Guthrie gana la quinta etapa tras una sanción a Roma y Lategan retiene el liderato

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) se ha impuesto en la categoría reina de coches (Ultimate) en la quinta etapa del rally Dakar 2025, con 371 kilómetros de especial con final en Hail, tras verse beneficiado de una sanción de un minuto y diez segundos impuesta al español Nani Roma (Ford Racing), mientras que el sudafricano Henk Lategan (Totota Gazoo Racing W2RC) sigue como líder de la general.

Roma, que había sido el más rápido esta jornada con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero, perdió ese primer puesto, que le hubiera supuesto su decimocuarta victoria de etapa en coches (tiene también 13 en motos), con lo que fue segunhdo a 1:06.

El checo Martin Prokop (Orelen Jipocar) cerró el podio del día, a 2:14, y Carlos Sainz (Ford Racing) fue sexto, a 5:23, tras ser también penalizado con un minuto.

Lategan continúa en cabeza pese a tener que abrir pista. El sudafricano fue decimosexto, a 12:43, justo por detrás de Nasser Al-Attiyah (Dacia), pero sigue líder de la general con 3:17 de ventaja respecto al catarí y de 5:38 sobre el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), que precede a Nani Roma (está a 6:59) y a Sainz (a 8:33).

Las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) fueron decimotercera y decimonovena, lo que las sitúa en la general decimotercera y decimoséptima, a 23:59 y 46:12, respectivamente. EFE