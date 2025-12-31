Sabés (PSOE) responde a Azcón que "frente al modelo de las dos derechas, el PSOE apuesta por los derechos"

Fernando Sabés, portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, señaló que los habitantes de la región están experimentando numerosas barreras para acceder a servicios fundamentales como la sanidad, la educación pública y la vivienda. Según consignó el medio, estas declaraciones se produjeron tras las palabras del presidente aragonés, Jorge Azcón, y al evaluar su discurso de fin de año, Sabés expuso que las dificultades se extienden tanto a zonas rurales como urbanas, especialmente en el acceso a la atención médica primaria.

De acuerdo con lo publicado, Sabés consideró que el enfoque del gobierno presidido por Azcón ha provocado un empeoramiento en los servicios básicos, mencionando que en algunos de los municipios más pequeños de Teruel los ciudadanos deben esperar varios días hasta poder ser atendidos por su médico de cabecera, una situación que, afirmó, también se replica en ámbitos urbanos. El portavoz socialista reiteró que esta situación se ha agravado durante los dos años y medio de mandato de Azcón, y responsabilizó a la actual gestión del endurecimiento de estas condiciones.

El medio detalló que, para Sabés, la problemática no se limita a la sanidad, sino que alcanza a la educación pública. Indicó que en Aragón persisten complicaciones para garantizar una enseñanza de calidad, ya que la falta de maestros y de personal auxiliar dificulta el funcionamiento regular de los centros educativos. El portavoz hizo hincapié en que el sistema educativo público enfrenta limitaciones estructurales que, a su juicio, no han encontrado respuesta en las políticas desarrolladas en este periodo de gobierno autonómico.

En sus declaraciones reproducidas, el representante socialista también aludió al acceso a la vivienda, calificando de muy serios los problemas relacionados con la disponibilidad y asequibilidad habitacional en la región. Sostuvo que estas dificultades constituyen un obstáculo creciente para amplios sectores de la población, quienes deben afrontar un entorno marcado por la precariedad en este aspecto.

Según informó el medio, Sabés contrastó el enfoque que adjudica a “las dos derechas” que respaldan al gobierno regional con el modelo que, a su entender, representa el PSOE, y aseveró que la alternativa socialista consiste en “apostar por un proyecto de derechos”. De acuerdo con sus afirmaciones, la reducción o abandono de los servicios públicos bajo la actual administración se ha traducido en consecuencias tangibles y negativas para el conjunto de la sociedad aragonesa.

En este contexto, la intervención de Sabés pretende dejar en evidencia los desafíos que enfrentan los servicios básicos en Aragón y atribuye la génesis de la situación actual a las políticas y decisiones adoptadas en los últimos dos años y medio. Las palabras del portavoz socialista surgen como respuesta directa al discurso institucional de fin de año pronunciado por Azcón, a quien acusó de desconocer las realidades y carencias existentes tanto en el ámbito rural como en el urbano.

El medio informó que, con esta postura, el PSOE busca diferenciar su propuesta política, subrayando la importancia de garantizar el acceso igualitario a derechos esenciales y oponiéndose a lo que denomina un modelo “de abandono” desarrollado por el gobierno autonómico de Azcón y sus aliados.