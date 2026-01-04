Espana agencias

PSOE y Sumar se abren a revisar el envío personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral para ahorrar costes

Ambos partidos del Gobierno consideran necesario replantear el modelo de reparto de material electoral, proponen analizar alternativas para reducir el gasto, mejorar la sostenibilidad y adecuar los procesos a la tecnología actual, según informes recientes del Tribunal de Cuentas

Sumar ha manifestado un respaldo casi completo a las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas acerca de replantear el modelo actual de reparto de material electoral en España, considerando la necesidad de adaptar los procedimientos a los avances en tecnología y de mejorar la eficiencia económica y medioambiental. Según informó Europa Press, tanto Sumar como el PSOE han presentado propuestas de resolución ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en las que reconocen la conveniencia de revisar el actual sistema de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral, con especial énfasis en la optimización de los recursos y la reducción de costes.

De acuerdo con los documentos a los que accedió Europa Press, Sumar se muestra partidario de evaluar la eficacia, tanto material como económica, del denominado 'mailing' electoral, argumentando que el acceso a sobres y papeletas también puede garantizarse el día de los comicios en los centros de votación. El medio precisa que la formación liderada por Yolanda Díaz propone avanzar hacia un procedimiento que refleje los avances tecnológicos en materia de información y comunicación, sugiriendo también la opción de entrega de material electoral directamente en sedes o durante actos de campaña, según las posibilidades reconocidas por el Tribunal de Cuentas.

La coalición Sumar sostiene que este enfoque permitiría elevar las garantías del proceso y reducir los fondos públicos canalizados hacia la financiación de los envíos, adecuándose a las recomendaciones de sostenibilidad y contención del gasto señaladas por el órgano fiscalizador. Además, la formación propone recurrir a la compra centralizada de material electoral, dado que, como consigna Europa Press, el Tribunal de Cuentas ha advertido que el coste que afrontan los partidos en la contratación del material resulta superior al precio unitario adquirido por la Administración Pública. Esta medida se presenta como clave para lograr un ahorro adicional y al mismo tiempo favorecer la sostenibilidad medioambiental al limitar el consumo de papel.

El PSOE, en cambio, opta por una posición más moderada respecto a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Tal como reportó Europa Press, los socialistas plantean la necesidad de que los grupos parlamentarios aprovechen la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para introducir propuestas que reconsideren los procedimientos actuales, pero sin abandonar el modelo de envío personalizado ni sugerir compras centralizadas. Dentro de sus propuestas, el PSOE solicita que las Cortes insten al operador postal a establecer un sistema de preregistro telemático para las formaciones políticas interesadas en realizar envíos directos, con el objetivo de identificar con claridad los envíos subvencionables y potenciar la digitalización de trámites, desde el pago anticipado hasta la facturación y la emisión de albaranes.

Europa Press recoge además las disposiciones planteadas por el Partido Popular, que recomienda asegurar la disponibilidad de material electoral adicional en aquellas zonas donde el servicio de envíos pueda presentar deficiencias o errores de cobertura. El PP demanda a su vez que ni el Gobierno ni el Tribunal de Cuentas exijan una equivalencia estricta entre el número de sobres y papeletas confeccionados y la justificación del franqueo, argumentando que durante la contratación del material no se conoce el censo definitivo y, en consecuencia, resulta imposible prever el número exacto de envíos a depositar en Correos.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, viene reiterando en sus últimos informes la exigencia de que los partidos políticos acrediten la disponibilidad efectiva de todos los sobres y papeletas, bien sea a través del envío postal o mediante otras fórmulas directas, como la entrega en sedes o actos políticos.

Las propuestas de los grupos parlamentarios, tanto del Gobierno como de la oposición, surgen a partir de los informes de fiscalización de las contabilidades de las elecciones generales de 2023 y de los comicios europeos de 2024. Según detalló Europa Press, estas iniciativas se someterán a votación en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) en 2026, lo que abre la puerta a posibles reformas de calado en la gestión de los materiales electorales y en la financiación de las campañas. Tanto PSOE como Sumar ofrecen su apoyo, aunque con diferente intensidad, a la revisión y modernización de los procedimientos, una meta compartida con el Tribunal de Cuentas y su propósito de adecuar el proceso a las oportunidades que brinda la tecnología y a la urgencia de reducir tanto el gasto público como el impacto sobre el medio ambiente.

