Óscar López sobre las elecciones de Extremadura: "El sueño del PP es que Vox muerda el electorado progresista"

Óscar López, responsable de Transformación Digital y de la Función Pública, señaló que tras las recientes elecciones en Extremadura el PSOE sufrió una derrota significativa, hecho que llevó a la dimisión del candidato socialista. Según informó Europa Press, López aseguró que el partido ha tomado nota de los resultados, con la intención de corregir errores y continuar avanzando.

Durante una entrevista en el programa ‘Las Mañanas’ de TVE, recogida por Europa Press, López fue consultado acerca del crecimiento de Vox y si este aumento podría estar dándose en detrimento del electorado socialista. De acuerdo con Europa Press, el ministro refutó la hipótesis de que la formación liderada por Santiago Abascal estuviera captando votos del espacio progresista y describió el perfil de los votantes de Vox como predominantemente conservador. En la misma línea, López explicó que las bases de apoyo de Vox se encuentran en sectores caracterizados por su vinculación con el entorno rural, la tauromaquia, la caza y con una visión de España muy definida, elementos que, puntualizó, no responden a un trasvase desde las filas socialistas.

El ministro también hizo referencia a ejemplos internacionales para contextualizar el fenómeno, recordando que en Francia, hace un cuarto de siglo, en Marsella, la ultraderecha logró captar una parte importante del electorado progresista, pero recalcó que no considera que esa situación se haya reproducido en España. Tal como publicó Europa Press, López manifestó que “uno de los sueños de la derecha es que Vox muerda en el electorado progresista, como ocurrió hace 25 años en Marsella, en Francia, pero no ha ocurrido en España”.

Asimismo, Europa Press detalló que López insiste en que la composición social que apoya a Vox mantiene una clara inclinación hacia valores conservadores, señalando que “no se trata tanto de un voto progresista”, ratificando así su rechazo a la idea de que los socialistas estén perdiendo respaldo directamente a favor de la ultraderecha. Según consignó el medio, el ministro reconoció que los socialistas han vivido un revés electoral en Extremadura y asumió la necesidad de reflexión interna dentro del PSOE para encarar futuros procesos electorales con una estrategia renovada.

La intervención de López respondió al debate sobre el reacomodo electoral tras los comicios autonómicos en Extremadura, donde el PSOE registró una caída notable en el apoyo ciudadano. Europa Press subrayó en su cobertura que el titular de Transformación Digital examinó las causas de estos resultados y subrayó que el partido busca aprender de la experiencia e implementar mejoras.

El análisis de López acerca de la procedencia de los votos de Vox refuerza el argumento de que la formación de Abascal atrae principalmente a un público afín al conservadurismo tradicional, vinculado a temas rurales y a la defensa de costumbres establecidas en sectores como la tauromaquia y la caza. La entrevista, según reportó Europa Press, cerró con un recordatorio sobre la importancia de entender las características propias del votante de Vox para abordar correctamente las estrategias políticas en el futuro inmediato.