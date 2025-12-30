Espana agencias

Óscar López sobre las elecciones de Extremadura: "El sueño del PP es que Vox muerda el electorado progresista"

El titular de Transformación Digital sostiene que la formación liderada por Abascal capta principalmente apoyos conservadores, ligados al entorno rural y tradiciones, y rechaza la hipótesis de que los socialistas estén perdiendo respaldo frente a la ultraderecha

Guardar

Óscar López, responsable de Transformación Digital y de la Función Pública, señaló que tras las recientes elecciones en Extremadura el PSOE sufrió una derrota significativa, hecho que llevó a la dimisión del candidato socialista. Según informó Europa Press, López aseguró que el partido ha tomado nota de los resultados, con la intención de corregir errores y continuar avanzando.

Durante una entrevista en el programa ‘Las Mañanas’ de TVE, recogida por Europa Press, López fue consultado acerca del crecimiento de Vox y si este aumento podría estar dándose en detrimento del electorado socialista. De acuerdo con Europa Press, el ministro refutó la hipótesis de que la formación liderada por Santiago Abascal estuviera captando votos del espacio progresista y describió el perfil de los votantes de Vox como predominantemente conservador. En la misma línea, López explicó que las bases de apoyo de Vox se encuentran en sectores caracterizados por su vinculación con el entorno rural, la tauromaquia, la caza y con una visión de España muy definida, elementos que, puntualizó, no responden a un trasvase desde las filas socialistas.

El ministro también hizo referencia a ejemplos internacionales para contextualizar el fenómeno, recordando que en Francia, hace un cuarto de siglo, en Marsella, la ultraderecha logró captar una parte importante del electorado progresista, pero recalcó que no considera que esa situación se haya reproducido en España. Tal como publicó Europa Press, López manifestó que “uno de los sueños de la derecha es que Vox muerda en el electorado progresista, como ocurrió hace 25 años en Marsella, en Francia, pero no ha ocurrido en España”.

Asimismo, Europa Press detalló que López insiste en que la composición social que apoya a Vox mantiene una clara inclinación hacia valores conservadores, señalando que “no se trata tanto de un voto progresista”, ratificando así su rechazo a la idea de que los socialistas estén perdiendo respaldo directamente a favor de la ultraderecha. Según consignó el medio, el ministro reconoció que los socialistas han vivido un revés electoral en Extremadura y asumió la necesidad de reflexión interna dentro del PSOE para encarar futuros procesos electorales con una estrategia renovada.

La intervención de López respondió al debate sobre el reacomodo electoral tras los comicios autonómicos en Extremadura, donde el PSOE registró una caída notable en el apoyo ciudadano. Europa Press subrayó en su cobertura que el titular de Transformación Digital examinó las causas de estos resultados y subrayó que el partido busca aprender de la experiencia e implementar mejoras.

El análisis de López acerca de la procedencia de los votos de Vox refuerza el argumento de que la formación de Abascal atrae principalmente a un público afín al conservadurismo tradicional, vinculado a temas rurales y a la defensa de costumbres establecidas en sectores como la tauromaquia y la caza. La entrevista, según reportó Europa Press, cerró con un recordatorio sobre la importancia de entender las características propias del votante de Vox para abordar correctamente las estrategias políticas en el futuro inmediato.

Temas Relacionados

Óscar LópezElecciones ExtremaduraPPVoxPSOEEspañaMarsellaPolíticaSantiago AbascalEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López cuestiona la actuación de Juan Carlos Peinado en el proceso contra la esposa de Pedro Sánchez, asegurando que el procedimiento se aleja de la legalidad, ya que el magistrado realiza indagaciones generales y utiliza criterios impropios del ámbito judicial

Óscar López califica de "mutante"

El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

Un informe oficial revela graves carencias materiales en la seguridad ciudadana, ya que buena parte de la flota y edificios de las fuerzas del orden presentan desgaste avanzado, insuficiencia presupuestaria y deficiencias que afectan la eficacia de los servicios

El Tribunal de Cuentas alerta

Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

El exdiputado fue una figura clave en la historia parlamentaria española y el Defensor del Pueblo en funciones durante casi cuatro años, recibiendo homenajes del Ejecutivo y su partido por su dedicación, ética profesional y legado institucional

Fallece el histórico dirigente del

El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el 'caso Koldo'

La Cámara Alta ha fijado para enero la convocatoria al exresponsable socialista, actualmente encarcelado por supuesto riesgo de huida, en el contexto de una comisión especial para esclarecer el alcance de la trama bajo investigación judicial

El PP cita el 8

Asufin observa falta de transparencia y malas prácticas en el sector de las reclamaciones

Asociaciones de consumidores advierten que firmas dedicadas a gestionar litigios animan a los usuarios a iniciar procesos con escaso retorno económico, ocultando información clave sobre costes y priorizando sus propios beneficios en lugar de los intereses del cliente

Asufin observa falta de transparencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Ábalos

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar