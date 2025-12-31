Guardiola reafirma que "Extremadura merece una política de altura" y llama a "detenerse en lo que nos une"

El homenaje al músico Robe Iniesta y al expresidente Guillermo Fernández Vara, ambos recientemente fallecidos, marcó el inicio del mensaje de Fin de Año de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, desde las instalaciones de Bodegas Romale en Almendralejo. En este contexto, Guardiola evocó la necesidad de aprender de quienes han dejado una impronta de serenidad y diálogo y subrayó que el esfuerzo colectivo impulsa una escalada constante en la región. El mensaje, transmitido por Canal Extremadura Televisión según reportó Europa Press, sirvió como marco para plantear retos, logros y la propuesta de avanzar juntos dejando de lado las diferencias.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta reafirmó que "Extremadura merece una política de altura", la cual, en su opinión, debe ejercerse con rigor, seriedad y respeto hacia la ciudadanía. Insistió en la importancia de centrarse en lo que une a los extremeños y relegar las discrepancias, una fórmula que definió como esencial para el bienestar de la región, sus instituciones y la convivencia. Guardiola argumentó que actitudes como el insulto o la crispación resultan improductivas: "el insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos", mientras que la concordia y el diálogo, sostuvo, sí generan progreso y cohesión social.

En su valoración del año que concluye, la presidenta regional en funciones lo calificó como “intenso” y remarcó la importancia del diálogo y el progreso en cualquier sociedad. Propuso imaginar una Extremadura plural y dinámica, y definió la política como "la gestión de ese deseo", subrayando la importancia de la arquitectura de la convivencia. Aprovechó el contexto festivo para rendir homenaje a quienes han fallecido y para recordar las metas alcanzadas colectivamente y los desafíos por superar.

Guardiola destacó avances económicos y sociales recientes, mencionando que las empresas de la región están afianzándose tanto en los mercados nacionales como internacionales. Europa Press consignó que, durante los primeros diez meses de 2025, las exportaciones extremeñas aumentaron un 20 por ciento y superaron los 3.400 millones de euros. A esto sumó una reducción histórica en la tasa de paro y una cifra récord de personas empleadas en la región. Agradeció el papel de las empresas y de los trabajadores autónomos en la creación de empleo y reconoció el esfuerzo diario de la ciudadanía, reflejado en diversos ámbitos, desde la sanidad hasta la educación y el cuidado de las personas mayores.

Aludiendo al pasado y al futuro de la región, María Guardiola expresó que “Extremadura es convivencia y esfuerzo común”, y definió a la sociedad como un “engranaje humano que avanza unido hacia el progreso, la estabilidad y el futuro”. Atribuyó tanto los logros actuales como las oportunidades futuras al trabajo conjunto de la ciudadanía y evocó la memoria de las generaciones anteriores como parte fundamental del trayecto recorrido.

Según detalló Europa Press, la presidenta identificó varios desafíos para el año 2026, dando prioridad a la protección de la economía regional y el bienestar de las familias. Reconoció la dificultad de muchas personas para cubrir gastos básicos como alimentación, energía e hipotecas, y definió el rol del gobierno regional como un “escudo” para estos hogares. Insistió en que la prosperidad adquiere valor real cuando se traduce en mayor tranquilidad para las familias y no solo en cifras económicas.

Guardiola resaltó la necesidad de preservar y mejorar los servicios públicos, citando como ejemplos una sanidad más ágil y humana, una educación capaz de estimular el talento de los jóvenes y facilitar su inserción laboral, y una atención a los mayores basada en la gratitud y la dignidad. Europa Press informó que también enfatizó la importancia del ámbito rural, defendiendo los derechos de quienes viven en pueblos y subrayando que el campo constituye “el empuje y futuro” de Extremadura, como despensa de Europa y guardián del paisaje regional.

En materia de política energética e industrial, la presidenta subrayó que “Extremadura no se apaga”, reiterando el compromiso con la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y asociando el “no al cierre” con la protección del empleo y el desarrollo de la comunidad autónoma. Alertó también sobre la importancia de defender la soberanía energética e industrial de la región.

El discurso recogido por Europa Press incorporó un mensaje de solidaridad ante los conflictos armados internacionales y las guerras, trasladando un “anhelo de paz” desde Extremadura a aquellos lugares donde el conflicto predomina. Además, la presidenta dedicó unas palabras a la galerista Helga de Alvear, quien falleció durante el año, valorando su vínculo con la región y su contribución a la integración del arte contemporáneo en la cultura extremeña.

Guardiola concluyó su intervención formulando un llamamiento a la ambición colectiva, invitando a los ciudadanos a mantener la unidad y la determinación para afrontar “el siguiente escalón”. Relacionó este espíritu con el objetivo de que Cáceres logre en 2031 la distinción de Capital Europea de la Cultura, compromiso que definió como parte del legado cultural de la región y del esfuerzo conjunto hacia el desarrollo y la prosperidad.