Espana agencias

Mendia (PSE) pide condenar la "intervención ilegal" de Trump en Venezuela: "Los siguientes podemos ser nosotros"

La parlamentaria del PSE-EE reclama a la Unión Europea una reacción contundente tras la incursión militar estadounidense en Caracas, insistiendo en que el bloque debe defender la legalidad internacional y respaldar una transición democrática para el país sudamericano

Guardar

La afirmación de Donald Trump sobre su control directo sobre Venezuela generó preocupación entre varios líderes políticos europeos. La eurodiputada por el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE), Idoia Mendia, instó a la Unión Europea a fijar una posición clara frente a la reciente incursión militar estadounidense en Caracas, en la que fuerzas estadounidenses capturaron y detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo acusaciones de narcotráfico. Según publicó Europa Press, Mendia subrayó la importancia de que el bloque comunitario condene esta acción, señalando que la legalidad internacional está en riesgo y que, de no actuarse con firmeza, situaciones similares podrían afectar a otros países, incluidos los europeos.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ocurrió durante la madrugada del pasado 3 de junio, según informó Europa Press. Como parte de la operación, Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses tras ser acusado formalmente de delitos relacionados con el narcotráfico. Tras el operativo, el entonces presidente estadounidense Donald Trump comunicó públicamente que pasaba a ejercer un control directo sobre el país sudamericano. Trump indicó que no se celebrarían elecciones en el corto plazo y se pronunció sobre el futuro político y económico inmediato de Venezuela.

La reacción de Mendia, publicada por Europa Press, incluyó su interpretación sobre los motivos reales detrás de la intervención. Según sus declaraciones, “la intervención ilegal de Trump en Venezuela demuestra la verdad, que en realidad se trata de petróleo y dinero, no de democracia”. La eurodiputada insistió en que el destino de Venezuela debería definirse a través de sus propios ciudadanos y no bajo la presión de actores externos, ya sean gobiernos extranjeros o empresas con intereses en el sector energético. Mendia recalcó que “ni el presidente estadounidense ni las petroleras deciden el futuro de Venezuela, solo el pueblo venezolano”.

De acuerdo con el contenido recogido por Europa Press, la parlamentaria vasca dirigió su llamamiento específicamente a las instituciones europeas, reclamando una postura firme frente a lo que definió como “violación del derecho internacional”. Pidió una condena explícita por parte de la Unión Europea respecto al operativo militar estadounidense y exhortó al bloque a respaldar un proceso de transición democrática en Venezuela, que permita la restauración de la soberanía popular y la normalización institucional en el país.

En sus declaraciones a Europa Press, Mendia advirtió sobre las implicaciones globales de permitir intervenciones militares extranjeras que no cuenten con legitimidad internacional, reflexionando que, si la Unión Europea no responde con determinación, aquello podría sentar un precedente peligroso. En palabras de Mendia, “si no somos firmes, los siguientes podemos ser nosotros”, alertando sobre la posibilidad de nuevas injerencias y la afectación del orden jurídico internacional.

Finalmente, Mendia insistió, según consignó Europa Press, en la responsabilidad de la Unión Europea de defender el sistema multilateral y contribuir activamente a asegurar el respeto a la legalidad internacional y los derechos de autodeterminación de los pueblos. Para la eurodiputada, el desenlace de la situación en Venezuela cobra relevancia más allá de las fronteras latinoamericanas, porque marca un desafío directo a la arquitectura jurídica internacional y a los principios que rigen la convivencia entre estados soberanos.

Temas Relacionados

Intervención en VenezuelaIdoia MendiaDonald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosVenezuelaDerecho internacionalUnión EuropeaPSE-EEPetróleoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ábalos pide al Congreso que le devuelva sus derechos de diputado hasta que el Supremo confirme si le mantiene en prisión

El exministro socialista reclama que se le restituyan los privilegios en la Cámara Baja mientras se resuelve su apelación ante el Supremo, alegando que la suspensión afecta el derecho de representación de sus electores y vulnera principios democráticos básicos

Ábalos pide al Congreso que

El inspector general del Ejército ve el 2026 como una "encrucijada estratégica" para las FF.AA.

El teniente general Manuel Busquier alertó sobre el aumento de la incertidumbre mundial, señalando que la adaptación tecnológica, el fortalecimiento en la digitalización y el avance hacia el proyecto Ejército 2035 se perfilan como prioridades esenciales

El inspector general del Ejército

El Rey constata una "sensación de amenaza" y recalca el compromiso de España con el orden global basado en normas

Felipe VI advirtió sobre el aumento del riesgo internacional al cierre de 2025, destacando la contribución constante de las tropas españolas en conflictos globales y la importancia de invertir en tecnología militar para hacer frente a desafíos inéditos

El Rey constata una "sensación

Feijóo critica el "desplante" de Sánchez al Rey en la Pascua Militar: "Un presidente digno de su país debería estar"

La ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar ha desatado críticas por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien cuestiona la decisión del líder socialista y asegura que el país “merece una persona al frente del Gobierno a la altura”

Feijóo critica el "desplante" de

Sánchez traslada a Canarias su "respaldo" para defender su estatus RUP ante el Marco Financiero Plurianual de la UE

El jefe del Ejecutivo español envió una carta al presidente canario confirmando el compromiso de defender a las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, garantizando apoyo agrícola, pesquero y de cohesión territorial ante posibles recortes presupuestarios europeos

Sánchez traslada a Canarias su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los líderes europeos se unen

Los líderes europeos se unen para defender Groenlandia ante Trump, pero recuerdan: “Estados Unidos es un socio esencial”

El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

ECONOMÍA

El Gordo de la Lotería

El Gordo de la Lotería del Niño 2026 ha sido uno de los más repartidos, pero ¿cuáles son las provincias en las que más ha tocado el primer premio?

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Los seis grandes de la banca cierran 2025 con el mayor beneficio de su historia: más de 33.400 millones de euros

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 6 enero

El español Hernández de Cos es el candidato favorito para sustituir a Lagarde en la presidencia del BCE

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas