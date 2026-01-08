Espana agencias

Ecuador amplía hasta 2040 contrato con petrolera china PetroOriental que opera en Amazonía

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 7 ene (EFECOM).- El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador suscribió este miércoles la renegociación de un contrato con la petrolera china PetroOriental, que opera en la provincia amazónica de Orellana, por medio del cual se extiende su vigencia hasta el 2040, y la empresa se compromete a realizar una inversión adicional de 36 millones de dólares.

Estos recursos "se destinarán a nuevas actividades exploratorias, incremento de la producción, programas sociales y acciones de compensación en la Amazonía ecuatoriana", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

La modificación contractual contempla una actualización tarifaria en el bloque 14, donde opera PetroOriental; nuevas actividades, que incluyen la perforación de cinco pozos, el reacondicionamiento de dos pozos (cambio de zona) y un proyecto de optimización de inyección.

Además, la renegociación incluye una producción acumulada estimada de 8,4 millones de barriles de petróleo hasta 2040, una inversión aproximada de seis millones de dólares en salud, seguridad industrial, ambiente y programas sociales comunitarios y una participación estatal superior al 86 % de la renta petrolera.

La firma del contrato modificatorio se realizó entre la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y el presidente ejecutivo de PetroOriental S.A., Ma Wenjie.

En este acto, Manzano señaló que la extensión del plazo contractual "viabiliza inversiones de largo plazo, maximiza la recuperación de reservas y asegura la estabilidad operativa del campo, priorizando en cada actividad la responsabilidad social y el compromiso con el ambiente". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez se reúne con Junqueras en Moncloa con la financiación catalana sobre la mesa

Infobae

El chileno Haase lidera remontada de Capitanes que vence a Cleveland en G-League

Infobae

La china Zhipu AI lidera ronda de salidas a bolsa en Hong Kong por 1.200 millones dólares

Infobae

Hoy, jueves, aumento de temperaturas, viento y precipitaciones en península y Baleares

Infobae

Banchero frustra a los Nets de Jordi Fernández sobre la bocina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La división entre los socios

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

ECONOMÍA

La captura de Maduro reconfigura

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

España aprueba con nota ante los mercados, pero la fortaleza macroeconómica no protege del paro, la deuda pública ni la falta de presupuestos

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí