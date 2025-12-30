Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

En 2017, Francisco Fernández Marugán asumió temporalmente la dirección del Defensor del Pueblo, tras la salida de Soledad Becerril, función que desarrolló hasta 2021, cuando el puesto fue asumido por Ángel Gabilondo. Según detalló el medio, el dirigente histórico del PSOE falleció hoy a los 79 años, dejando un recorrido destacado tanto en el ámbito parlamentario como en organismos de defensa de los derechos ciudadanos.

De acuerdo con la información publicada, Fernández Marugán estuvo afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde los años setenta, integrándose en el ala guerrista y convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la formación socialista durante décadas. Su paso por la política nacional abarcó ocho legislaturas como diputado, participando activamente en el Congreso y asumiendo responsabilidades clave, como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con los diferentes grupos parlamentarios.

El medio consignó que, además de su labor como parlamentario, en 2012 fue nombrado adjunto al Defensor del Pueblo, rol en el que profundizó su trabajo vinculado a la protección de los derechos fundamentales y la mediación institucional. En este cargo, Fernández Marugán desarrolló una dedicación sostenida que sería refrendada años después, al quedar al frente de la institución de manera provisional, tras la salida de la anterior titular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la red social X para emitir un mensaje en el que reitera la relevancia de la figura de Fernández Marugán y expresa: “Nos deja un socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo”. Sánchez añadió que fue “un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía” y concluyó su mensaje con la frase “Hizo país, hizo partido”, remitiendo también un saludo a su familia y círculo de allegados.

Según publicó el PSOE en su cuenta oficial en la misma red social, para el partido fue “un honor” haber contado con Fernández Marugán en sus filas durante tantos años y haber aprendido de su experiencia. Desde la formación socialista expresaron: “Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco”, en un mensaje en el que enfatizan la influencia de su manera de ejercer la función pública y la política institucional.

El historial de Fernández Marugán muestra una trayectoria orientada a la labor legislativa y a la búsqueda de consensos. Como intermediario en la negociación presupuestaria, se destacó por su capacidad para dialogar con diferentes agrupaciones, contribuyendo al funcionamiento ordinario de las Cortes Generales y al diseño de las principales líneas económicas del país, según reportó el medio.

El fallecimiento de Fernández Marugán ha activado manifestaciones de reconocimiento tanto desde el Ejecutivo como desde su partido, valorando su ética profesional, su entrega a las instituciones y su legado en la política española. Según el medio, tanto quienes compartieron escaño como quienes trataron con él en el ámbito institucional resaltaron su papel en la construcción del socialismo español moderno y su capacidad para combinar firmeza ideológica con diálogo político, aspectos que han sido subrayados en las reacciones públicas tras conocerse la noticia del deceso.