El satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II sufre un incidente, que no ha afectado a las operaciones de las FF.AA.

La cobertura de comunicaciones estratégicas se mantiene tras el fallo ocurrido durante el traslado de un equipo clave, según el Ministerio de Defensa, que estudia medidas adicionales para fortalecer el sistema y garantizar la modernización prevista para las operaciones militares

El Ministerio de Defensa ha anunciado que, si la situación lo requiere, solicitará la fabricación de un tercer satélite para reemplazar al SPAINSAT-NG II en el menor tiempo posible. La decisión se produce tras un incidente que afectó al SPAINSAT-NG II mientras era trasladado hacia la órbita geoestacionaria, según informó el propio Ministerio este viernes. A pesar del incidente, la cobertura de comunicaciones satelitales para las Fuerzas Armadas se mantiene sin alteraciones y el funcionamiento operativo de las FF.AA. no ha sufrido impacto alguno.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Defensa, la continuidad del servicio está asegurada gracias a la utilización combinada de la capacidad del satélite SPAINSAT, aún en funcionamiento, junto con las prestaciones del SPAINSAT-NG, el primero de la nueva generación de satélites, que opera desde su puesta en servicio reciente. Este despliegue conjunto permite garantizar las comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se estudian y adoptan medidas adicionales destinadas a fortalecer el sistema de comunicaciones satelitales tanto a medio como a largo plazo.

El Ministerio detalló en una nota que el Programa SATCOM-SPAINSAT NG constituye un componente esencial dentro de los planes de modernización de las comunicaciones militares españolas. El objetivo de esta iniciativa es ir sustituyendo los sistemas actuales, SPAINSAT y XTAR-EUR, mediante la incorporación progresiva de una nueva generación de satélites más avanzados, con mejores niveles de seguridad y resiliencia. Estos nuevos sistemas ofrecen la capacidad de operar en bandas X, Ka y UHF, lo que multiplicará la eficacia y la versatilidad de las telecomunicaciones estratégicas.

La fabricación de los satélites del programa ha importado la colaboración entre Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, a través de sus sucursales en Francia y España, en el contexto de un contrato gestionado por Hisdesat. Esta empresa actúa como operador y propietario del sistema de comunicaciones satelitales mencionado, según detalló el Ministerio.

El comunicado oficial del Ministerio de Defensa también señala la intención de seguir trabajando de forma conjunta con Hisdesat y con todas las entidades vinculadas al programa, subrayando un compromiso permanente con la seguridad nacional, la soberanía tecnológica y la salvaguarda de los intereses estratégicos de España en el sector espacial. El medio enfatizó que la coordinación interinstitucional se mantendrá a fin de minimizar riesgos y mejorar las capacidades tecnológicas en el ámbito satelital.

En el mismo mensaje, el Ministerio destacó que, a pesar del incidente registrado durante el traslado del SPAINSAT-NG II, los servicios operativos para las operaciones militares no han experimentado interrupciones ni modificaciones. El sistema asegura, por tanto, que las Fuerzas Armadas disponen de los medios adecuados para continuar con sus misiones habituales.

El incidente, calificado como fortuito por el Ministerio, ha motivado la revisión de las medidas de prevención y refuerzo del sistema. Entre las alternativas consideradas figura la posible exigencia a los contratistas de la construcción de un nuevo satélite que supla las capacidades del aparato afectado en caso que resulte necesario, para evitar que el incidente tenga efecto en la modernización y avance de las telecomunicaciones militares.

El Ministerio reiteró la importancia estratégica del Programa SATCOM-SPAINSAT NG dentro del plan general de defensa y modernización tecnológica, y abundó en la relevancia de mantener una infraestructura de comunicaciones robusta, protegida y adecuada a los desafíos actuales y futuros de las operaciones militares, como reportó el Ministerio.

