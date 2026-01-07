Almeida dice que "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Errejón"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que desde el punto de vista político, figuras destacadas de Sumar manejaron de forma distinta en público y en privado las denuncias de acoso sexual contra Íñigo Errejón, según consignó el medio en referencia a sus declaraciones. Estas afirmaciones surgen tras la decisión judicial de abrir juicio oral contra el exdiputado y antiguo portavoz parlamentario de Sumar por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Según informó el medio, Almeida se pronunció desde Barajas al ser consultado por la apertura del proceso penal contra Errejón, haciendo hincapié en el papel que, a su criterio, desempeñaron Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz. El alcalde manifestó que considera que estas líderes encubrieron y ocultaron conductas atribuidas al exrepresentante de Sumar. Recalcó que mientras Sumar mantenía un discurso público sobre la protección de las mujeres y la condena al acoso sexual, en privado la respuesta habría sido distinta, con una actitud de encubrimiento ante las acusaciones que involucran a un miembro destacado de su propio partido.

Tal como publicó el medio, Almeida expresó respeto por las actuaciones judiciales, remarcando que sus declaraciones se centraban en los aspectos políticos del caso. Sus palabras subrayaron la diferencia que, a su juicio, existió en la reacción pública de la formación Sumar dependiendo de quién estuviese implicado y del contexto político en que se produjeran los hechos denunciados.

El medio destacó, citando a Almeida, que "Sumar tenía un discurso en público y otro discurso en privado". Para el alcalde de Madrid, la coalición política habría actuado de manera distinta en casos de acoso sexual según si las imputaciones afectaban a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez o a personas pertenecientes a su ámbito interno. "Ya sabemos lo que es el espacio político de Sumar cuando se habla de protección a las mujeres, cuando se habla de acoso sexual si es en relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se mira para otro lado, callan, no dicen absolutamente nada. Y si es en relación con su ámbito y su portavoz en el Congreso, que era Íñigo Errejón, lo que hicieron fue sencillamente encubrirlo y taparlo, porque Sumar lo que hizo fue encubrir y tapar", pronunció Martínez-Almeida, según información del medio.

El alcalde de Madrid circunscribió su valoración a la dimensión política de las acusaciones, indicando que, en su opinión, "Mónica García, Rita Maestre y Yolanda Díaz encubrieron y taparon los acosos sexuales de Íñigo Errejón porque sabían lo que estaba pasando, sabían qué es lo que estaba haciendo y prefirieron mirar para otro lado", tal como recogió la fuente citada.

A partir de la iniciativa judicial encabezada por el juez Adolfo Carretero, quien ha decidido avanzar hacia la apertura de juicio oral contra Errejón, las declaraciones de Martínez-Almeida apuntan a la actuación de los principales referentes de Sumar en relación a su gestión de las denuncias de acoso sexual dentro del partido y sus repercusiones en el discurso político del espacio.