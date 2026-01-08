La 10K Valencia espera los récords femeninos de España y Europa

Valencia, 8 ene (EFE).- La '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' celebra este domingo su décimo octava edición con el objetivo de batir los récords femeninos de España y Europa en una prueba que ha batido su récord de participación con 16.000 inscritos y también de corredores extranjeros.

La prueba, que es la más rápida del mundo, celebró su presentación este jueves en el edificio 'Veles e Vents' en La Marina de València con la presencia de Alex Aparicio, el director de la prueba, la concejala de Deportes de Valencia, Rocío Gil, y el representante de Ibercaja José Gil.

Aparicio aseguró que el gran objetivo en esta edición es ir a por el récord femenino español y europeo, que son los únicos que les faltan, con Marta García y Eilish McColgan, respectivamente.

Este domingo la belga Jana Van Lent estableció una nueva mejor marca continental con un tiempo de 30:10. El récord español lo tiene Carla Gallardo con un tiempo de 31:11.

El director de la carrera valoró que agotaron las inscripciones en muy poco tiempo y que en la cuarta edición del 5K las han agotado por primera vez pese a ampliar de 1.500 a 2.000 dorsales.

Por otro lado, también destacó la participación extranjera: “La prueba es valenciana, pero cada vez menos. Lo digo con orgullo. Todo el valenciano que quiere la corre, pero son más los atletas de fuera. Tenemos más de 3.000 extranjeros en una distancia por la que muy poca gente viaja. Somos más de 5.000 extranjeros, pero muchos viven aquí. Cada vez más gente nos visita”.

Además, comentó que ha habido “una ligera” modificación del circuito. “Intentamos molestar lo menos posible a la ciudad. Sabemos que las carreras son un incordio, pero intentamos cada vez molestar menos. Ha sido una modificación muy escasa, adelantamos 200 metros la salida y la meta y cambiamos una pequeña parte del recorrido”, explicó.

Mientras, Gil puso el foco en la participación femenina, que se consolida en la prueba 10K con un 35 % de corredoras y casi 60 % en la 5K. "Las mujeres aspiran a batir récords, nos falta el femenino europeo y español, es uno de los retos como carrera. Aspiramos a que ocurra”, finalizó. EFE

