Espana agencias

La fiesta rave de Albacete, que vigilan 300 agentes, llega a su segundo día sin incidentes

Guardar

Albacete, 2 ene (EFE).- La fiesta rave que se celebra de forma ilegal en el entorno del embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, en la provincia de Albacete, y que vigilan alrededor de 300 agentes de la Guardia Civil ha llegado a su segundo día sin incidentes.

Fuentes de la Guardia Civil han informado este viernes de que el segundo día de la fiesta rave y la noche han transcurrido "con normalidad y sin incidentes" bajo el control de los en torno a 300 agentes que componen el dispositivo de seguridad desplegado, integrado por efectivos de las Comandancias de Albacete, Murcia, Guadalajara, Toledo, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

No obstante, el Instituto Armado ha recordado que "se mantienen, tanto el cerco perimetral sobre la zona para impedir el acceso de vehículos, como el control y la seguridad en las vías de comunicación próximas".

De esta forma, la carretera AB-408 que transcurre entre el cruce de la CM-412 y la CM-3217 se mantiene controlada por el estacionamiento de vehículos en los márgenes, lo que ha obligado a la Guardia Civil a regular la circulación para permitir el paso de vehículos y personas a las localidades cercanas al lugar.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche de este martes en El Cenajo, pero la Guardia Civil la impidió y se desviaron hacia Tobarra (Albacete) en un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca.

En un primer momento, el Instituto Armado consiguió disolverlos en la madrugada del martes al miércoles en la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien, finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde comenzaron la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre.

Hace justo un año, se organizó otra macrofiesta rave no autorizada en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas. EFE

dc/msm/lml

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Condenado a casi 3 años por patronear una patera con 14 migrantes y en peligro de hundirse

Infobae

El Ángel Ximénez destituye a Paco Bustos tras seis temporadas y media en el banquillo

Infobae

Ania, sobre el Burgos: "Es uno de los equipos más difíciles de la categoría"

Infobae

El crédito a familias sube un 4,26 % en noviembre, el mayor avance desde diciembre de 2008

Infobae

Talgo firma un contrato de mantenimiento en Uzbekistán por 80 millones de euros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”