Espana agencias

El PP exige a Sánchez la reforma "urgente" del sistema de financiación local y poder derogar el "tasazo" de basuras

Dirigentes municipales del Partido Popular demandan cambios legislativos inmediatos a Pedro Sánchez, reclaman nuevas reglas que permitan autonomía presupuestaria, rechazan imposiciones sobre los residuos y advierten que la falta de acuerdos retrasa inversiones y afecta a los ciudadanos

Guardar

"Desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, lo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas", afirmaron alcaldes del Partido Popular que se reunieron en las últimas semanas para evaluar la situación financiera de los municipios. Según publicó el medio que recoge las declaraciones, los dirigentes municipales de esta formación política dirigieron una reclamación conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan una reforma inmediata del sistema de financiación local, exigiendo que este cambio legislativo avance al mismo tiempo que el nuevo modelo de financiación autonómica.

De acuerdo con la información recogida por el medio, los alcaldes del Partido Popular expresaron que los municipios se encuentran en una coyuntura financiera preocupante, en la que las normas actuales dificultan la gestión y la planificación de las políticas públicas locales. Los representantes populares insistieron en que “no aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada”, y acusaron al Gobierno central de transformar la administración local en una "carrera de obstáculos". Según detalló el medio, criticaron las medidas del Ejecutivo de Sánchez, como la imposición de nuevas cargas sin una aportación financiera suficiente, el bloqueo en el uso de los remanentes municipales y la postergación de la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local.

El medio también consignó que los líderes municipales del PP mostraron su rechazo a la decisión gubernamental que obliga a los ayuntamientos a repercutir la tasa de basuras en su totalidad sobre la ciudadanía. “Esta decisión es injusta para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos”, expresaron. Los alcaldes añadieron que resulta necesario modificar la legislación vigente para derogar esta obligación y restaurar la autonomía fiscal, permitiendo a los gobiernos locales decidir la mejor forma de financiar los servicios de recogida y tratamiento de residuos, ajustándose a las condiciones y necesidades económicas de cada municipio.

Según lo recogido por el medio, los responsables municipales populares defendieron una política de “presión fiscal baja” como estrategia para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, reforzando así la financiación de servicios públicos considerados esenciales a nivel local. Igualmente, hicieron hincapié en la necesidad de poder utilizar los remanentes municipales para el desarrollo de proyectos de inversión que contribuyan a la sostenibilidad y productividad locales, y para facilitar la construcción y promoción de vivienda.

La postura de los alcaldes del PP frente al modelo actual se apoya en la aspiración de lograr una mayor autonomía presupuestaria y una distribución más equitativa de los recursos. De acuerdo con el medio, los dirigentes puntualizaron que la falta de acuerdos y el estancamiento legislativo afectan la capacidad de los ayuntamientos para invertir en infraestructuras y servicios, lo que repercute de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de los municipios.

Finalmente, según reiteraron a través de declaraciones recogidas por el medio, los representantes municipales insistieron en reclamar a Pedro Sánchez una reforma profunda de la regulación financiera local que incluya la revisión de la normativa referente a la gestión de residuos y que permita a los ayuntamientos gestionar sus recursos conforme a sus propias prioridades y las demandas concretas de cada localidad.

Temas Relacionados

Financiación localPartido PopularPedro SánchezGobierno de EspañaAyuntamientosEspañaSistema de financiaciónTasas municipalesPresupuestos GeneralesAutonomía fiscalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

López (Comuns) prevé "relanzar el espacio de las izquierdas" estatales este primer trimestre

Candela López señala que Comuns busca impulsar un nuevo acuerdo progresista con participación de distintas formaciones, priorizando la unidad, nuevas políticas sociales y medidas contra la corrupción, con el objetivo de responder a los principales desafíos sociales y políticos actuales

López (Comuns) prevé "relanzar el

Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

Izquierda Unida acusa a Estados

El PSOE critica la "frialdad" de Feijóo y le acusa de anteponer el "relato" a la gestión de la emergencia en la dana

El principal partido de la oposición reprocha al presidente popular haber priorizado su imagen durante el devastador temporal en Valencia, tras revelarse mensajes en los que insta a liderar la comunicación en plena crisis por la dana

El PSOE critica la "frialdad"

El satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II sufre un incidente, que no ha afectado a las operaciones de las FF.AA.

La cobertura de comunicaciones estratégicas se mantiene tras el fallo ocurrido durante el traslado de un equipo clave, según el Ministerio de Defensa, que estudia medidas adicionales para fortalecer el sistema y garantizar la modernización prevista para las operaciones militares

Infobae

Morant, tras los mensajes de Feijóo con Mazón el día de la dana: "Su prioridad fue liderar la mentira"

Diana Morant acusa al principal partido opositor de priorizar intereses partidistas y estrategias manipuladoras tras la catástrofe de Valencia, reclama responsabilidades políticas urgentes y cuestiona la reacción de Feijóo, señalando falta de empatía y transparencia ante la tragedia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones desde España al ataque

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”

Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla

El Gobierno de España afirma que todo el personal de la Embajada en Venezuela está a salvo

El libro que explica por qué la ultraderecha busca un hueco en las universidades: ‘Borrar la historia’, un manual contra la idealización del pasado

Hisdesat activa un plan de contingencia tras impactar una partícula en un satélite militar

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Lista de permisos retribuidos en 2026: de los 15 días por matrimonio al permiso por ingreso hospitalario de un familiar

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 3 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla