta primera, con el ministro de Interior, con la ministra de Defensa y que tenía toda la ayuda que necesitaba la Generalitat por parte del Gobierno de España".

"Esa es la verdad de aquella tarde, una verdad que se fue diluyendo a base de mentiras, mentiras y mentiras, tanto del Mazón, de Feijóo y de todo el Partido Popular, aquí en la Comunitat Valenciana y nacional", ha lamentado, para insistir en que Feijóo debe decir la verdad ante la jueza o de lo contrario el PSPV pedirá al grupo socialista en el Congreso que lo llamen a la comisión de investigación

Y ha avisado al jefe de los 'populares': "Mentir en política es inaceptable, y mentir en un drama como el que hemos vivido los valencianos es directamente inhumano y te incapacita para estar en política".