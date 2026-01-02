El delegado del Gobierno en Madrid envía su pésame a las familias de los tres fallecidos en Carabanchel

La intervención de los equipos de emergencia permitió rescatar con vida a dos residentes de los pisos superiores, quienes fueron encontrados en estado de nerviosismo debido al impacto del incendio, pero resultaron ilesos. El fuego, descrito como especialmente intenso y acompañado de una propagación rápida del humo y elevadas temperaturas dentro del edificio, provocó la muerte de tres personas en una vivienda situada en la tercera planta de un inmueble de la calle Moreno, en el distrito madrileño de Carabanchel. Según consignó Europa Press citando a fuentes oficiales, las autoridades investigan las causas del incendio, ocurrido en horas de la madrugada.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de un mensaje en la red social X y recogido por Europa Press, manifestando su solidaridad en estos momentos para las familias y los seres queridos afectados por la tragedia. Martín también agradeció públicamente a los servicios de emergencia, valorando su rapidez en la respuesta ante el siniestro, y recordó que las razones que originaron el fuego permanecen bajo análisis de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información proporcionada por Fernando Martínez Cámara, jefe de guardia de Samur-Protección Civil, difundida en un video por Emergencias Madrid y recogida por Europa Press, las circunstancias del fallecimiento de las personas se relacionan con los efectos directos del incendio: dos de las víctimas perdieron la vida debido a la inhalación de humo, mientras que la tercera falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas.

La actuación de los Bomberos de Madrid resultó especialmente complicada debido a la presencia de una puerta acorazada en la vivienda donde se produjo el incendio. Juan José García, jefe de guardia del cuerpo de bomberos, relató que fue necesario forzar la entrada, obstáculo que retrasó el acceso de los equipos a la zona afectada. Una vez lograron ingresar al domicilio, los bomberos constataron que el fuego presentaba una virulencia significativa. La vivienda se hallaba saturada de humo y una elevada temperatura dificultaba las labores de extinción.

Durante las tareas para dominar el incendio, los bomberos descubrieron los cuerpos sin vida de las tres personas afectadas. El personal médico de Samur confirmó en el lugar los fallecimientos, cumpliendo el protocolo habitual en estos casos. Europa Press detalló que el impacto del humo alcanzó también a dos áticos del edificio, donde los equipos de bomberos localizaron a dos habitantes que presentaban ansiedad por el episodio, aunque su estado general no requirió servicios médicos de urgencia.

Según publicó Europa Press, las consecuencias materiales del incendio fueron considerables, ya que la vivienda quedó completamente inutilizada a causa de los daños provocados por las llamas y el humo. Las diligencias para esclarecer el origen del fuego avanzan bajo la coordinación de las fuerzas de seguridad, mientras continúan los trabajos de evaluación de daños y la asistencia a los vecinos afectados.

El trágico suceso movilizó a efectivos de bomberos, Protección Civil, Samur y agentes policiales, cuyas actuaciones permitieron limitar la extensión del daño a otras viviendas y asegurar el resto del inmueble. Las declaraciones de los responsables de los servicios de emergencia y de las autoridades gubernamentales fueron recogidas por Europa Press en diferentes perfiles y plataformas, brindando detalles sobre el operativo y el procedimiento seguido durante la emergencia.

Las investigaciones para determinar las causas precisas del incendio continúan desarrollándose, con la participación de especialistas técnicos y personal policial que ya han iniciado las inspecciones correspondientes en el edificio.