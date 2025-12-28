Feijóo comparece mañana ante la prensa para hacer balance del curso político

El próximo 9 de enero, Alberto Núñez Feijóo tendrá que declarar como testigo en una causa judicial que investiga la gestión de la dana que afectó gravemente a diversas localidades el 29 de octubre de 2024. Antes de la citación judicial, Feijóo envió al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que mantuvo esa noche con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, a raíz del devastador temporal. Entre los mensajes remitidos a la jueza destaca el que Mazón dirigió a Feijóo: “Un puto desastre va a ser esto presi”. Además, Feijóo confirmó que ningún mensaje con Mazón se ha eliminado y que ha entregado exactamente lo que la jueza le indicó tras recibir el auto judicial el 22 de diciembre. Según consignó el medio original, el entorno del líder popular subraya que la entrega se realizó el 24 de diciembre y que los mensajes compartidos abarcan el periodo comprendido entre las 20:08 y las 23:29 horas de esa noche.

En medio de este contexto judicial, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, comparecerá este lunes 29 de diciembre ante los periodistas con el objetivo de ofrecer un balance del curso político correspondiente al año 2025, tal como informó el medio original. Esta comparecencia se produce horas antes de que Feijóo inicie unos días de descanso para las festividades navideñas. Uno de los temas centrales que abordará es su planteamiento de que la legislatura ya ha concluido, argumento que ha esgrimido insistentemente durante los últimos meses. De acuerdo con la cobertura del medio, Feijóo sostiene que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería adelantar elecciones generales para que los ciudadanos puedan definir el rumbo político del país.

Feijóo ha reiterado en varias intervenciones públicas la consideración de que el actual mandato de Sánchez se encuentra agotado y sin margen para continuar. El presidente del Partido Popular declaró recientemente: “El Gobierno está colapsado, la legislatura muerta”, responsabilizando a Pedro Sánchez de acumular “todos los récords de corrupción". En su última reunión con la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo anunció su intención de llevar a cabo una auditoría si accede al Palacio de la Moncloa. Según detalló el medio, el líder opositor prometió una gestión basada en la transparencia, orientada a sacar a la luz "todo el saqueo de estos años de sanchismo". La iniciativa tiene como meta, declaró Feijóo ante sus colaboradores, limpiar el “sectarismo y la corrupción” de todas las instituciones.

La rueda de prensa que ofrecerá Feijóo llega una semana después de las elecciones autonómicas en Extremadura. En dichos comicios, el Partido Popular, con María Guardiola como candidata, obtuvo una victoria con el 43,18% de los votos y 29 escaños. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hasta entonces líder, sufrió un fuerte retroceso, cayendo de 28 a 18 diputados, con el 25,72% de los sufragios. Según publicó el medio citado, Feijóo transmitió a la cúpula del PP que los resultados en Extremadura representan un ejemplo de un efecto dominó que podría repetirse en otras regiones y en el ámbito nacional cuando se celebren elecciones generales. Sostuvo que la ciudadanía ha puesto en marcha ese cambio, mensaje que previsiblemente reiterará durante su comparecencia del lunes.

El balance del año político que Feijóo presentará ante la prensa también coincide con las exigencias de transparencia demandadas desde otros partidos. El PSOE ha solicitado que se aporten a la jueza todos los intercambios completos de mensajes entre Feijóo y Mazón, y no únicamente los que fueron enviados por Mazón, según precisó la información difundida por el medio.

Además del balance político, la próxima aparición pública de Feijóo servirá para consolidar su postura respecto al desgaste institucional y al colapso atribuido por el dirigente popular al Gobierno de Pedro Sánchez. Insistirá en la convocatoria de elecciones anticipadas, en sintonía con la estrategia discursiva mantenida en los últimos meses y reforzada tras los datos electorales de Extremadura.

De acuerdo con la información publicada, la agenda inmediata del líder del principal partido de la oposición contempla tanto la actividad de comunicación durante los últimos días de 2025 como la preparación de su comparecencia judicial en enero, instancia en la que ha solicitado declarar a través de medios telemáticos. Su equipo jurídico remitió la petición para que la diligencia se realice a distancia, dadas las circunstancias del proceso y la relevancia de los hechos investigados sobre la gestión de la dana del 29 de octubre.

Feijóo, en las conversaciones con la Junta Directiva Nacional del PP, reforzó su compromiso con una hipotética auditoría de la actividad gubernamental previa y su convicción de que la ciudadanía avalará estos planes en una eventual contienda electoral. “Lo que ha pasado en Extremadura volverá a suceder en otras comunidades y en España”, afirmó en un mensaje reproducido por el medio. Bajo esta premisa, la rueda de prensa prevista busca reforzar tanto el relato de crisis institucional que denuncia Feijóo como la exigencia de una renovación democrática a través del voto.

La secuencia de hechos destacados en los últimos días, desde la entrega de mensajes clave en el proceso judicial hasta la previsión de una valoración política anual con foco en la exigencia de comicios anticipados, sitúan a Feijóo en el centro de la actualidad política y judicial, según detalló el medio.