Mendia (PSE) pide condenar la "intervención ilegal" de Trump en Venezuela: "Los siguientes podemos ser nosotros"

La afirmación de Donald Trump sobre su control directo sobre Venezuela generó preocupación entre varios líderes políticos europeos. La eurodiputada por el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE), Idoia Mendia, instó a la Unión Europea a fijar una posición clara frente a la reciente incursión militar estadounidense en Caracas, en la que fuerzas estadounidenses capturaron y detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo acusaciones de narcotráfico. Según publicó Europa Press, Mendia subrayó la importancia de que el bloque comunitario condene esta acción, señalando que la legalidad internacional está en riesgo y que, de no actuarse con firmeza, situaciones similares podrían afectar a otros países, incluidos los europeos.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ocurrió durante la madrugada del pasado 3 de junio, según informó Europa Press. Como parte de la operación, Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses tras ser acusado formalmente de delitos relacionados con el narcotráfico. Tras el operativo, el entonces presidente estadounidense Donald Trump comunicó públicamente que pasaba a ejercer un control directo sobre el país sudamericano. Trump indicó que no se celebrarían elecciones en el corto plazo y se pronunció sobre el futuro político y económico inmediato de Venezuela.

La reacción de Mendia, publicada por Europa Press, incluyó su interpretación sobre los motivos reales detrás de la intervención. Según sus declaraciones, “la intervención ilegal de Trump en Venezuela demuestra la verdad, que en realidad se trata de petróleo y dinero, no de democracia”. La eurodiputada insistió en que el destino de Venezuela debería definirse a través de sus propios ciudadanos y no bajo la presión de actores externos, ya sean gobiernos extranjeros o empresas con intereses en el sector energético. Mendia recalcó que “ni el presidente estadounidense ni las petroleras deciden el futuro de Venezuela, solo el pueblo venezolano”.

De acuerdo con el contenido recogido por Europa Press, la parlamentaria vasca dirigió su llamamiento específicamente a las instituciones europeas, reclamando una postura firme frente a lo que definió como “violación del derecho internacional”. Pidió una condena explícita por parte de la Unión Europea respecto al operativo militar estadounidense y exhortó al bloque a respaldar un proceso de transición democrática en Venezuela, que permita la restauración de la soberanía popular y la normalización institucional en el país.

En sus declaraciones a Europa Press, Mendia advirtió sobre las implicaciones globales de permitir intervenciones militares extranjeras que no cuenten con legitimidad internacional, reflexionando que, si la Unión Europea no responde con determinación, aquello podría sentar un precedente peligroso. En palabras de Mendia, “si no somos firmes, los siguientes podemos ser nosotros”, alertando sobre la posibilidad de nuevas injerencias y la afectación del orden jurídico internacional.

Finalmente, Mendia insistió, según consignó Europa Press, en la responsabilidad de la Unión Europea de defender el sistema multilateral y contribuir activamente a asegurar el respeto a la legalidad internacional y los derechos de autodeterminación de los pueblos. Para la eurodiputada, el desenlace de la situación en Venezuela cobra relevancia más allá de las fronteras latinoamericanas, porque marca un desafío directo a la arquitectura jurídica internacional y a los principios que rigen la convivencia entre estados soberanos.