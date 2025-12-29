Jerusalén Oriental figura entre las áreas incluidas en la lista de más de 200 localidades israelíes situadas en territorio palestino que el gobierno de España catalogó oficialmente el lunes, restringiendo su acceso a los beneficios arancelarios del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. Según informó el Ministerio de Hacienda mediante el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta medida implica que ningún producto procedente de esos asentamientos podrá acogerse al trato arancelario preferencial acordado entre la UE e Israel. El anuncio forma parte de una respuesta a la situación en Gaza y representa un respaldo explícito a los derechos de la población palestina, de acuerdo con el reporte publicado por el medio que informa sobre la decisión.

De acuerdo con lo consignado por el BOE y detallado por la prensa, la lista se compone de cerca de 200 localidades y abarca más de mil códigos postales. Esta clasificación excluye a los productos originarios de tales zonas del régimen de comercio libre vigente desde el año 2000 entre la Unión Europea e Israel, que hasta ahora proporcionaba la eliminación de aranceles para muchos bienes producidos dentro de los límites internacionalmente reconocidos de Israel.

El acuerdo, vigente desde hace más de 20 años, estipula que el acceso preferencial a los mercados solo se aplica a mercancías producidas en territorio israelí reconocido legalmente por la comunidad internacional, y no en las áreas ocupadas que figuran en la nueva lista, según reporta la información oficial. El artículo 2 del trato bilateral establece como pilar el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, considerándolos un elemento esencial para la continuidad del acuerdo comercial entre las partes.

Tras los acontecimientos de octubre de 2023, cuando el conflicto en la Franja de Gaza provocó una escalada sin precedentes cuyas consecuencias suman más de 71.000 víctimas mortales y 171.000 heridas, según diversas fuentes recogidas en la información difundida, varios Estados miembros de la Unión Europea elevaron peticiones para revisar la aplicación del acuerdo, apelando al requisito del respeto a los derechos humanos como base del vínculo comercial.

El Ministerio de Hacienda hizo pública la lista como parte de la respuesta institucional frente a la crisis humanitaria desencadenada por la ofensiva militar en Gaza. La decisión española se suma a iniciativas similares impulsadas en otros países europeos, en las que se emplea la normativa comercial para ejercer presión política y buscar el cumplimiento de los principios acordados en la política comunitaria europea hacia la región de Oriente Próximo.

La lista incorpora los asentamientos israelíes localizados en su totalidad en territorios bajo ocupación según las resoluciones internacionales, y entre ellos explícitamente se encuentra Jerusalén Oriental. El gobierno justifica esta decisión apelando tanto a la gravedad de la situación humanitaria actual en la zona como a la necesidad de mantener coherencia respecto a los valores que sustentan los pactos con países terceros a través de la Unión Europea, según la información difundida en el BOE y replicada por los medios informativos.

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, activo desde el año 2000, estableció una zona de libre comercio que permitió la entrada sin aranceles de productos originarios de Israel al mercado europeo. No obstante, las disposiciones legales y el contexto geopolítico han generado tensiones en torno al origen exacto de los bienes exportados bajo el paraguas de este régimen preferencial. España y otros países consideran que mantener los beneficios sobre productos procedentes de asentamientos situados en territorio palestino constituiría una vulneración de los principios sobre los que se fundó el acuerdo.

La publicación de la lista en el Boletín Oficial del Estado responde a solicitudes reiteradas de asociaciones civiles y organismos internacionales que han documentado la expansión de los asentamientos israelíes y su impacto sobre la situación de los derechos humanos en la región, según remarcan distintos reportes periodísticos. Las autoridades españolas insisten en que la decisión no busca afectar a intercambios legales ni prohibir relaciones comerciales con Israel dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, circunscribiéndose exclusivamente al producto elaborado en asentamientos considerados ilegales por el marco jurídico internacional.

La medida otorga también herramientas a los operadores económicos y aduanas para identificar con precisión si los productos presentados para importación cumplen los requisitos del trato preferencial, evitando prácticas fraudulentas y fortaleciendo los mecanismos de control acordados al interior de la Unión Europea. El listado contempla localidades y códigos postales para facilitar la identificación y el cumplimiento de las normativas aduaneras en frontera.

Referentes del ámbito diplomático y económico consultados por distintos medios han subrayado que este tipo de mecanismos busca asegurar la consistencia entre los principios declarados por la política exterior europea y la aplicación efectiva de acuerdos comerciales vigentes. También han enfatizado el papel de las sanciones y restricciones comerciales como herramienta legítima para proteger intereses nacionales y posiciones de derechos humanos en la escena internacional.

El cambio supone, en la práctica, la exclusión de todos aquellos productos procedentes de asentamientos que hasta ahora podían llegar al mercado europeo bajo condiciones ventajosas, brindando sólo tal acceso a los bienes manufacturados o cultivados dentro de las fronteras legalmente reconocidas del Estado de Israel, tal como exige la normativa de la Unión Europea sobre origen de productos y aplicación de preferencia arancelaria.

El conflicto en Gaza y sus consecuencias, recogidas por los medios internacionales y detalladas en informes oficiales, constituyen el trasfondo inmediato de la decisión española. La cifra de muertos y heridos registrada desde el inicio de los ataques tras el 7 de octubre de 2023 ilustra la escala del conflicto y ha impulsado llamamientos internacionales a la revisión de vínculos económicos y comerciales con Israel.

La posición española en este contexto refleja las discusiones que desde hace meses se sostienen dentro de las instituciones comunitarias respecto a la política hacia Israel y Palestina, especialmente en lo relacionado con la aplicación estricta de los acuerdos y el impacto de las decisiones comerciales sobre el terreno. El gobierno comunicó a través del BOE que esta publicación cumple no solo con los compromisos internacionales adquiridos en el ámbito de la Unión Europea, sino también con las demandas de mayor transparencia y control sobre la procedencia de las mercancías importadas, un aspecto especialmente sensible dada la situación que se vive actualmente en la región.

De acuerdo con la información oficial y las referencias recogidas en medios informativos, esta medida permanecerá vigente mientras persista la actual interpretación jurídica y política dentro del bloque comunitario sobre la ocupación de Palestina y la aplicación del acuerdo de asociación con Israel. El listado podrá actualizarse conforme evolucionen tanto las circunstancias sobre el terreno como las decisiones adoptadas por la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de relaciones exteriores y comercio.