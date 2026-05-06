Madrid niega haber sido informada del traslado de los españoles del crucero al Gómez Ulla

Madrid, 6 may (EFE).- La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha negado que el Gobierno les haya informado previamente del traslado al Hospital Gómez Ulla de los catorce españoles que están en el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

Según ha informado la Consejería madrileña, Matute asegura que la ministra Mónica García ha mentido en la rueda de prensa al decir que estaba en contacto con todos los niveles, ya que ha sido en esa comparecencia pública donde Madrid ha conocido que los catorce españoles iban a ser trasladados al Gómez Ulla.

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"Nunca hemos conocido nada antes ni hemos sido informados previamente" ha dicho la consejera.

El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los catorce españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán una cuarentena.

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Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, quien junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión de seguimiento para acoger este barco en Canarias.

García ha detallado que los catorce ciudadanos españoles a bordo, uno de ellos perteneciente a la tripulación, serán evaluados una vez lleguen a Canarias y, posteriormente, trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, por disponer de "unidades de aislamiento de alto nivel", donde guardarán cuarentena.

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A día de hoy tantos los españoles -cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano-leonés, un gallego y un valenciano- como el resto del pasaje están asintomáticos.

Los cuatro casos con síntomas, tres pasajeros más el médico del crucero, ya están fuera de la embarcación y han sido evacuados desde Cabo Verde, donde está fondeado en estos momentos el buque. EFE

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