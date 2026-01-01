Nueva jornada de protestas en Irán por la crisis económica

El despliegue de munición real por parte de fuerzas de seguridad en la ciudad iraní de Lordegan dejó víctimas mortales y heridos entre los manifestantes, según denunció la organización iraní Hengaw, que opera desde Oslo. Las cifras exactas no han sido proporcionadas. Las protestas, desencadenadas por la acelerada depreciación del rial, la inflación y la inestabilidad económica, se extendieron este jueves a su quinto día consecutivo en diversas ciudades del país, entre ellas Teherán, según informó EFECOM.

En la capital iraní, tanto comerciantes como vendedores del mercado central de frutas y verduras, localizado en la zona sur, participaron en concentraciones para rechazar el incremento de los precios y el deterioro de las condiciones de vida. Conforme reportó EFECOM, estas movilizaciones, originadas en la capital, pronto involucraron también a otras ciudades como Mashhad en el noreste, Arak en la región central, Farsan en el suroeste, Marvdasht en el sur y Lordegan en el oeste. Activistas difundieron imágenes de las protestas a través de redes sociales, lo que contribuyó a documentar la magnitud de las manifestaciones.

Durante las concentraciones, los manifestantes corearon consignas en contra del liderazgo de la República Islámica de Irán y del sistema político vigente. Algunas de las frases entonadas fueron “Muerte a (Ali) Jameneí” en referencia al líder supremo iraní, así como “Muerte al dictador”. Además, entre los lemas también se oyeron llamados al retorno de la monarquía, como “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, refiriéndose a la dinastía derrocada tras la Revolución Islámica de 1979.

EFECOM indicó que la movilización de comerciantes en Teherán comenzó el domingo, cuando dueños de negocios en distintos mercados y centros comerciales del centro y sur cerraron sus establecimientos en respuesta a las considerables fluctuaciones en el mercado de divisas, la rápida pérdida de valor del rial y la inestabilidad económica que aqueja al país. Desde ese momento, los cierres y manifestaciones se propagaron a otras ciudades y sectores sociales, entre ellos estudiantes universitarios y trabajadores de diversas áreas.

Las manifestaciones han sido documentadas al menos en nueve provincias. EFECOM reportó que la crisis económica en Irán se caracteriza por una inflación anual que supera el 42 %, mientras que la inflación comparativa entre noviembre y diciembre exhibió un incremento mayor al 52 % respecto al mismo intervalo del año anterior. El rial iraní viene enfrentando una baja constante frente a otras monedas, presionado por sanciones internacionales impuestas tanto por Estados Unidos como por la ONU debido al programa nuclear de Teherán, además de la gestión considerada deficiente por las autoridades.

Las imágenes y testimonios recogidos por activistas han mostrado la presencia de manifestantes de distintos perfiles: comerciantes, estudiantes universitarios y trabajadores han coincidido en rechazar no solo la crisis económica, sino también aspectos del sistema político. EFECOM resalta que, pese a la represión y al uso de fuerza letal en lugares como Lordegan, las movilizaciones persisten en distintos puntos del país y reúnen demandas tanto materiales, relacionadas con los precios y los salarios, como políticas, canalizadas a través de consignas contra las máximas autoridades y el orden fundacional islámico del Estado iraní.