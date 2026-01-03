El PP exige a Sánchez la reforma "urgente" del sistema de financiación local y poder derogar el "tasazo" de basuras

"Desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, lo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas", afirmaron alcaldes del Partido Popular que se reunieron en las últimas semanas para evaluar la situación financiera de los municipios. Según publicó el medio que recoge las declaraciones, los dirigentes municipales de esta formación política dirigieron una reclamación conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan una reforma inmediata del sistema de financiación local, exigiendo que este cambio legislativo avance al mismo tiempo que el nuevo modelo de financiación autonómica.

De acuerdo con la información recogida por el medio, los alcaldes del Partido Popular expresaron que los municipios se encuentran en una coyuntura financiera preocupante, en la que las normas actuales dificultan la gestión y la planificación de las políticas públicas locales. Los representantes populares insistieron en que “no aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada”, y acusaron al Gobierno central de transformar la administración local en una "carrera de obstáculos". Según detalló el medio, criticaron las medidas del Ejecutivo de Sánchez, como la imposición de nuevas cargas sin una aportación financiera suficiente, el bloqueo en el uso de los remanentes municipales y la postergación de la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local.

El medio también consignó que los líderes municipales del PP mostraron su rechazo a la decisión gubernamental que obliga a los ayuntamientos a repercutir la tasa de basuras en su totalidad sobre la ciudadanía. “Esta decisión es injusta para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos”, expresaron. Los alcaldes añadieron que resulta necesario modificar la legislación vigente para derogar esta obligación y restaurar la autonomía fiscal, permitiendo a los gobiernos locales decidir la mejor forma de financiar los servicios de recogida y tratamiento de residuos, ajustándose a las condiciones y necesidades económicas de cada municipio.

Según lo recogido por el medio, los responsables municipales populares defendieron una política de “presión fiscal baja” como estrategia para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, reforzando así la financiación de servicios públicos considerados esenciales a nivel local. Igualmente, hicieron hincapié en la necesidad de poder utilizar los remanentes municipales para el desarrollo de proyectos de inversión que contribuyan a la sostenibilidad y productividad locales, y para facilitar la construcción y promoción de vivienda.

La postura de los alcaldes del PP frente al modelo actual se apoya en la aspiración de lograr una mayor autonomía presupuestaria y una distribución más equitativa de los recursos. De acuerdo con el medio, los dirigentes puntualizaron que la falta de acuerdos y el estancamiento legislativo afectan la capacidad de los ayuntamientos para invertir en infraestructuras y servicios, lo que repercute de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de los municipios.

Finalmente, según reiteraron a través de declaraciones recogidas por el medio, los representantes municipales insistieron en reclamar a Pedro Sánchez una reforma profunda de la regulación financiera local que incluya la revisión de la normativa referente a la gestión de residuos y que permita a los ayuntamientos gestionar sus recursos conforme a sus propias prioridades y las demandas concretas de cada localidad.