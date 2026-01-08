Espana agencias

El PP califica de "corrupción política" la negociación de la financiación con Cataluña

Guardar

Córdoba, 8 ene (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este jueves que la negociación entre el Gobierno y ERC para la financiación de Cataluña es "lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política".

Bravo, que ha participado en Córdoba en un encuentro con autónomos, ha señalado a los periodistas que se trata de "coger el dinero de unos para dárselos a otros" cuando en el Ministerio de Hacienda "está una persona -María Jesús Montero- que, cuando era consejera de la Junta de Andalucía, defendía justo lo contrario".

Ha recordado que entonces Montero "defendió que había que hacer un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que en ningún caso se podía hacer una financiación singular, que la condonación no era la solución, sino que la solución era un nuevo sistema de financiación".

Sin embargo, el Gobierno y ERC se han reunido para una financiación singular para Cataluña que es la "exigida por un partido independentista en contra de la voluntad del conjunto de los españoles" con el único fin de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Ejecutivo.

Para Juan Bravo "lo que realmente, como defiende el presidente Juanma Moreno, se requiere ahora es una financiación autonómica para todas las comunidades, con más recursos para todas las comunidades, con multilateralidad, con las puertas abiertas para que todo el mundo sepa lo que se está negociando teniendo en cuenta las variables y los criterios que defienden cada comunidad autónoma".

Por ello, es necesario compartir "un sistema de financiación que sea común para todos y que nos permita tener oportunidades" y ha añadido que "mientras unos escuchamos y hacemos propuestas, otros lo que hacen es comprar con el dinero de todos los españoles voluntades de partidos independentistas para que Sánchez siga siendo presidente". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La frontera Ceuta-Marruecos recupera la normalidad tras colas de más de diez horas

Infobae

El humorista Carles Sans se despide de los escenarios con espectáculo 'Per fi me'n vaig'

Infobae

La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

Infobae

Andalucía critica a Sánchez por negociar con Junqueras un sistema que crea "desigualdad"

Infobae

47 procesados por corrupción en España entre abril y septiembre, 10 menos que en 2024

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí