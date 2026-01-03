López (Comuns) prevé "relanzar el espacio de las izquierdas" estatales este primer trimestre

Desde la perspectiva de la coordinadora de los Comuns, Candela López, la relevancia de presentar en un plazo de tres meses un nuevo proyecto capaz de fortalecer el espacio político de las izquierdas a nivel estatal resulta esencial frente a los desafíos del actual contexto social y político en España. López explicó en una entrevista con Europa Press que la iniciativa busca relanzar la unidad entre diversas fuerzas que integran el grupo plurinacional Sumar, y aseguró que desde Comuns mantienen conversaciones abiertas tanto dentro como fuera de este espacio. Según informó Europa Press, el plan pretende elaborar una propuesta concreta durante el primer trimestre de 2026 que evidencie la disposición de los partidos de izquierda a alcanzar acuerdos efectivos y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

López afirmó, de acuerdo con Europa Press, que su partido se considera indispensable para garantizar una unidad eficaz entre las formaciones políticas situadas a la izquierda del PSOE. Sobre la posibilidad de trasladar este modelo de colaboración política a otras comunidades autónomas, la coordinadora de los Comuns indicó que la intención es implementar esta estrategia en todo el territorio, subrayando que la colaboración con distintas fuerzas resulta clave para enfrentar problemas concretos como el acceso a la vivienda y para responder a las necesidades sociales de la población. En palabras de López, uno de los retos principales consiste en demostrar a la ciudadanía que “las izquierdas son capaces de entendernos, de estar a la altura del momento político que vivimos y de poder dar respuestas a los problemas reales de la gente”.

Consultada por Europa Press acerca del papel desempeñado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar en las últimas elecciones, López reconoció la importancia de su labor en la promoción de políticas como la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional. Si bien expresó su aprecio por la tarea encabezada por Díaz, evitó pronunciarse sobre el papel específico que debería asumir en futuras etapas, resaltando que la decisión sobre su implicación corresponde exclusivamente a la propia dirigente. “Para nosotros es una decisión personal que ella debe tomar”, sostuvo López.

Respecto al contexto legislativo actual tras los recientes episodios de presunta corrupción y denuncias de acoso sexual relacionados con integrantes del PSOE, López solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsar una renovación política en el Congreso de los Diputados. Según consignó Europa Press, la diputada pidió cambios tanto de políticas como de personas para recuperar la confianza y avanzar en reformas sustanciales, con especial énfasis en garantizar el derecho a la vivienda. Aunque precisó que Sumar ya había presentado propuestas en esta materia sin resultados positivos, mantuvo que la cuestión sigue vigente y demandó que el Ejecutivo abandone su “inmovilismo”.

En relación a la estrategia gubernamental de promover medidas sin la aprobación directa del Congreso, López expresó que esta práctica no debe convertirse en obstáculo para negociar con la mayoría parlamentaria compuesta por los socios que permitieron la investidura de Sánchez. En declaraciones registradas por Europa Press, la coordinadora defendió la importancia del diálogo y el acuerdo para consolidar alianzas entre fuerzas plurinacionales y avanzar en asuntos prioritarios, como la política de vivienda y el aumento del salario mínimo. Añadió que únicamente con actuaciones concretas podrá la ciudadanía confiar en la gestión del actual Gobierno.

López profundizó en la necesidad de renovar medidas en esferas como la regulación de los precios de los alquileres, cuya prórroga debe producirse en 2026, así como en áreas de salud óptica y bucodental. Además, subrayó la importancia de actuar con determinación ante situaciones de corrupción y acoso sexual, demandando transparencia, investigación y respuestas inmediatas. Señaló el paquete de medidas anticorrupción preparado por Sumar y recordó que, si bien Pedro Sánchez avaló la mayoría de estas iniciativas, requiere su aplicación práctica y resultados concretos, según publicó Europa Press.

Frente al escenario originado por la ruptura oficial de relaciones entre Junts y el Gobierno central, López indicó que corresponde a la formación liderada por Carles Puigdemont decidir si defenderá los intereses de la ciudadanía catalana en el Congreso. Al abordar el reciente rechazo de Junts al techo de gasto, afirmó que los Comuns ejercerán toda la presión necesaria para evitar que Junts obstaculice un acuerdo sobre una financiación singular para Catalunya. También remarcó la disposición a seguir dialogando con Junts a lo largo de la legislatura, según Europa Press.

Por último, López mencionó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la Ley de Amnistía fue aprobada bajo el actual Gobierno progresista, por lo que instó a Junts a reconocer quién ha trabajado en beneficio de los intereses catalanes y en la resolución de lo que calificó como una anomalía democrática. Destacó que el paquete de medidas que impulsa Comuns y el espacio de Sumar va dirigido a cimentar una legislatura capaz de ofrecer respuestas a los retos pendientes, con la vista puesta en una mayor unidad de las izquierdas y una profundización en materias como la vivienda, el aumento del salario mínimo y la lucha contra la corrupción.