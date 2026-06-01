Martes, 2 de junio 2026

TENIS ROLAND GARROS

París. Dos de los jóvenes talentos emergentes del tenis mundial, el español Rafa Jódar y el brasileño Joao Fonseca, juegan este martes en los cuartos de final del torneo de Roland Garros contra el alemán Alexander Zverev, principal aspirante al título, y el checo Jakub Mensik, respectivamente. En los otros dos cruces, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Frances Tiafoe o el italiano Matteo Arnaldi se ven las caras con los también italianos Flavio Cobolli y Matteo Berrettini.

PUBLICIDAD

En los cuartos del cuadro femenino, la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, o la japonesa Naomi Osaka se enfrenta a la rusa Diana Shnaider, la ucraniana Elina Svitolina juega contra su compatriota Marta Kostyuk, la rusa Anna Kalinskaya a la polaca Maja Chwalinska y la rusa Mirra Andreeva a la rumana Sorana Cirstea.

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Real Madrid, líder de la primera fase, recibe este martes a las 21:00 a La Laguna Tenerife en el Movistar Arena en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa, mientras que el UCAM Murcia, cuarto, hace lo propio con el Barça, quinto.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Las Rozas (Madrid). La selección masculina continúa concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con su preparación para su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, para la que tendrá su primer y penúltimo amistoso el próximo jueves en La Coruña ante la de Irak. Doble sesión de entrenamientos, a las 11:00 ya las 19:00.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

FÚTBOL MUNDIAL 2027 (F)

Palma. Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional femenina de fútbol, dirige este martes la segunda sesión preparatoria del equipo español en Palma, donde recibirá a Inglaterra en Son Moix el viernes 5 de junio a las 21:00 en un partido trascendental para obtener la clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027, ya que necesita la victoria para sacar el billete.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

ATLETISMO JEFFERSON PÉREZ (Entrevista)

Madrid. El ecuatoriano Jefferson Pérez es una leyenda del atletismo. Su palmarés en la marcha incluye un oro olímpico en Atlanta'96, una plata en Pekín 2008 y tres oros en Mundiales, pero, más allá de esos éxitos, su mayor satisfacción es saber en qué "parte del corazón de la gente" están sus gestas y si les ayudó con su ejemplo, el de "un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor del mundo". Por David Ramiro.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

OLIMPISMO SAMARANCH

Barcelona. El rey Felipe VI preside este martes en el Palacete Albéniz, en Barcelona, el homenaje al que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Español (COE), Juan Antonio Samaranch, fallecido en 2010. Al acto asisten el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el presidente del COE, Alejandro Blanco.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

BALONCESTO FINAL NBA/PRESENTACIÓN

Redacción Deportes. Los New York Knicks de Karl-Anthony Towns y José Alvarado, dos neoyorquinos de raíces caribeñas, tratan de devolver dsde el miércoles el anillo a la Gran Manzana frente a unos San Antonio Spurs que siguen contando con la figura del argentino Manu Ginóbili en su estructura deportiva años después de su retirada. Por Albert Traver.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 SERIE PREVIA

- De la influencia que pueda tener Donald Trump en el desarrollo del torneo a las altas temperaturas y grandes desplazamientos o las nuevas atribuciones del Var, estas son las claves del Mundial 2026. Por Óscar González.

PUBLICIDAD

- La selección argentina, campeona en Catar 2022 con Lionel Messi como gran figura, llega al Mundial 2026 con la posibilidad de alcanzar una hazaña que se le escapó hace 36 años: conquistar dos copas del mundo consecutivas, algo que solo lograron Italia en la década de 1930 y Brasil a comienzos de los años sesenta. Por Pablo Duer.

- Por primera vez en dos décadas, el fútbol empieza a imaginarse sin ellos. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar llegan al Mundial de 2026 como supervivientes de una era que transformó el juego, el negocio y hasta la manera de mirar el deporte. Los cuatro, cada uno a su modo, simbolizaron algo más que victorias: fueron relatos globales, obsesiones colectivas y protagonistas de una rivalidad que marcó a una generación entera. Por Juanjo Lahuerta.

- El Mundial 2026 en 10 cifras. Por Iñaki Dufour.

- Brasil y Marruecos parten como los grandes favoritos del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que completan la correosa Escocia y una Haití que vuelve a una fase final del torneo más de medio siglo después. Por Carlos Meneses.

- Paraguay y EE.UU. encabezan uno de los cuadrantes más impredecibles del Mundial. Sin gigantes europeos a la vista, los guaraníes buscarán romper los pronósticos frente a la selección anfitriona, en un camino en el que se cruzan Túnez y Australia en una arena propensa a sorpresas. Por Mikaela Viqueira.

(Texto)

--------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Liga Endesa. Cuartos de final. Primeros partidos: UCAM Murcia-Barça (19.00) y Real Madrid–La Laguna Tenerife (21.00).

. Última hora de los partidos Valencia Basket–Surne Bilbao y Kosner Baskonia–Asisa Joventut.

- Madrid. Rueda de prensa y día de medios del Movistar Estudiantes antes de afrontar la fase de ascenso a la Liga Endesa (12.30. Movistar Academy Magariños. Serrano 129).

- Rueda de prensa por 'Zoom' con Mark Tatum, NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer para ofrecer un adelanto de las Finales de la NBA 2026, que comenzarán el miércoles 3 de junio (de 15:15 a 16:00 CET).

- Copa del Mundo de baloncesto 3x3, en Varsovia (hasta 7). Mujeres: Hungría-España (17.05) y Mongolia-España (20.20).

.

CICLISMO

- Giro de Italia femenino (hasta 7).

.

FÚTBOL

- Selección masculina. Entrenamiento cerrado de la selección en la Ciudad del Fútbol (11:00). Presentación de patrocinios de la selección (12.30). Entrenamiento cerrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. (19:00)

- Selección femenina. Entrenamiento cerrado a las 11.15 en Palma. Atención a medios a las 12.45.

- Mundial 2026. Serie previa:

. Claves para entender el Mundial 2026. Por Óscar González.

. El desafío de Argentina, repetir título como Italia y Brasil. Por Pablo Duer.

. El último baile de los cuatro gigantes. Por Juanjo Lahuerta.

. El Mundial 2026 en 10 cifras. Por Iñaki Dufour.

. Análisis del grupo C. Brasil y Marruecos al mando; Escocia, el hueso; y Haití, la cenicienta. Por Carlos Meneses.

. Análisis del grupo D Paraguay y EE.UU., en la arena de una batalla sin tregua ni favoritos. Por Mikaela Viqueira.

- Amistoso Croacia-Bélgica (18.00).

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

.

HOCKEY PATINES

- OK Liga Iberdrola femenina. Semifinales (al mejor de 3). Tercer partido: CP Esneca Fraga-Telecable HC (20.30).

.

OLIMPISMO

- Barcelona. El rey Felipe preside en el Palacete Albéniz, en Barcelona, el homenaje al que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Español (COE), Juan Antonio Samaranch, fallecido en 2010 (18.00. Jardines Joan Maragall del Palauet Albéniz). (FOTO) (VÍDEO)

.

POLIDEPORTIVO

- Oviedo. El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes inicia las deliberaciones del galardón, que se fallará este miércoles.

.

TENIS

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO). Cuartos de final.

- Madrid. Presentación de la nueva vestimenta oficial de la selección española de tenis con la presencia de David Ferrer, capitán español de Copa Davis (15.00. Sede central de Generali España en Madrid. Plaza de Manuel Gómez-Moreno, 5). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com