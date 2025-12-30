El PP convoca hoy a la 'comisión Koldo' del Senado para incluir a Zapatero en el listado de comparecientes

La posible convocatoria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo' se perfila como uno de los temas centrales tras revelarse que el motivo de su citación es una reunión con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, quien fue detenido recientemente por la Policía. Según detalló Europa Press, la Mesa de esta comisión, dominada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, mantendrá este lunes un encuentro clave con el objetivo de incorporar formalmente a Zapatero en la lista de comparecientes, aunque aún no se ha concretado la fecha de su interrogatorio.

El medio Europa Press informó que la decisión de citar a Rodríguez Zapatero responde a un anuncio realizado la semana previa por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien en rueda de prensa explicó la intención de su grupo de escuchar al expresidente en torno a sus contactos con el directivo de Plus Ultra. Sin embargo, hasta el momento, Zapatero no figuraba en la nómina de personas que debían acudir ante la comisión. Para que la comparecencia tenga carácter oficial, la mayoría popular en la Mesa debe aprobar un nuevo plan de trabajo en el que se contemple su citación.

El órgano directivo de la comisión, donde el PP tiene el control de los 'tiempos' de las comparecencias debido a su mayoría absoluta, todavía no ha fijado un día para que Zapatero acuda a responder preguntas. Esta potestad permite a los populares ir ajustando el calendario de comparecientes según sus estrategias y prioridades políticas, retrasando o acelerando la citación de figuras como el expresidente socialista de acuerdo a sus decisiones internas.

Además de la citación a Zapatero, la agenda de actividades del Senado para este lunes incluye la convocatoria de las Mesas que dirigen otras comisiones de investigación abiertas. De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular ha programado sesiones telemáticas para la dirección de las cuatro comisiones de investigación que actualmente funcionan en la Cámara Alta. El objetivo es ordenar el curso de los trabajos y definir los nombres y fechas de comparecencias que se programarán durante el año 2026.

En el caso de la comisión que investiga la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la reunión de la Mesa y los portavoces está prevista para las 10:00 horas del martes. En este foro, en diciembre se produjeron comparecencias como la del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el propio presidente del CIS. En la sesión actual deberá decidirse cuándo comparecerán los siguientes citados.

Posteriormente, a las 11:30 horas, se reunirá la Mesa de la comisión de la DANA, establecida para analizar la respuesta institucional ante episodios de lluvias intensas. Según reportó Europa Press, esta comisión, hasta el momento, no ha convocado a ningún responsable político. Los miembros del Partido Popular han optado por centrarse en las aportaciones de técnicos y solo se ha contado con la presencia de representantes de sindicatos policiales en convocatorias recientes.

Finalmente, a las 13:30 horas, se producirá el encuentro de la Mesa de la comisión que estudia el llamado "apagón". Este foro no se convocaba desde hacía un mes, cuando compareció el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. En esta nueva cita, se definirá el calendario de sucesivas comparecencias y la organización de los trabajos pendientes.

El PP, según consigna Europa Press, ha establecido como prioridad cerrar el año 2025 con la celebración de reuniones de los órganos de dirección de todas las comisiones en curso, lo que permitirá sentar las bases para el desarrollo exhaustivo de las investigaciones parlamentarias en los siguientes ejercicios legislativos.

En el fondo de estos movimientos en el Senado, subyace la gestión de los tiempos y la planificación de los testimonios, con especial atención a figuras de relevancia política y a cuestiones de alto impacto, como el 'caso Koldo' y la reunión de Rodríguez Zapatero con el directivo investigado de Plus Ultra. Los mayores avances en las comisiones activas dependen del curso que marque la mayoría conservadora, que decide tanto los ritmos como los contenidos esenciales de cada foro de investigación parlamentaria, según recogen las informaciones de Europa Press.