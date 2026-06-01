1-3. El Igualada asalta el Palau y arrebata al Barça el factor pista

Barcelona, 1 jun (EFE).- El Igualada Rigat sorprendió este lunes al Barça, al que derrotó por 1-3 en el Palau Blaugrana en el segundo partido de las semifinales por el título de la OK Liga, y le arrebató el factor pista en una eliminatoria que ahora queda empatada (1-1) y se traslada a Les Comes.

El conjunto arlequinado se sacó además una espina ante el gran dominador histórico de la competición, con 35 títulos ligueros, al que no había logrado derrotar esta temporada. Un triunfo de enorme valor que le permite depender de sí mismo para pelear, ante su afición, por una plaza en una final que no alcanza desde 2004.

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Los visitantes firmaron un encuentro muy serio y se adelantaron antes de cumplirse el tercer minuto gracias a un gol de Marc González. Con una defensa sólida y una notable actuación bajo palos, el Igualada supo contener las acometidas azulgranas y amplió su ventaja pasada la mitad del segundo tiempo.

El Barça encontró un hilo de esperanza cuando Ferran Font transformó una falta directa para establecer el 1-2 (min.40), pero el conjunto que dirige Marc Muntané resistió los momentos de mayor presión, castigó la décima falta local con el tercer tanto y cerró el choque con oficio y madurez.

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La serie viaja ahora a Les Comes, donde se disputarán los dos próximos encuentros. El primero, este viernes (19:00 horas), puede acercar al Igualada a una clasificación histórica para la final 22 años después. El vigente campeón, por su parte, está obligado a ganar al menos uno de los dos partidos a domicilio para forzar el quinto y definitivo duelo. EFE

avm/arh