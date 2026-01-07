Espana agencias

Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feminista

Un grupo de militantes exige autocrítica y más diálogo interno ante la fractura del movimiento feminista, mientras la dirección socialista prepara una convocatoria que incluirá nuevas formaciones, propuestas legislativas y participación de organizaciones de mujeres

Guardar

La Secretaría de Igualdad del PSOE, encabezada por Pilar Bernabé, se dispone a convocar una reunión cuyo objetivo es definir la agenda feminista que la formación desarrollará durante el año 2026. En ese encuentro se tratarán cuestiones como la formación interna en igualdad, surgida tras varios episodios de acoso y diversos señalamientos reportados en el canal interno del partido, además de la presentación de propuestas legislativas sobre igualdad de género y la convocatoria oficial de una Conferencia de Igualdad. Según informó Europa Press, la iniciativa de la conferencia sectorial responde a una demanda expresa de un grupo de militantes socialistas.

De acuerdo con Europa Press, la Dirección Federal del PSOE planea organizar esta Conferencia de Igualdad con la participación de nuevas formaciones y organizaciones de mujeres. La convocatoria surge después de que, este miércoles, cerca de cincuenta militantes del partido, entre ellas figuras como Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel y Carmen Martínez Ten, hicieran pública su petición a través de un comunicado dirigido a la Secretaría de Igualdad y a la secretaria de Organización, Rebeca Torró. Las firmantes solicitan una “autocrítica” ante lo que califican como una fractura interna en el movimiento feminista, así como un mayor diálogo interno.

En el comunicado difundido por las militantes, se denuncia que las respuestas del PSOE a las críticas contra el feminismo vertidas “de manera agresiva” en redes sociales no han sido suficientes. También expresan que los debates y objeciones feministas dirigidas a algunas políticas del Gobierno socialista han sido “ignoradas y silenciadas”, lo que, a juicio de las firmantes, ha impulsado una división en el movimiento feminista y el distanciamiento de varias organizaciones respecto al partido y sus órganos de representación, según detalló Europa Press.

El documento remitido a Pilar Bernabé y a Rebeca Torró exige la puesta en marcha del artículo 48 de los Estatutos Federales y la aplicación de una resolución del 41 Congreso del PSOE. En dicho texto se solicita la organización de una Conferencia de Igualdad en 2026, la cual incluya una amplia participación no solo de las militantes feministas del propio partido, sino también de organizaciones de mujeres ajenas a la estructura del PSOE.

Fuentes del PSOE citadas por Europa Press aseguran que la propuesta está “totalmente alineada” con la línea de actuación fijada por la Secretaría de Igualdad y con las conclusiones adoptadas en el último Congreso celebrado en Sevilla a finales del año 2024. Estas fuentes recalcan que la agenda feminista forma parte activa y estructural del PSOE, y que las políticas de igualdad siguen siendo una preocupación central y un elemento de trabajo permanente dentro del partido.

En el marco de los preparativos para la mencionada Conferencia de Igualdad, la Secretaría de Igualdad prevé abordar tanto la formación de la militancia en cuestiones de igualdad como la coordinación de iniciativas legislativas en la materia, siguiendo la hoja de ruta definida por las resoluciones congresuales. Además, la reunión servirá como espacio para concretar el calendario y los principales contenidos que articularán esa conferencia sectorial, según confirmó Europa Press.

Estas acciones se encuadran en un contexto en el que varias voces internas reclaman al PSOE una mayor cohesión en su política feminista y un refuerzo del diálogo con las distintas organizaciones y actores del movimiento de mujeres, todo esto ante el aumento de críticas y la percepción de falta de respuesta a las discrepancias surgidas en el debate público, tal como describió Europa Press.

Temas Relacionados

PSOEConferencia de IgualdadFeminismoPilar BernabéRebeca TorróElena ValencianoSevillaFerrazAgenda feministaMilitantes socialistasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El acusado de matar a su pareja en Barcelona en julio de 2023 acepta 25 años de cárcel

El hombre fue hallado culpable de asesinar a su expareja en su domicilio tras una relación conflictiva, infligió múltiples heridas con arma blanca mientras la víctima se encontraba indefensa, el tribunal reconoció agravantes por violencia de género y parentesco

El acusado de matar a

El buque 'Cantabria' completa una misión secreta de abastecimiento a EEUU en aguas de Groenlandia

Fuentes del Ministerio de Defensa han admitido una delicada operación realizada por la Armada Española para proveer combustible y suministros a un navío estadounidense cerca de Groenlandia, en medio de tensiones internacionales y movimientos estratégicos en el Ártico

Infobae

La acusada de matar a su novio en 2023 en Sant Adrià (Barcelona) de 118 navajazos acepta 20 años de cárcel

Fuentes judiciales confirman que la mujer ha sido sentenciada tras reconocer el asesinato de su pareja bajo circunstancias agravantes, tras el brutal ataque ocurrido en su domicilio, además tendrá que permanecer bajo supervisión judicial al final de la condena

La acusada de matar a

Prisión provisional para el detenido por la muerte de su expareja en Quesada (Jaén)

El sospechoso de asesinar a su anterior pareja en Quesada permanecerá en la cárcel tras declarar ante el juez, investigado además por infringir una orden de alejamiento, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Prisión provisional para el detenido

Decretan la prisión preventiva para la madre del bebé recién nacido hallado muerto en un hospital de Gran Canaria

La jueza de guardia en San Bartolomé de Tirajana ordenó el ingreso en la cárcel, sin posibilidad de fianza, de la mujer acusada del supuesto homicidio de su hijo tras ser hallado sin vida en el hospital

Decretan la prisión preventiva para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

Almeida acusa a Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por enviar un ‘te quiero’ a Ábalos mientras decía que era “un gran desconocido”

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Madrid inicia

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

San Sebastián cierra el grifo a la concesión de licencias de viviendas y alojamientos turísticos: “Es un claro ejemplo de hacer ciudad”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 7 enero

DEPORTES

FC Barcelona - Athletic Club,

FC Barcelona - Athletic Club, en directo: sigue en vivo el partido de semifinal de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal