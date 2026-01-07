Trump planea prohibir que grandes inversores institucionales compren casas unifamiliares

Donald Trump expresó que una de sus prioridades es evitar que grandes firmas financieras continúen adquiriendo viviendas familiares en Estados Unidos, una tendencia que ha generado disconformidad entre diversos sectores y que, tras su anuncio, provocó pérdidas bursátiles notables para empresas como Blackstone e Invitation Homes. Según reportó la agencia EFECOM, las caídas en el valor de estas compañías se desencadenaron poco después de que el presidente publicara su mensaje en la red social Truth Social, donde comunicó una inminente acción ejecutiva destinada a frenar estas compras.

El presidente estadounidense anunció que implementará medidas para impedir que los inversores institucionales adquieran más casas unifamiliares, y solicitó al Congreso convertir esta medida en ley. En sus declaraciones, Trump argumentó que acceder a la propiedad de una vivienda en Estados Unidos se ha vuelto más complicado para muchas personas, en particular para los jóvenes. Atribuyó esta situación al aumento inflacionario, que según él se originó durante la administración de su antecesor, Joe Biden, y de la mayoría demócrata en el Congreso. Trump sostuvo que “por mucho tiempo, comprar y tener una casa representaba el máximo logro del sueño americano”, pero que este ideal “está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas”. Además, añadió que “las personas viven en casas, no las corporaciones”.

Como detalló EFECOM, los fondos de inversión y otros grandes inversores institucionales han incrementado en la última década la adquisición de viviendas unifamiliares, buscando destinarlas principalmente al alquiler. Diversos analistas y agentes del mercado han señalado que esta dinámica ha restringido el número de propiedades disponibles para la adquisición por parte de familias e individuos, además de generar presiones al alza en los precios.

El impacto de las palabras del mandatario se reflejó en los mercados financieros. Invitation Homes, considerado el mayor arrendador de casas familiares en el país, experimentó un descenso del 7,86% en el valor de sus acciones. Blackstone, otra firma relevante en el segmento de inversión inmobiliaria, llegó a registrar una caída del 9,3%, que luego se moderó a un 4,49%. Otras compañías del sector, como Apollo Global Management y BlackRock, también padecieron retrocesos bursátiles, del 4,43% y 2,42% respectivamente, de acuerdo con los datos consignados por EFECOM.

La problemática del acceso a la vivienda en Estados Unidos toma relevancia en este contexto. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios señala que el precio promedio de una casa unifamiliar alcanzó los 426.800 dólares en el tercer trimestre de 2025, tras haber fijado un récord de 435.300 dólares durante el verano pasado. Estos valores representan una barrera para quienes buscan adquirir su primera vivienda, mientras que el aumento de la actividad de grandes inversores se interpreta, según mencionó EFECOM, como un factor que profundiza la escasez y eleva los montos de compra.

Organismos del sector inmobiliario y expertos citados por EFECOM han debatido sobre las consecuencias de permitir que entidades no individuales, como fondos y corporativos, acumulen propiedades residenciales. Las críticas principales se centran en el efecto sobre la oferta, la posible subida artificial de los precios y las dificultades añadidas para los compradores primerizos. El anuncio presidencial abre un nuevo escenario para el mercado inmobiliario, al tiempo que plantea desafíos legales y regulatorios para las instituciones que han centrado parte de su estrategia en este segmento.

Según publicó EFECOM, la intervención propuesta por la presidencia también incluye un llamamiento al Poder Legislativo para consolidar la prohibición en el marco normativo nacional, lo que implicaría un cambio en la regulación sobre el alcance de las inversiones institucionales en el sector de vivienda unifamiliar. Por el momento, las reacciones de los mercados y de los actores involucrados evidencian la magnitud que podría tener la eventual aprobación de la medida en el entramado económico del país.