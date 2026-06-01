Temas del día de EFE España del martes 2 de junio de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Barcelona - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, que reúne a líderes empresariales y políticos para debatir sobre temas de actualidad en un momento en el que el líder de los populares intenta convencer a Junts y a PNV de que apoyen una moción censura contra Pedro Sánchez para forzar un adelanto electoral.

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TRIBUNALES PSOE

Madrid - En una semana en la que se espera conocer más detalles del conocido como caso Leire Díez una vez que el juez ha levantado parcialmente el secreto del sumario, el PSOE reitera su total colaboración con justicia, aunque insiste en plantear "serias dudas" sobre la "imparcialidad" y las "dobles varias de medir" de algunas causas judiciales.

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GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - PP y Vox continúan negociando los flecos del acuerdo que se espera que anuncien en las próximas horas o días y que permitirá al popular Alfonso Fernández Mañueco volver a ser presidente de Castilla y León en un gobierno de coalición.

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DESEMPLEO MAYO

Madrid - Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de mayo, después de que en abril se superaran los 22,1 millones de afiliados al sistema, gracias al tirón de la Semana Santa, que también llevó al paro por debajo de los 2,4 millones.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - Estudiantes de catorce comunidades inician los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se suman a los casi 43.000 alumnos madrileños que ya comenzaron este lunes las pruebas y que se extenderán hasta el jueves.

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HUELGA PROFESORADO

Valencia - La huelga del profesorado del sistema público no universitario de la Comunitat Valenciana llega a su decimosexta jornada con las negociaciones entre la Gobierno y sindicatos en punto muerto tras la tensa jornada del domingo y con la convocatoria de nuevas manifestaciones en las tres capitales de provincia coincidiendo con el inicio de las pruebas de acceso a la universidad.

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PAPA ESPAÑA (Serie Previa)

Madrid - Gracia. Con esta palabra latina de especial relevancia en el catolicismo se ha bautizado el dispositivo de seguridad que se está ultimando para la visita del papa León XIV a Madrid, Cataluña y Canarias, un evento que va a exigir un histórico dispositivo policial y que volverá a poner a prueba la capacidad de España ante concentraciones multitudinarias. Laura Camacho

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(Texto a las 9:10. 800 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023517540)

Madrid - El papa León XIV llega a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, con la puesta en marcha de un sistema mixto entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a las víctimas cuyos casos hayan prescrito. Raquel de Blas

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(Texto a las 9:05. 1.174 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023423157)

Burgos - La empresa burgalesa Green Mowers, especializada en maquinaria de mantenimiento, 'buggies' y vehículos de trabajo, ha sido seleccionada para suministrar el vehículo que utilizará el papa Leon XIV para moverse por el estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro diocesano previsto para el 8 de junio, dentro de su visita oficial a España. Patricia Carro

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS JAUME I

Valencia - Los jurados de los Premios Rei Jaume I, entre ellos 25 premios Nobel, dan a conocer los galardonados en cada una de sus siete categorías: Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial.

(Texto) (Foto)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - Tras el éxito de 'La infiltrada', Arantxa Echevarría (Bilbao, 1968) estrena este viernes 'Cada día nace un listo', una comedia gamberra en la que conviven buscavidas y corrupción a gran escala: "Estamos viendo todo el rato cómo nos roban y la gente dice: 'tonto el último'", remarca la directora a EFE. Marina Estévez Torreblanca

(Texto a las 9:15. 822 palabras) (Foto) (Vídeo)

NOVELA NEGRA (Entrevista)

San Sebastián - El médico Martín Torres debuta en la novela con 'Enfermera', una ficción 'noir' con ingredientes tomados de su experiencia en el servicio de Urgencias del Hospital Donostia de la que habla en una entrevista con EFE. Ana Burgueño

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio) (Directo)

09:30h.- Madrid.- EMINISMO EXTERIORES.- El Congreso acoge la jornada parlamentaria en el marco de la 'V Conferencia Ministerial sobre política exterior feminista. Construyendo paz y democracia'. Congreso. (Texto)

10:45h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Sevilla.- PARTIDOS ANDALUCÍA.- Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía en las últimas elecciones autonómicas, atiende a los medios de comunicación antes de presidir la primera reunión de trabajo de su grupo parlamentario. Parlamento andaluz.

11:40h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado.

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

12:00h.- Cartagena (Murcia).- CARTAGENA GOBIERNO.- Debate de la moción de censura presentada contra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, del PP, por Movimiento Ciudadano, PSOE y Sí Cartagena. Ayuntamiento. (Texto)

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA CHINA.- El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se entrevista con el presidente del Diario del Pueblo de China, Yu Shaoliang. Senado.

13:00h.- Barcelona.- PREMIO ECONOMÍA.- El rey Felipe VI preside la entrega del premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea a Martin Wolf, jefe de opinión económica del diario británico 'Financial Times'. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Barcelona.- CATALUÑA EUSKADI.- El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, mantiene una reunión con el lehendakari, Imanol Pradales. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- FEMINISMO EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inaugura la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista. Plaza Marqués de Salamanca, 8. (Texto)

16:00h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, debaten en una mesa redonda sobre la gobernanza descentralizada en España. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- DERECHOS HUMANOS.- El Congreso acoge acto de entrega de diplomas de doctor 'honoris causa' en Derechos Humanos a solicitud de la Asociación Civil Centro UNESCO para la Formación en Derechos Humanos Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz. Congreso

18:00h.- Barcelona.- HOMENAJE SAMARANCH.- El rey preside el acto de homenaje a Joan Antoni Samaranch en Barcelona. Palacete Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

07:00h.- Valencia.- HUELGA METRO.- El metro de Valencia y Alicante vuelve a los paros convocados por el sindicato SEMAF, para los que se han establecido unos servicios mínimos del 80 por ciento al coincidir con la celebración de las pruebas de acceso a la universidad. (Texto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de abril. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MAYO.- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de mayo. (Texto) (Infografía)

09:30h.- Madrid.- CONGRESO LUJO.- La Asociación Española del Lujo Luxury Spain celebra el Congreso de lujo en España, que reúne a marcas internacionales y expertos del sector. Hotel Wellington.

09:30h.- Madrid.- INFRAESTRUCTURAS INVERSIÓN.- La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, presenta dos estudios orientados a renovar y adaptar el sistema de contratación pública para hacerlo más eficiente, transparente e innovador. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MAYO.- Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo de 2026. Ministerio de Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- La CEOE organiza la jornada '40 años de España en la UE. Del mercado único a un único mercado'. C/Diego de León 50.

10:15h.- Barcelona.- MERCADO TECNOLÓGICO.- La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) analiza en un acto informativo la evolución del mercado de bienes tecnológicos de consumo. Ronda General Mitre, 10.

10:30h.- Madrid.- TRANSPORTE FINANCIACIÓN.- La patronal del transporte público ATUC presenta un informe sobre las necesidades de financiación e inversión del transporte público urbano y metropolitano hasta 2030. Espacio Ion (C/Talavera, 4).

11:20h.- Valladolid.- RENAULT CONVENIO.- La dirección de Renault España y las organizaciones sindicales firman el acuerdo de convenio colectivo 2026-2028. Hotel Lasa Sport. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el de Naturgy, Francisco Reynés, conversan sobre seguridad energética, competitividad y soberanía en la reunión del Cercle d'Economia. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

17:00h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, analizan las dificultades para asegurar el ahorro y la inversión en Europa. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

18:15h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en una mesa redonda con el presidente de KPMG España, Juanjo Cano, y el director de Veolia España, Daniel Tugues, debaten en una mesa redonda sobre competitividad industrial. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA URUGUAY.- Tribuna EFE Casa de América con la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona. Casa de América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- LUIS LORENZO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Súarez Palomino, acusados de varios delitos por el trato que dispensaron a la tía de ella durante varios meses, tras los que la anciana falleció. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- Juzgan a un profesor de kárate de un polideportivo de L'Hospitalet acusado de abusar sexualmente de una alumna menor. Audiencia de Barcelona. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIIHADISTA.- La Audiencia Nacional juzga a varios acusados de un delito de integración de organización terrorista a quienes la Fiscalía atribuye "labores de captación radicalización y adoctrinamiento". C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Continúa el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a un acusado para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel por asesinar a su pareja, asestándole 45 puñaladas. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Ávila.- CIBERDELINCUENCIA CONGRESO.- La Policía Nacional organiza en Ávila el VI Congreso de Seguridad Digital y Ciberdelincuencia 'Cibercrimen 3.0' que inaugura el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Escuela Nacional de Policía. (Texto) (Foto)

11:30h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- La delegación vasca de la Global Sumud Flotilla presenta una denuncia popular tras la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de activistas procedentes de Israel. Palacio de Justicia de Bilbao. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La Fundación Línea Directa entrega del XXIII Premio Periodístico de Seguridad Vial. Teatro Príncipe Pío.

SOCIEDAD

09:00h.- PRUEBA UNIVERSIDAD.- Los estudiantes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Asturias y Murcia comienzan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Valencia.- HUELGA PROFESORADO.- La Conselleria de la Gomunitat Valenciana convoca dos nuevas reuniones telemáticas con los sindicatos de docentes en la negociación para poner fin a la huelga indefinida del profesorado, la primera a las 9:00 sobre ratios y la segunda a las 13:00 sobre el valenciano. (Texto)

9:00h.- Valencia.- PREMIOS JAUME I.- Lectura del manifiesto anual de los jurados de la trigésima octava edición de los Premios Rei Jaume I. Capitanía General. (A las 13:30h, proclamación de los ganadores. Palau de la Generalitat). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Sevilla.- SALUD TRASPLANTE.- El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa de trasplante pionero en Andalucía. Hospital Universitario Virgen del Rocío. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN MOVILIZACIONES.- El sindicato CSIF presenta una campaña de movilizaciones en toda España a partir de septiembre en defensa de la escuela pública y contra la precariedad de las condiciones laborales del profesorado. C/Fernando el Santo, 17. (Texto)

10:45h.- Barcelona.- ENFERMEDADES ALZHÉIMER.- La Fundación Pasqual Maragall reúne expertos internacionales para avanzar en el uso de biomarcadores en enfermedades neurodegenerativas. C/Wellington, 30. (Texto)

11:00h.- Valencia.- HUELGA PROFESORADO.- Manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios del profesorado del sistema público no universitario de la Comunitat Valenciana. (A las 12:00h. manifestación en Alicante). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El comité organizador de la visita del papa en España ofrece una rueda de prensa con las novedades organizativas del viaje, con especial atención a la dimensión económica de la visita, en la que además se avanzarán los resultados de la encuesta realizada por GAD3 a más de 10.000 inscritos en los actos. Añastro, 1. (Texto)

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, exponen las principales líneas del dispositivo que ha coordinado la ciudad para la llegada del papa León XIV. Casas Consistoriales. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, comparece frente a la Nunciatura para exigir al papa la suspensión de su visita a la abadía y que reciba a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. Avenida de Pío XII, 46.

12:00h.- Barcelona.- HUELGA EDUCACIÓN.- Los sindicatos CGT, Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya convocan una manifestación en Barcelona para expresar su rechazo al acuerdo educativo alcanzado el pasado viernes. Palau Robert. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EMPRENDIMIENTO SENIOR.- El Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre presenta el informe ‘El emprendimiento sénior en España' que identifica las principales barreras y oportunidades para emprender después de los 55 años. Coca Cola, C/ Ribera de Loira, 20-22.

16:30h.- Madrid.- SOSTENIBILIDAD MÓNACO.- La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco organiza en Madrid, con motivo del décimo aniversario de su presencia en España, la jornada 'Liderando el futuro desde la colaboración'. IE Tower. Castellana, 259. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El sello editorial católico PPC (grupo SM) organiza el coloquio 'León XIV en España: escáner a Robert Prevost', para analizar el perfil, trayectoria y retos del primer papa agustino de la historia. C/ Columela, 12.

18:30h.- Madrid.- DESAHUCIO MADRID.- El Sindicato de Inquilinas organiza varias actividades para intentar parar el desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro. Puerta del parque de El Retiro (Biblioteca Eugenio Trías).

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Guadalajara.- LITERATURA CELA.- Presentación del programa conmemorativo del 80 aniversario de 'Viaje a la Alcarria' de Camilo José Cela. Diputación.

10:30h.- Madrid.- PHOTESPAÑA EXPOSICIÓN.- La directora de PhotoEspaña 2026, María Royo, presenta 'Endometriosis. El dolor silenciado 1860–2026', una instalación de Laia Abril, Premio Nacional de Fotografía 2023. Museo del Romanticismo.

11:00h.- Madrid.- VERANOS VILLA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta la programación del festival Veranos de la Villa 2026. Patio Sur de Conde Duque. Calle del Conde Duque, 11. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA EXPOSICIÓN.- La directora de PhotoEspaña, María Santoyo, presenta 'Lux & Umbra', una exposición de la fotógrafa Viviane Sassen, ganadora del Premio PhotoEspaña 2026. Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

12:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Acto de presentación de los espectáculos que acogerá el Espacio Turina en el marco de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. Restaurante Abades Triana.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Las Ventas. (Texto) (Foto). EFE

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