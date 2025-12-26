Espana agencias

Vox avisa a Guardiola que la responsabilidad de la investidura es suya y que debe enterrar políticas "socialdemócratas"

Fúster subraya que la candidata del PP debe decidir si mantiene los enfoques previos o impulsa una transformación apoyada por Vox, remarcando que la decisión sobre los próximos pasos recae únicamente en Guardiola según el contexto postelectoral

Guardar

Durante una manifestación del sector primario en Santander, José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, interrogó a la candidata a la reelección de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre el rumbo político que desea adoptar y subrayó que la decisión final sobre la investidura recae únicamente en ella. Según detalló el medio, Fúster enmarcó sus declaraciones tras el contacto que Guardiola realizó con el candidato de Vox a propósito del proceso de investidura, solicitud en la cual la presidenta en funciones pidió “pensar solo en Extremadura”. De acuerdo con Vox, la responsabilidad principal sobre la formación del próximo ejecutivo extremeño corresponde enteramente a Guardiola y al Partido Popular, que lograron ser la fuerza más votada con 29 escaños en los últimos comicios autonómicos.

El medio informó que el enfoque de Fúster se centró en emplazar a Guardiola a decidir si mantendrá las “políticas socialistas y socialdemócratas” que, según Vox, condujeron a la situación actual o si optará por impulsar un “verdadero cambio” que haga posible un acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Fúster manifestó que la candidata del PP debe preguntarse “¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas, que la han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio, que necesita Cantabria también?”, una referencia extendida tanto a la situación de Extremadura como, según el portavoz, a otros territorios como Cantabria.

Según reportó la fuente, Fúster instó a la candidata ‘popular’ a reflexionar acerca del impacto de las políticas actuales sobre el campo extremeño y sobre la adopción de normativas europeas como el conocido Pacto Verde. Además, planteó otra serie de cuestiones: “¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño? ¿O quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces? Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos. Pero si no quiere hacerlo, no es nuestra responsabilidad. Es suya. Efectivamente, ella es la más votada”. Esta declaración, recogida por el medio, evidencia la condición que Vox fija para prestar su apoyo parlamentario: una transformación de las actuales políticas autonómicas alejadas del marco socialdemócrata.

Tal como consignó el medio, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también intervino en el debate postelectoral. Feijóo resaltó que Vox no puede “desatender” el resultado de las elecciones en Extremadura y destacó que Guardiola cuenta, tras la última votación, con “más legitimidad que nunca” al haber obtenido 29 escaños, uno más que en las previas elecciones autonómicas.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Vox incrementó de cinco a once su presencia en la Asamblea de Extremadura tras los recientes comicios, lo que refuerza el papel de la formación como actor necesario en cualquier acuerdo de gobernabilidad en la comunidad. Este aumento de representación fortalece la capacidad de Vox para condicionar el futuro gobierno autonómico y solicitar, como condición para su apoyo, cambios significativos en las políticas públicas vigentes, en ámbitos como el sector agrario y las regulaciones medioambientales y de igualdad de género.

En el contexto del diálogo abierto entre ambas formaciones, la candidata del PP insistió en que el interés central debe ser “pensar solo en Extremadura”, mensaje que Fúster respondió con la frase “Lo que hay que pensar es en Extremadura por España”, según se recogió durante su atención a los medios en Santander.

El desarrollo del proceso de investidura en Extremadura enfrenta ahora un escenario en el que el Partido Popular, aunque vencedor en número de escaños, requiere establecer alianzas parlamentarias para asegurar la formación de gobierno. Vox ha dejado claro que su respaldo depende, según publicó el medio, de la renuncia expresa a políticas que tilda de socialdemócratas o, alternativamente, la adopción de medidas alineadas con sus exigencias en materia de gestión agraria y disputa ideológica sobre legislación de género y acuerdos climáticos internacionales.

La confrontación discursiva y la negociación entre ambas fuerzas continúan siendo claves en una coyuntura postelectoral en la que la decisión sobre los próximos pasos recae en la candidata popular. Mientras tanto, persiste la expectación respecto al curso que adoptará ese liderazgo y si se producirán los acuerdos que desbloqueen la gobernabilidad en Extremadura, tal como han remarcado tanto dirigentes del Partido Popular como de Vox, según informa el medio.

Temas Relacionados

VoxMaría GuardiolaJosé Antonio FústerAlberto Núñez FeijóoExtremaduraSantanderInvestiduraPolíticas socialdemócratasPartido PopularPacto VerdeEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Pleno de Lugo aprueba, con el voto de PP y BNG, la reprobación de José Tomé por las acusaciones de acoso sexual

El acuerdo entre los partidos para censurar a José Tomé ha desatado un tenso cruce de acusaciones entre PP, BNG y PSOE, que se acusan de instrumentalizar denuncias graves y de priorizar disputas políticas frente a una condena contundente

El Pleno de Lugo aprueba,

Albiol dice que se ofreció alternativa habitacional a unos 60 desalojados del B9 sin realojar pero "no les ha gustado"

El alcalde de Badalona aseguró que se han ofrecido opciones residenciales a quienes permanecen en el antiguo Institut B9, pero estos habrían rechazado la propuesta, mientras la oposición denuncia falta de soluciones habitacionales y lo acusa de discriminación

Albiol dice que se ofreció

Sánchez enseña La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"

El jefe del Ejecutivo protagoniza un video en redes donde recorre una emblemática sala del Palacio presidencial, recuerda momentos históricos de la Transición española e invita a los usuarios a reaccionar para mostrar nuevos espacios internos

Sánchez enseña La Moncloa "en

La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García a declarar como imputada el próximo 20 de enero

El juez Ismael Moreno convoca a Patricia Uriz para ser interrogada por supuestas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al ‘caso Koldo’, después de que la Fiscalía y la Guardia Civil aportaran pruebas sobre maniobras para ocultar fondos ilícitos

La Audiencia Nacional cita a

El Consell evita valorar los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la dana e insiste en mostrar respeto a la justicia

El portavoz del gobierno valenciano rehusó analizar la conversación de Mazón y Feijóo durante la tragedia que azotó Valencia, reafirmando la colaboración con la justicia y el compromiso institucional de no comentar pasos procesales ni decisiones judiciales en curso

El Consell evita valorar los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Este es el nuevo país

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”