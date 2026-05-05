Citan como investigado al diseñador de la pasarela de El Bocal que colapsó

Santander, 5 may (EFE).- La jueza instructora que investiga el accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera de Santander, ha decidido ampliar la acción penal al ingeniero industrial de una empresa subcontratada y autor del proyecto de las pasarelas de madera, que declarará como investigado el 5 de junio.

En un auto, la magistrada adopta esta decisión a la vista de la documentación aportada por el director facultativo del proyecto de la senda costera, el actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, que se encuentra investigado en la causa.

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Según esa documentación, el jefe de obra de la empresa adjudicataria de este proyecto confirmó al director facultativo del proyecto, de Costas, que la empresa a la que subcontrataron era la responsable del diseño, fabricación y montaje de las estructuras.

Por eso, "valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo", la magistrada dirige la acción penal contra quien firmó el proyecto concreto, el ingeniero industrial de esa subcontrata.

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La decisión que ahora toma la instructora respecto al ingeniero se desprende de la documentación aportada por el que ejerció de director facultativo de la obra, el jefe de la Demarcación de Costas.

Se trata de una serie de mensajes electrónicos intercambiados con el jefe de obra de Dragados entre el mes de mayo y el mes de septiembre de 2014.

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En ellos, el jefe de obra informa al director facultativo de que han detectado en el proyecto original que los coeficientes de seguridad en las estructuras de madera están "muy por debajo de lo aceptable". Por ello, le traslada una propuesta de la empresa subcontratada donde rehace los cálculos.

La magistrada acuerda además ampliar el calendario de citaciones para la práctica de prueba pericial, testifical y declaración de investigados.

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Así, será el día 15 de mayo cuando comparezcan todos los peritos que intervienen en la causa para ratificarse en los informes que han elaborado.

Tres semanas después, se escuchará en calidad de testigos-peritos a los dos ingenieros que firmaron el proyecto general de la senda costera, y al jefe de obra.

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Tras ellos, será el turno de la declaración de los cuatro técnicos llamados a declarar como investigados: el que fuera jefe de servicio de Proyectos y Obras en Costas hasta el año 2023, el que le sucede en el cargo desde entonces, el ingeniero de la subcontrata que firmó el proyecto de pasarelas y el director facultativo del proyecto de la senda costera. EFE