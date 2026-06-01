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Aganzo, sobre la negociación del calendario 26/27: "LaLiga está siendo unilateral"

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Madrid, 1 jun (EFE).- David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), dijo este lunes a EFE que el sindicato de jugadores y la patronal del fútbol continúan sin llegar a un acuerdo sobre al calendario de competición de la temporada 2026/27 y que, en su opinión, LaLiga "está siendo unilateral".

Durante la presentación en Madrid de la exposición 'Goals for Hope', a la que Aganzo acudió junto a la futbolista Vero Boquete a recoger un premio, el presidente de la AFE puso de manifiesto que pese a que ambas organizaciones están "intentando" ponerse de acuerdo sobre la fecha de inicio de la competición el próximo curso, por el momento no lo están consiguiendo.

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"Estamos cada uno con nuestra postura, ellos dicen una cosa, nosotros decimos otra... Lógicamente porque creemos en la protección y la salud de nuestros futbolistas y, sobre todo, en el consenso para poder tener lo que dice el convenio. En ese proceso estamos. Estamos intentando ponernos de acuerdo, pero hasta ahora no lo estamos consiguiendo", señaló.

Desde la AFE insisten en que los partidos deben empezar el fin de semana del 23 de agosto, mientras que LaLiga apuesta por comenzar el 14 de agosto, de ahí que una de las principales demandas de Aganzo pase por garantizar "un trato igualitario" para todos los futbolistas, especialmente teniendo en cuenta la circunstancia de que algunos de ellos terminarán más tarde la presente temporada debido a la disputa del Campeonato del Mundo.

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"Lo que hemos hecho es intentar ver las demandas que nos han hecho los futbolistas. Date cuenta que vienen de un Mundial, muchos de ellos van a venir y no saben dónde van a jugar el siguiente año, muchos de ellos vienen de unas circunstancias muy especiales y, bueno, el trato tiene que ser igualitario para todos", afirmó.

"La gente que vaya al Mundial y la gente que no vaya al Mundial tiene que tener un tiempo de descanso y un tiempo de preparación para poder ejercer su trabajo" defendió Aganzo, ya que, en su opinión, en este asunto LaLiga "una vez más, sigue siendo de una manera unilateral y en ese contexto estamos".

"Creo que las cosas se tienen que hacer bien, siempre lo he dicho, creo que los convenios y las leyes se tienen que cumplir", zanjó. EFE

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EFE

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