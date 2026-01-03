Espana agencias

Vox denuncia que Sánchez "condena al Levante español a la ruina con un nuevo recorte del Tajo-Segura"

José Ángel Antelo advierte sobre el peligro que supone el recorte del trasvase para la base productiva del sudeste, resaltando el beneficio hídrico a Portugal y señalando la afectación a agricultura, empleo e industria en la región murciana

José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia, señaló que Portugal ha recibido más de 6.000 hectómetros cúbicos de agua por encima de lo fijado en el Tratado de Albufeira, una cantidad que a menudo supera sus necesidades agrícolas y provoca inundaciones en cultivos lusos. Tras hacer hincapié en este diferencial de provisión hídrica, Antelo alertó que el Levante español se enfrenta a una reducción de 70 hectómetros cúbicos en el trasvase Tajo-Segura, lo que representa una amenaza directa para la base productiva de la zona. Según reportó el medio, esta advertencia llega en un contexto de debate sobre el incremento de los caudales ecológicos del río, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según detalló la fuente, Antelo expresó que la decisión de aumentar los caudales ecológicos en el Tajo, que según indica no tiene precedentes respecto a la gestión de otros ríos en España, tendrá un impacto negativo en todas las comunidades receptoras del trasvase. De acuerdo con Vox, la reducción del volumen transferido pondrá en peligro “la agricultura, la industria y el empleo” en toda la cuenca afectada, y agravará la situación económica del Levante.

El líder regional acusó al Ejecutivo nacional de “un ataque” al trasvase y de comprometer el futuro productivo tanto de agricultores como de empresarios locales. Según publicó la fuente, Antelo resaltó el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos en su comunidad, afirmando que los regantes, trabajadores del campo e industriales “aprovechan cada gota para producir, para generar empleo y para crear riqueza no solo en la Región de Murcia, sino en toda España”.

El presidente de Vox en Murcia criticó abiertamente a los responsables políticos de la decisión, responsabilizando tanto al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez como al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, y señalando, además, la “complicidad” del Partido Popular en este proceso que, a su juicio, afecta el sostén económico del Levante español. Según consignó el medio, Antelo consideró que ambas administraciones contribuyen al “final de la economía de todo el Levante español”.

Según la información recogida por el medio, la denuncia central de Vox subraya que mientras se endurecen las restricciones de agua para la zona del Levante a través de una disminución del trasvase Tajo-Segura, el suministro hacia Portugal supera los compromisos internacionales pactados, a menudo afectando incluso negativamente a los propios destinatarios. Esta comparación pretende evidenciar un trato desigual en la gestión de los recursos hídricos entre el Levante español y el país vecino.

El debate sobre los caudales ecológicos y su repercusión en el trasvase Tajo-Segura ha generado inquietud en sectores vinculados al regadío, la industria agroalimentaria y el empleo regional. Según la cobertura del medio, Vox considera que el recorte anunciado representa un factor de riesgo para el desarrollo económico, la continuidad de la actividad agrícola y la estabilidad laboral en las regiones que integran la cuenca receptora.

La fuente también recoge la afirmación de que la utilización del agua en la Región de Murcia y en el Levante se realiza con un alto grado de eficiencia, en contraste con situaciones observadas en Portugal, donde los excedentes fluviales han llegado a perjudicar cosechas locales por exceso de caudal. Este punto fue subrayado por Antelo como una muestra de la gestión responsable del recurso en territorio español.

De acuerdo con el medio, la denuncia de Vox incorpora críticas hacia otros partidos y gobiernos, sugiriendo que la suma de decisiones políticas y alineamientos administrativos ha conducido a una pérdida de competitividad y producción en la región. El partido entiende que la continuidad de esta política hídrica repercutirá de forma negativa en la economía regional y nacional.

Finalmente, Vox sostiene que el ajuste de los caudales establecido por el Gobierno central no solo afecta la disponibilidad de agua para actividades agrícolas e industriales, sino que pone en cuestión el equilibrio económico del sureste de España. El medio reportó que desde el partido se reclama una reconsideración de la política de trasvases y una mayor equidad en la distribución de los recursos hídricos, considerando el impacto que estas decisiones tendrán sobre el empleo, la producción y la riqueza tanto en Murcia como en el conjunto del país.

