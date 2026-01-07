Temas del día de EFE Economía del jueves 8 de enero de 2026

El sector agrícola de varios países europeos mantiene este jueves una serie de protestas y movilizaciones de gran repercusión. De acuerdo con la Agencia EFE, agricultores de España, Francia, Alemania y Grecia protagonizan manifestaciones para exigir políticas más favorables al campo y oponerse a tratados como el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, subrayando el malestar de los productores ante lo que consideran una amenaza para la competitividad de sus explotaciones.

Según detalló EFE, en España, la asociación agraria Unaspi encabeza varias tractoradas y concentraciones, incluyendo puntos neurálgicos en la frontera catalana con Francia. A la par, la plataforma Revotla Pagesa ha convocado protestas en el puerto de Tarragona, así como una concentración con agricultores franceses en el paso fronterizo de Coll d’Ares. Tanto estas acciones como las organizadas en Vitoria, de la mano de la Asociación de Agricultores Alaveses y de Treviño, se focalizan en el rechazo al acuerdo UE-Mercosur, que desde el sector consideran perjudicial para las explotaciones locales por el aumento de la competencia procedente de Sudamérica.

Las movilizaciones del campo también se extienden a otras capitales europeas. Según informó EFE, el sindicato agrícola Coordinación Rural busca acercar este jueves tractores a puntos estratégicos de París para trasladar el descontento del sector hasta la capital. En Alemania, agricultores han llamado a bloquear accesos a Berlín, mientras que en Grecia las protestas continúan por sexta semana consecutiva, con bloqueos de carreteras pese a los anuncios de medidas gubernamentales que los manifestantes consideran insuficientes para garantizar la viabilidad de sus explotaciones.

En el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha presentado sus prioridades para el nuevo año, en un contexto donde la negociación del salario mínimo para 2026 sigue su curso. Como consignó EFE, el líder sindical ha organizado una rueda de prensa para abordar la situación política, económica y social actual, además de exponer las propuestas de la organización en materia laboral y económica.

En paralelo, la coyuntura internacional muestra movimientos clave en la economía y la política global. Desde Pekín, EFE reportó que China sigue aumentando su interés estratégico en Groenlandia y el Ártico, priorizando inversiones en proyectos mineros y reforzando su apuesta por nuevas rutas marítimas hacia Europa. Esta tendencia cobra especial relevancia luego de los comentarios recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de la isla, lo que ha elevado la atención internacional sobre la región.

La situación geopolítica es también compleja en América Latina, donde la relación entre Estados Unidos y Venezuela se mantiene en el foco. Según señaló EFE en Miami, el presidente Donald Trump y el secretario de Energía, Chris Wright, han asegurado incentivos para petroleras estadounidenses interesadas en operar en Venezuela, aunque las empresas mantienen dudas debido a la falta de claridad en los apoyos y la inestabilidad política e infraestructural del país. Añadió EFE que las acciones de Washington en Venezuela desafían la influencia que China ha construido en Latinoamérica, colocando a los gobiernos regionales en una situación difícil entre ambas potencias por los intereses comerciales en juego.

La jornada está marcada también por la publicación de balances y previsiones económicas de alcance global. La ONU presenta hoy en Nueva Delhi el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026, dando cuenta de las tendencias y proyecciones para la economía internacional. EFE indicó que el acto reúne a periodistas y analistas de diferentes países interesados en el impacto de estas previsiones para los mercados y las políticas nacionales.

En el terreno empresarial, destaca la situación de Telefónica Movistar en México, donde la Suprema Corte de Justicia evalúa este jueves un recurso interpuesto por la compañía española relativo a una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 4.442 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 211 millones de euros. Esta circunstancia afecta directamente las posibilidades de venta y la operación futura de la filial en el país, según información recabada por EFE.

Mientras tanto, en el sector bancario, la atención está puesta en Hong Kong, donde los accionistas de Hang Seng Bank votan sobre una oferta de compra por parte de HSBC, que busca hacerse con el 37% de la entidad que aún no controla por unos 13.600 millones de dólares. Esta operación sacaría a Hang Seng Bank del mercado bursátil y consolidaría aún más la posición de HSBC en el continente asiático, detalló EFE.

En la industria tecnológica, Samsung Electronics publica sus resultados financieros anuales y del cuarto trimestre de 2025, luego de que la compañía alcanzara en el trimestre anterior su mayor beneficio operativo, impulsado fundamentalmente por la fortaleza de su negocio de semiconductores y la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial.

En la agenda económica estadounidense, EFE informó que Estados Unidos hará públicos hoy los datos de la balanza comercial de octubre de 2025, para la que los analistas prevén un déficit cercano a los 60.000 millones de dólares, en un contexto de recuperación gradual de las importaciones entretanto el Gobierno mantiene aranceles a la mayoría de los productos extranjeros.

Varias instituciones europeas también divulgarán indicadores relevantes. El Banco Central Europeo presenta los resultados de su encuesta del consumidor de noviembre, y la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) difunde la cartera de pedidos de la industria manufacturera para ese mes. Además, el Tesoro Público español ha programado una subasta de deuda, lo que forma parte de sus operaciones habituales de financiación.

El contexto latinoamericano incluye la publicación de datos económicos clave: el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile revela la cifra de inflación de diciembre, y Argentina difunde tanto el índice de producción industrial manufacturero de noviembre como el indicador de actividad del sector de la construcción, tras bajas del 0,8% y 0,5% respectivamente en octubre. El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria, en la que recortó la tasa de interés al 7%, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia dará a conocer la inflación del país para el cierre de 2025.

A nivel multinacional, en Ginebra tendrá lugar la presentación del Barómetro de Cooperación Global 2026 del Foro Económico Mundial, un instrumento que mide avances en comercio, tecnología, clima, y paz y seguridad. Mientras tanto, en Amán, la Unión Europea y Jordania celebran su primera cumbre bilateral para profundizar sus relaciones políticas y económicas y abordar desafíos internacionales.

El calendario informativo de la jornada, tal como precisó la Agencia EFE, abarca temas que oscilan desde la competitividad empresarial, con la participación del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en un encuentro organizado por el grupo Vocento en Madrid, hasta cumbres políticas y económicas en Asia y Oriente Medio. Este conjunto de acontecimientos refleja el pulso de la economía mundial en un día marcado por la simultaneidad de protestas agrarias, negociaciones laborales, movimientos empresariales y revisiones de indicadores económicos en varios continentes.