Espana agencias

El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado este viernes a su homólogo suizo, Ignazio Cassis, sus condolencias por el incendio registrado en Crans-Montana en el que han fallecido más de 40 personas y le ofrecido la ayuda de España para acoger a heridos si fuera necesario.

Albares ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo helvético, tal y como ha informado él mismo en su perfil en la red social X, para trasladarle sus "condolencias" y su "solidaridad" tras la tragedia ocurrida en un restaurante de esta localidad durante las celebraciones de Nochevieja, que se ha saldado con una cuarentena de muertos y más de un centenar de heridos, algunos de los cuales están siendo trasladados a otros países para recibir tratamiento.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todo el pueblo suizo en estos complicados momentos", ha indicado Albares, precisando que España pone a "disposición de Suiza la ayuda que puedan necesitar, también para recibir heridos".

Según el ministro, "hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas" en la tragedia, en la que hay fallecidos de varias nacionalidades, y tanto la división de emergencia consular en el Ministerio como la Embajada en Suiza "están movilizados desde el primer momento".

Por otra parte, Albares ha aprovechado su llamada con Cassis para trasladar "el apoyo y cooperación de España" a la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que ostenta este año Suiza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El base Xavier Castañeda, cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

Infobae

Lakovic: "Son difíciles, pero hay opciones de jugar la Copa del Rey"

Infobae

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de la campaña de renta a cierre de año

Infobae

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Infobae

Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”