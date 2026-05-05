Activista en la flotilla dice que no cesarán hasta desbloquear Gaza

Santiago de Compostela, 5 may (EFE).- La abogada gallega Sandra Garrio, que integra un grupo de activistas a bordo de la flotilla por Gaza, ha alertado de las múltiples violaciones de derechos por parte de Israel, pero ha subrayado que pese a esa actitud agresiva de Israel, los activistas no van a cesar sus intentos de ayudar a la población palestina.

Así lo ha indicado Garrido, que integra un grupo de activistas gallegos a bordo de la flotilla, en una conversación telefónica con EFE desde la isla griega de Creta, donde cerca de setenta barcos pretenden salir hacia Gaza "cuando las condiciones lo permitan", ha señalado.

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Garrido ha indicado que el arresto de varios integrantes la semana pasada, entre ellos el brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Abukeshek Saif, que permanecen detenidos por parte de militares israelíes y son "torturados" y "maltratados", no va a hacer recular a la flotilla de centenar y medio de activistas de más de un centenar de países, principalmente europeos.

Garrido ha señalado que hay también algunos israelíes y estadounidenses en la flotilla que se han sumado a poner fin al bloqueo por Israel del tránsito de ayuda humanitaria a Gaza.

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Eso ocurre "ante la pasividad de los estados y de los organismos internacionales", ha recriminado Garrido, al subrayar que la postura de Israel constituye no solo una violación del derecho internacional humanitario, sino también de los derechos humanos y del derecho marítimo.

La letrada ha señalado que la irrupción de militares israelíes para invadir barcos en aguas internacionales supone un "acto de piratería", aunque ha observado que las autoridades de Israel lo justifican también alegando que la flotilla es un acto de "piratería", sin que la comunidad internacional se pronuncie.

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Sin embargo, ha observado que los civiles a bordo de la flotilla van desarmados y fueron apresados por militares armados, y que los detenidos fueron instalados en una plataforma en altamar y trasladados a un buque que "no aparece en los radares" pero en cuyo interior los activistas son sometidos a "malos tratos y torturas".

La letrada ha invitado a las autoridades de Israel a reflexionar ante su actitud militar agresiva que pretende lanzar un mensaje de "os podemos detener, torturar y matar". EFE

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