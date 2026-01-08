Espana agencias

La nueva ministra de Educación inicia sus primeros contactos con las familias del alumnado

Madrid, 8 ene (EFE).- La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha iniciado 2026 tomando contacto con la comunidad educativa y en primer lugar con las asociaciones de padres y madres de alumnos, que le han transmitido la necesidad de una mayor participación de las familias en los centros escolares.

Tolón ha retomado el curso escolar, tras su nombramiento el 22 de diciembre, con voluntad de diálogo permanente y consenso para "avanzar en la mejora del sistema educativo", según han señalado este jueves desde el Ministerio, mientras que las familias del alumnado han indicado a EFE el interés que ha mostrado para frenar el acoso escolar en las aulas.

La titular de Educación ha mantenido sendas reuniones con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) y de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), y según la presidenta de CEAPA, María Sánchez, le han pedido que actualice la ley de 1986 que rige las asociaciones de padres y madres para dar más protagonismo a las familias.

"El papel de las familias ha cambiado mucho en cuarenta años, intervienen más en la vida diaria del centro y deben participar más de sus decisiones", ha indicado Sánchez, al tiempo que ha pedido a Tolón "liderar el apoyo a la educación pública", tanto en el ciclo de 0 a 3 años como en la Formación Profesional.

Ceapa también ha puesto el foco en la necesidad de mejorar el plan de climatización de los centros sobre todo en las aulas y ha destacado el interés de Tolón en que las familias hayan sido el primer colectivo con el que se ha reunido.

Por su parte, la presidenta de Concapa, Ángela Melero, también ha resaltado a EFE la voluntad de la nueva ministra por "tender puentes y creer en el consenso", al tiempo que le han pedido "que se abra a negociar los conciertos o la partida de otros gastos con el fin de que haya un mayor ajuste entre la inversión que se realiza en un alumno de la pública y otro de la concertada".

"Salimos contentos porque creemos que entra con ganas de hacer y de trabajar por la Educación", ha señalado Melero.

Tolón, además, se ha reunido este jueves con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para repasar las principales líneas estratégicas de ambos ministerios y en los próximos días seguirá viéndose con otras partes de la comunidad educativa.EFE

EFE

