Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feminista

La Secretaría de Igualdad del PSOE, encabezada por Pilar Bernabé, se dispone a convocar una reunión cuyo objetivo es definir la agenda feminista que la formación desarrollará durante el año 2026. En ese encuentro se tratarán cuestiones como la formación interna en igualdad, surgida tras varios episodios de acoso y diversos señalamientos reportados en el canal interno del partido, además de la presentación de propuestas legislativas sobre igualdad de género y la convocatoria oficial de una Conferencia de Igualdad. Según informó Europa Press, la iniciativa de la conferencia sectorial responde a una demanda expresa de un grupo de militantes socialistas.

De acuerdo con Europa Press, la Dirección Federal del PSOE planea organizar esta Conferencia de Igualdad con la participación de nuevas formaciones y organizaciones de mujeres. La convocatoria surge después de que, este miércoles, cerca de cincuenta militantes del partido, entre ellas figuras como Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel y Carmen Martínez Ten, hicieran pública su petición a través de un comunicado dirigido a la Secretaría de Igualdad y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró. Las firmantes solicitan una “autocrítica” ante lo que califican como una fractura interna en el movimiento feminista, así como un mayor diálogo interno.

En el comunicado difundido por las militantes, se denuncia que las respuestas del PSOE a las críticas contra el feminismo vertidas “de manera agresiva” en redes sociales no han sido suficientes. También expresan que los debates y objeciones feministas dirigidas a algunas políticas del Gobierno socialista han sido “ignoradas y silenciadas”, lo que, a juicio de las firmantes, ha impulsado una división en el movimiento feminista y el distanciamiento de varias organizaciones respecto al partido y sus órganos de representación, según detalló Europa Press.

El documento remitido a Pilar Bernabé y a Rebeca Torró exige la puesta en marcha del artículo 48 de los Estatutos Federales y la aplicación de una resolución del 41 Congreso del PSOE. En dicho texto se solicita la organización de una Conferencia de Igualdad en 2026, la cual incluya una amplia participación no solo de las militantes feministas del propio partido, sino también de organizaciones de mujeres ajenas a la estructura del PSOE.

Fuentes del PSOE citadas por Europa Press aseguran que la propuesta está “totalmente alineada” con la línea de actuación fijada por la Secretaría de Igualdad y con las conclusiones adoptadas en el último Congreso celebrado en Sevilla a finales del año 2024. Estas fuentes recalcan que la agenda feminista forma parte activa y estructural del PSOE, y que las políticas de igualdad siguen siendo una preocupación central y un elemento de trabajo permanente dentro del partido.

En el marco de los preparativos para la mencionada Conferencia de Igualdad, la Secretaría de Igualdad prevé abordar tanto la formación de la militancia en cuestiones de igualdad como la coordinación de iniciativas legislativas en la materia, siguiendo la hoja de ruta definida por las resoluciones congresuales. Además, la reunión servirá como espacio para concretar el calendario y los principales contenidos que articularán esa conferencia sectorial, según confirmó Europa Press.

Estas acciones se encuadran en un contexto en el que varias voces internas reclaman al PSOE una mayor cohesión en su política feminista y un refuerzo del diálogo con las distintas organizaciones y actores del movimiento de mujeres, todo esto ante el aumento de críticas y la percepción de falta de respuesta a las discrepancias surgidas en el debate público, tal como describió Europa Press.