Medalla de Oro al Mérito del Plan sobre Drogas al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado

El ejecutivo, tras la propuesta de Sanidad, reconoció la labor ejemplar del CITCO en el control de estupefacientes y la protección ante amenazas emergentes, agradeciéndole públicamente por anticipar riesgos y salvaguardar la seguridad pública española

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha concedido la Medalla de Plata de la Orden al Mérito correspondiente al año 2025 a Antonio Alonso González, María Jesús Calcedo Barba, Laura Rebollo Villarino, Francisco Javier Redondo López y Carolina Sánchez de la Torre Hernández, señalando que todos ellos reúnen “méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia”. Este reconocimiento cierra una edición en la que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) se ha convertido en el protagonista, al ser galardonado con la Medalla de Oro, principal distinción de dicho plan.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Gobierno, siguiendo la propuesta del Ministerio de Sanidad, ha decidido entregar la Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas al CITCO, poniendo en valor su carácter “experto, fiable y coordinado” en el control del mercado de sustancias psicoactivas ilícitas. El ejecutivo reconoce con esta distinción el trabajo realizado por el Centro en la vigilancia de la oferta de drogas, así como su papel esencial en la protección de la seguridad pública española.

Según informó la fuente, la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre las Drogas, Francisca Suresa, fundamentó la concesión del galardón al CITCO no solo en su trabajo frente al narcotráfico, sino también en su capacidad para anticipar y neutralizar amenazas relacionadas con nuevos tipos de delitos. Entre estos riesgos figuran los derivados del tráfico de sustancias ilícitas y las transformaciones que se detectan tanto a nivel local como internacional en los mercados de estupefacientes. Suresa destacó que la labor del CITCO resulta determinante en la rapidez de respuesta ante escenarios cambiantes, lo que le ha valido el reconocimiento público y el agradecimiento institucional.

Tal como publicó el medio, la ceremonia de concesión de distinciones incluyó también la Cruz Blanca de la Orden al Mérito al Plan Nacional sobre Drogas, correspondiente al año 2025, para un grupo de profesionales y entidades con recorrido en ámbitos sanitarios, sociales y de prevención de adicciones. Entre los galardonados se encuentran Clotilde de la Higuera González, Milagros Diego Risco, Ana Gallegos Saliner, José Jesús Guillén Pérez, Manuel Isorna Folgar, Fernando Martínez González, José Manuel Moreno Ortiz, José Emilio Rodríguez Ramos, Elena Tejera Rife y Francisco Torres Peña, a quienes se suman el Hogar Marillac de La Línea de la Concepción, la Fundación Salud y Comunidad (FSC) y HOGAR SÍ-Fundación RAIS.

Asimismo, según consignó el mismo medio, el balance de reconocimientos de esta edición del Plan Nacional sobre Drogas evidencia la voluntad del Gobierno de visibilizar tanto los esfuerzos en el ámbito de la seguridad, representados por cuerpos especializados como el CITCO, como la implicación de profesionales y entidades del sector social y sanitario en la lucha contra las adicciones y en la protección de las personas más vulnerables. Estas distinciones, aprobadas a partir de las recomendaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, recomponen el mapa de la colaboración coordinada entre administraciones, instituciones y sociedad civil en materia de prevención, control y respuesta frente a los desafíos emergentes en torno a las drogas y el crimen organizado.

El medio indicó que la entrega de la Medalla de Oro al CITCO refuerza el papel de esta institución como órgano central en la articulación de estrategias frente a amenazas complejas, poniendo el acento en la anticipación de riesgos y en la defensa de la seguridad pública. Al mismo tiempo, la concesión de la Cruz Blanca y la Medalla de Plata reconoce la labor de quienes han mostrado un compromiso excepcional en la prevención, atención y reintegración social de personas afectadas por la drogadicción, abordando las problemáticas desde diferentes perspectivas y ámbitos de intervención.

Así, la resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas destaca la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los cambios en los mercados de drogas y sobre la aparición de nuevas amenazas, tanto en el plano nacional como internacional, así como la necesidad de agradecer públicamente la entrega y eficiencia de los profesionales, entidades y cuerpos de seguridad implicados en esta tarea.

