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La Audiencia Nacional consulta a la ONU si ya investiga la retención por Israel de un sargento español en Líbano

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La Audiencia Nacional (AN) ha preguntado a Naciones Unidas si ha iniciado alguna investigación por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal por parte de Israel de un sargento español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Piña da ese paso después de consultar a la Fiscalía si considera que la AN es competente para investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como a mandos militares del país.

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Y "antes de decidir sobre la competencia de este órgano judicial", el juez libra "comunicación por conducto" del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes "con el órgano competente de la Secretaría General de las Naciones Unidas".

Lo hace para que la ONU confirme si le consta que los hechos objeto de la denuncia "fueron formalmente puestos en su conocimiento en el marco de la misión" internacional y si "fueron trasladados a las autoridades del Estado de Israel correspondientes".

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Igualmente, el juez quiere comprobar si se ha producido la iniciación de un procedimiento de investigación por parte de Israel o, subsidiariamente, por los mecanismos propios de la ONU "con base en la dependencia orgánica y funcional del contingente desplazado".

LA DENUNCIA DE IUSTITIA EUROPA

Los hechos se remontan al pasado 7 de abril, cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora".

Tras ello, la organización Iustitia Europa presentó una denuncia contra Netanyahu y la cúpula militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) por presuntos crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra un sargento español en misión de paz de la ONU.

"Las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza" y "el sargento del Ejército de Tierra español fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo", relata la denuncia, que añade que se trató de "acto absolutamente hostil con violencia física".

Y califica los hechos como "detención ilegal en toda regla" y "trato degradante proscrito por el Derecho Internacional, ejecutado con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz", a la par que señala que "no es un episodio aislado dentro del teatro de operaciones, sino parte de un escenario más amplio de riesgo estructural para las fuerzas internacionales de paz".

El sargento fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha valorado este martes en una nota de prensa que "la justicia española ha dado un paso valiente y necesario", ya que "no se puede tolerar que militares que arriesgan su vida bajo bandera de la ONU para mantener la paz, sean agredidos, humillados y detenidos con total impunidad".

"No seremos partícipes del silencio ante crímenes que atentan no solo contra un soldado español, sino contra la legalidad internacional. Llegaremos hasta el final para que los responsables, sin importar su cargo, rindan cuentas ante los tribunales", indica.

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EuropaPress

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