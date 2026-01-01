Espana agencias

Calviño celebra los 40 años de España y Portugal en la UE y destaca el papel del BEI en el desarrollo de la región

Con motivo de las cuatro décadas desde la entrada en la Unión Europea, la presidenta del BEI resalta logros en infraestructura, crecimiento económico y avances sociales, mientras líderes europeos subrayan la integración de la península como un hecho histórico

Los proyectos de infraestructura han sido uno de los principales motores del desarrollo regional desde la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea hace 40 años, con aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas y nuevas iniciativas de vivienda recibiendo respaldo financiero clave. Esta perspectiva fue resaltada por Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), quien destacó estos logros y enfatizó el rol decisivo de la entidad durante las últimas décadas, según informó el medio.

Calviño utilizó sus redes sociales para subrayar la importancia del apoyo del BEI, señalando que la institución no solo ha respaldado grandes infraestructuras, sino que también ha impulsado a pequeñas y medianas empresas (pymes) y promovido nuevos proyectos de vivienda. "Para el futuro seguiremos apostando por nuestras infraestructuras, por nuestras empresas, por nuestra gente. Hoy, más que nunca, me siento orgullosa de ser europea", expresó la presidenta del BEI en declaraciones recogidas por los medios.

El aniversario de la entrada de España y Portugal a la UE ha servido para poner en valor cuatro décadas de transformaciones, que han abarcado la consolidación de la paz, la expansión democrática y el progreso económico y social en ambas naciones, como reconocieron distintas autoridades europeas. De acuerdo con lo publicado por los medios, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, resaltó en un mensaje institucional que la incorporación española constituyó "un hito en la unidad europea". Von der Leyen señaló que las circunstancias históricas habían separado a España del bloque, pero con la decisión de integrarse, el país eligió "un futuro democrático" y volvió al espacio común europeo, al que describió como "su casa, en el corazón de Europa". Al respecto, añadió: "Ha sido un viaje increíble".

Las conmemoraciones por el cuadragésimo aniversario han generado reflexiones también dentro del Gobierno español. El presidente Pedro Sánchez afirmó en declaraciones difundidas por medios de comunicación que "Europa es lo mejor que le ha pasado a España", valorando el impacto político, social y económico de la integración. Sánchez hizo referencia al 1 de enero de 1986, fecha en la que España ingresó formalmente en las Comunidades Europeas, estructura entonces compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

El medio también detalló que, desde el ingreso, España ha ejercido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en cinco oportunidades. La primera vez ocurrió en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. Las otras presidencias españolas tuvieron lugar en el segundo semestre de 1995, el primer trimestre de 2002 y el primer semestre de 2010. Esta experiencia ha permitido al país influir en la agenda europea y consolidar su peso dentro de la estructura institucional.

Otra contribución ha sido la presencia de representantes españoles en la Comisión Europea. A lo largo de estos años, España ha aportado nueve nombres distintos a la institución. Al comienzo, cuando el número de estados miembros era menor que los 27 actuales, cada país designaba dos comisarios; a partir de la ampliación de 2004, la cifra se redujo a uno por país, con el objetivo de adaptarse al incremento de miembros y al nuevo equilibrio institucional.

Según consignó el medio, tanto España como Portugal han experimentado profundas transformaciones desde su integración en la UE, con periodos marcados por la modernización de infraestructuras, una mayor internacionalización de sus economías y una progresiva convergencia con los estándares europeos en materia social y de bienestar. Autoridades y representantes europeos han remarcado en esta efeméride la trascendencia del proceso de integración para los países de la península ibérica, señalando el progreso alcanzado en materia de educación, sanidad, condiciones laborales y cohesión regional.

El BEI, entidad financiera multilateral de la UE, ha desempeñado un papel relevante ofreciendo préstamos a iniciativas tanto públicas como privadas y garantizando recursos para proyectos estratégicos. Según información destacada por los medios, la acción del BEI ha sido fundamental en la vertebración del territorio y en la promoción del empleo.

De acuerdo con lo reportado, el aniversario no solo motiva a repasar el pasado, sino que también refuerza el compromiso de las instituciones europeas con el desarrollo de sus Estados miembro, la promoción de la innovación y el sostenimiento de los valores democráticos y sociales fundacionales del proyecto común europeo.

