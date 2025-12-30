Espana agencias

Óscar López acusa a Feijóo de "tomar el pelo" a la jueza de la dana y apunta que otra le citó en Salamanca y no fue

El responsable socialista ha denunciado en televisión que el líder del Partido Popular evitó acudir ante la magistrada de Salamanca por supuestas irregularidades internas y ahora rehúye entregar comunicaciones clave que podrían esclarecer hechos en Valencia

La petición de la jueza de Catarroja para acceder a la totalidad de los mensajes entre Alberto Núñez Feijóo y Mazón se encuentra en el centro de la controversia, mientras el debate sobre la transparencia y la colaboración judicial toma fuerza. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, insistió en que la negativa de Feijóo a entregar íntegramente estas comunicaciones representa un obstáculo para esclarecer lo ocurrido durante la dana de Valencia de 2024, fenómeno que derivó en más de doscientas víctimas mortales. En este contexto, López acusó al líder del Partido Popular de "tomar el pelo" a la magistrada que instruye la investigación en Catarroja, señalando que esta actitud impide aclarar hechos clave sobre la gestión de la tragedia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, López vinculó este asunto con antecedentes similares protagonizados por el líder del Partido Popular. En la entrevista concedida a TVE, el ministro recordó que en 2023 una jueza de Salamanca citó a Feijóo a declarar por un supuesto escándalo de manipulación en unas primarias internas del PP. Según López, el dirigente popular se negó entonces a comparecer ante la justicia, una conducta que, a su juicio, se repite en la actualidad con la negativa a colaborar plenamente en la investigación de Valencia.

Durante su intervención televisiva, López relató que la magistrada de Salamanca expresó críticas severas por la ausencia de Feijóo en aquella ocasión. El ministro afirmó: “Léase las palabras de la jueza, durísimas, diciendo yo he citado a aquel señor Feijóo y se negó a ir a declarar”, en referencia a la conclusión expresada por la propia jueza, según consignó Europa Press. Estas declaraciones refuerzan la postura del ministro acerca de una supuesta tendencia del líder popular a eludir las responsabilidades judiciales cuando estas le afectan de forma directa.

El motivo principal de la citación de Feijóo en el proceso relacionado con la dana de Valencia consiste en esclarecer su grado de conocimiento y actuación en los momentos críticos de la emergencia. La jueza ha solicitado de manera específica los mensajes que el líder del PP habría intercambiado con Mazón durante la crisis, teniendo en cuenta que Feijóo hizo público en su momento que seguía la situación en tiempo real. López sostiene que sin acceso íntegro a esas conversaciones, la justicia carece de información relevante para determinar responsabilidades.

Según reportó Europa Press, el ministro cuestionó de manera reiterada los motivos por los que Feijóo opta por no entregar la totalidad de los mensajes a la jueza y especuló sobre el contenido de los mismos, sugiriendo que existe un interés en que algunos detalles no se hagan públicos. López también criticó el respaldo que Feijóo habría dado en todo momento a Mazón, actual responsable regional, a quien atribuye una protección durante más de un año, en detrimento –según sus palabras– de las posibilidades de que la ciudadanía pudiera valorar libremente la gestión de la catástrofe.

López finalizó sus valoraciones subrayando la implicación directa de Feijóo en los hechos investigados en Valencia, sosteniendo que su negativa a colaborar con la magistrada y su decisión de reservar determinados mensajes impiden avanzar en el conocimiento completo de lo sucedido durante la dana. El ministro reiteró su exigencia de que Feijóo cumpla no solo con la obligación de presentarse ante la jueza, sino también con la entrega íntegra de las comunicaciones solicitadas, según recogió Europa Press.

