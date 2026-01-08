Espana agencias

El Tigres mexicano cuenta con Ángel Correa para el Clausura 2026

Guardar

Monterrey (México), 8 ene (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres UANL mexicanos, confirmó este jueves que su compatriota Ángel Correa, campeón del mundo en Catar 2022, recibió un permiso especial para volver hasta hoy a la ciudad, por lo que cuenta con él para el Clausura 2026 que arranca este fin de semana.

"Lo esperamos este jueves, le di una planificación especial porque venía desde el Mundial de Clubes sin tener descanso. A mí me preocupa que llegue en el mejor estado físico posible para que esté a tope en la temporada", señaló el estratega.

Pizarro acabó con los rumores que decían que, por su ausencia de los entrenamientos, Correa quería abandonar a los felinos con los que ha sido una pieza fundamental desde que llegó en julio del año pasado a cambio de 10 millones de dólares, procedente del Atlético de Madrid, con el que disputó el Mundial de Clubes del 2025.

En el semestre pasado, el internacional argentino fue uno de los jugadores que más actividad tuvo. Acumuló 2.371 minutos en juegos de torneo de liga, en su fase regular, liguilla y Leagues Cup.

Su arribo fue uno de los más importantes en el fútbol mexicano, al que también llegaron figuras de la talla del costarricense Keylor Navas, con Pumas UNAM, y el francés Allan Saint-Maximin, con el América.

Tigres debutará en la primera jornada del Clausura 2026 el próximo domingo, cuando visite al San Luis.

Pizarro desveló que para este partido utilizará una base de jóvenes debido al poco tiempo de preparación que tuvo su plantel, que se reincorporó a los trabajos el lunes pasado debido a su participación en la final del Apertura 2025 que perdieron ante el Toluca el pasado 14 de diciembre.

El timonel también habló sobre la falta de refuerzos, aunque subrayó que una de sus prioridades es dar continuidad a los jóvenes de la cantera.

"Trabajamos en el plantel que tenemos. Ya el semestre pasado demostramos que estamos aptos para pelear por el título. Hay chicos que vemos aptos para competir, pero también estamos trabajando para incorporar gente, mientras seguiremos construyendo con los jóvenes", concluyó Pizarro. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Minuto de silencio en Sevilla por Pilar, primera víctima por violencia machista en 2026

Infobae

Simeone: “No le puedo decir nada al equipo”

Infobae

El PP dice que lo ocurrido en Burgos es la prueba de que hay una "pinza PSOE-Vox"

Infobae

92-101. Un sólido Mónaco cortocircuita al Valencia

Infobae

Comuns reta a JxCat a apoyar la financiación para no situarse "en el córner" con PP y Vox

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra la liberación

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De espías con la misión de atentar contra Maduro a un marinero atrapado en un conflicto territorial: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

El Real Madrid consigue aguantar

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid