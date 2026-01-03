Espana agencias

Baleares comparte con venezolanos la "prudencia" ante situación en Venezuela y el anhelo del "fin de la dictadura"

El Govern balear comparte con los venezolanos la "prudencia" ante la situación en Venezuela, y el anhelo del "fin de la dictadura", tras el ataque perpetrado en el país esta madrugada por Estados Unidos, y el posterior anuncio del presidente norteamericano, Donald Trump, de que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha asegurado que el Govern balear "sigue con atención la situación en Venezuela" y "está en contacto y a disposición de los venezolanos residentes en las Islas".

En esta línea, Prohens ha asegurado que el Ejecutivo balear comparte con ellos la "prudencia" en estos momentos y el anhelo de que esto sea "el fin de la dictadura criminal que les ha privado de sus derechos y libertades" y que "dé paso a una transición democrática en Venezuela".

Hay que recordar que el Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por parte de Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado por su parte, también este sábado, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

El presidente norteamericano dará más información acerca de esta operación militar en una rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach (Florida) a las 17.00, hora peninsular española.

