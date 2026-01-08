Espana agencias

Comuns reta a JxCat a apoyar la financiación para no situarse "en el córner" con PP y Vox

Barcelona, 8 ene (EFE).- El portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, ha retado este jueves a JxCat a apoyar la nueva financiación para Cataluña, pactada entre ERC y el Gobierno central, para no "situarse en el córner, al lado del griterío" de PP y Vox.

El presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado este mediodía un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para la Generalitat, según ha informado el dirigente republicano.

En una rueda de prensa en el Parlament, Cid ha valorado "muy positivamente" este pacto, aunque ha augurado "un griterío" por parte de "la derecha españolista y la extrema derecha".

"Tenemos que hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas catalanas, también catalanistas: ¿Dónde quieren situarse? ¿En un córner, al lado de este griterío, o al lado de más recursos públicos para Cataluña?", ha planteado.

De forma más explícita, Cid se ha dirigido a JxCat para reclamar que analice la propuesta de financiación singular "en su justa medida" y tenga en cuenta la "cantidad ingente de recursos" que aportará a la administración autonómica.

Junts anunció ayer miércoles que rechazará cualquier propuesta de financiación inferior al concierto económico vasco.

Según Cid, el nuevo acuerdo blinda tres premisas que, para Comuns, son imprescindibles: que hubiese "un volumen ingente de nuevos recursos para Cataluña" y que se garantizasen la ordinalidad y la singularidad de Cataluña.

Estos 4.700 millones de euros adicionales "tienen que servir sí o sí para blindar los servicios públicos y el Estado del Bienestar", así como para impulsar las políticas de vivienda.

"Es imprescindible actualizar el modelo y es muy importante que Cataluña consiga victorias y avances", ha zanjado. EFE

