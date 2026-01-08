El PP califica de "corrupción política" la negociación de la financiación con Cataluña

Córdoba, 8 ene (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este jueves que la negociación entre el Gobierno y ERC para la financiación de Cataluña es "lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política".

Bravo, que ha participado en Córdoba en un encuentro con autónomos, ha señalado a los periodistas que se trata de "coger el dinero de unos para dárselos a otros" cuando en el Ministerio de Hacienda "está una persona -María Jesús Montero- que, cuando era consejera de la Junta de Andalucía, defendía justo lo contrario".

Ha recordado que entonces Montero "defendió que había que hacer un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que en ningún caso se podía hacer una financiación singular, que la condonación no era la solución, sino que la solución era un nuevo sistema de financiación".

Sin embargo, el Gobierno y ERC se han reunido para una financiación singular para Cataluña que es la "exigida por un partido independentista en contra de la voluntad del conjunto de los españoles" con el único fin de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Ejecutivo.

Para Juan Bravo "lo que realmente, como defiende el presidente Juanma Moreno, se requiere ahora es una financiación autonómica para todas las comunidades, con más recursos para todas las comunidades, con multilateralidad, con las puertas abiertas para que todo el mundo sepa lo que se está negociando teniendo en cuenta las variables y los criterios que defienden cada comunidad autónoma".

Por ello, es necesario compartir "un sistema de financiación que sea común para todos y que nos permita tener oportunidades" y ha añadido que "mientras unos escuchamos y hacemos propuestas, otros lo que hacen es comprar con el dinero de todos los españoles voluntades de partidos independentistas para que Sánchez siga siendo presidente". EFE