Martes, 2 de junio de 2026

Madrid, 1 jun (EFE).-

GOBIERNO LEGISLATURA.- Barcelona.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, que reúne a líderes empresariales y políticos para debatir sobre temas de actualidad en un momento en el que el líder de los populares intenta convencer a Junts y a PNV de que apoyen una moción censura contra Pedro Sánchez para forzar un adelanto electoral.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

DESEMPLEO MAYO.- Madrid.- Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de mayo, después de que en abril se superaran los 22,1 millones de afiliados al sistema, gracias al tirón de la Semana Santa, que también llevó al paro por debajo de los 2,4 millones.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

CONSEJO MINISTROS.- Madrid.- Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras la reunión del Consejo de Ministros.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PRUEBA UNIVERSIDAD.- Varias ciudades.- Catorce comunidades inician los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se suman a los casi 43.000 alumnos madrileños que ya iniciaron este lunes las pruebas y que se extenderán hasta el jueves.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

HUELGA PROFESORADO.- Valencia.- La huelga del profesorado del sistema público no universitario de la Comunitat Valenciana llega a su decimosexta jornada con las negociaciones entre la Gobierno y sindicatos en punto muerto tras la tensa jornada del domingo y con la convocatoria de nuevas manifestaciones en las tres capitales de provincia coincidiendo con el inicio de las pruebas de acceso a la universidad.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PAPA ESPAÑA.- Burgos.- La empresa burgalesa Green Mowers, especializada en maquinaria de mantenimiento, buggies y vehículos de trabajo, ha sido seleccionada para suministrar el vehículo que utilizará el papa Leon XIV para moverse por el estadio Santiago Bernabeu durante el encuentro diocesano previsto para el 8 de junio, dentro de su visita oficial a España.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PAPA ESPAÑA.- Las Palmas de Gran Canaria.- La comunidad peruana en Canarias espera con ilusión y entusiasmo la primera visita del papa a las islas, no solo por el sentido que tiene este viaje de León XIV de apoyar a los migrantes, en especial los llegados de África en cayucos y pateras, sino porque lo considera suyo: es 'El papa peruano'.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

DAVID SÁNCHEZ.- Badajoz.- Tercera sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la Diputación de Badajoz, con la declaración de nuevos testigos.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

JUICIO LESIONES.- Santander.- Comienza la primera de las tres sesiones del juicio contra los tres acusados de agredir a tres porteros de discoteca, en Santander, para quienes la Fiscalía pide de 9 a 24 años de cárcel.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

CINE ESTRENOS.- Madrid.- Tras el éxito de 'La infiltrada', Arantxa Echevarría (Bilbao, 1968) estrena este viernes 'Cada día nace un listo', una comedia gamberra en la que conviven buscavidas y corrupción a gran escala: "Estamos viendo todo el rato cómo nos roban y la gente dice: tonto el último", remarca la directora a EFE.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

NOVELA NEGRA.- San Sebastián.- El médico Martín Torres debuta en la novela con 'Enfermera', una ficción 'noir' con ingredientes tomados de su experiencia en el servicio de Urgencias del Hospital Donostia de la que habla en una entrevista con EFE.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

HOMENAJE SAMARANCH.- Barcelona.- El rey preside este martes en Barcelona un acto de homenaje a Joan Antoni Samaranch, expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y artífice de que los Juegos Olímpicos recalaran en la capital catalana en 1992.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FÚTBOL SELECCIÓN.- Palma.- Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional femenina de fútbol, dirige este martes la segunda sesión preparatoria del equipo español en Palma, donde recibirá a Inglaterra en Son Moix el viernes 5 de junio a las 21:00 en un partido trascendental para obtener la clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027, ya que necesita la victoria para sacar el billete.

(Vídeo) (Foto)

ECLIPSE SOLAR.- Santiago de Compostela.- Los eclipses son en la actualidad un fenómeno de atractivo social e incluso turístico, pero a lo largo de los siglos han servido como motores del conocimiento, para profundizar en el entendimiento del Sol, probar la teoría de la relatividad o descubrir un nuevo elemento.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ENERGÍA NATURALEZA.- Palos de la Frontera (Huelva).- Moeve presenta el proyecto de restauración de la "Laguna las madres", la más grande de la provincia de Huelva, según resalta la empresa.

(Vídeo) (Foto)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL