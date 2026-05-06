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Un avión con dos pacientes del crucero reposta en Gran Canaria tras rechazarlo Marruecos

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 may (EFE).- Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos pacientes con indicios de haberse contagiado de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha aterrizado en Gran Canaria a repostar sobre las 16:00 horas, tras negarse Marruecos a que entrara a su territorio a cargar combustible.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Sanidad de Canarias, organismo este último que se ha interesado por la situación al tener conocimiento de esa escala del avión medicalizado, que no estaba prevista.

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El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Amsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17.00, hora de Países Bajos.

Poco antes de las 16:00 horas, fue desviado a Gran Canaria, donde se encuentra en estos momentos.

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Las fuentes han precisado que se ha autorizado la escala a condición de que no se baje ni suba ninguna persona del avión.

"Se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar el trayecto previsto", han añadido.

La situación del crucero MV Hondius, con 147 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco se traslade a Tenerife, algo a lo que se opone la comunidad autónoma. EFE

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EFE

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