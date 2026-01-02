El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado este viernes a su homólogo suizo, Ignazio Cassis, sus condolencias por el incendio registrado en Crans-Montana en el que han fallecido más de 40 personas y le ofrecido la ayuda de España para acoger a heridos si fuera necesario.

Albares ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo helvético, tal y como ha informado él mismo en su perfil en la red social X, para trasladarle sus "condolencias" y su "solidaridad" tras la tragedia ocurrida en un restaurante de esta localidad durante las celebraciones de Nochevieja, que se ha saldado con una cuarentena de muertos y más de un centenar de heridos, algunos de los cuales están siendo trasladados a otros países para recibir tratamiento.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todo el pueblo suizo en estos complicados momentos", ha indicado Albares, precisando que España pone a "disposición de Suiza la ayuda que puedan necesitar, también para recibir heridos".

Según el ministro, "hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas" en la tragedia, en la que hay fallecidos de varias nacionalidades, y tanto la división de emergencia consular en el Ministerio como la Embajada en Suiza "están movilizados desde el primer momento".

Por otra parte, Albares ha aprovechado su llamada con Cassis para trasladar "el apoyo y cooperación de España" a la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que ostenta este año Suiza.