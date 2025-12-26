Vox avisa a Guardiola que la responsabilidad de la investidura es suya y que debe enterrar políticas "socialdemócratas"

Durante una manifestación del sector primario en Santander, José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, interrogó a la candidata a la reelección de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre el rumbo político que desea adoptar y subrayó que la decisión final sobre la investidura recae únicamente en ella. Según detalló el medio, Fúster enmarcó sus declaraciones tras el contacto que Guardiola realizó con el candidato de Vox a propósito del proceso de investidura, solicitud en la cual la presidenta en funciones pidió “pensar solo en Extremadura”. De acuerdo con Vox, la responsabilidad principal sobre la formación del próximo ejecutivo extremeño corresponde enteramente a Guardiola y al Partido Popular, que lograron ser la fuerza más votada con 29 escaños en los últimos comicios autonómicos.

El medio informó que el enfoque de Fúster se centró en emplazar a Guardiola a decidir si mantendrá las “políticas socialistas y socialdemócratas” que, según Vox, condujeron a la situación actual o si optará por impulsar un “verdadero cambio” que haga posible un acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Fúster manifestó que la candidata del PP debe preguntarse “¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas, que la han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio, que necesita Cantabria también?”, una referencia extendida tanto a la situación de Extremadura como, según el portavoz, a otros territorios como Cantabria.

Según reportó la fuente, Fúster instó a la candidata ‘popular’ a reflexionar acerca del impacto de las políticas actuales sobre el campo extremeño y sobre la adopción de normativas europeas como el conocido Pacto Verde. Además, planteó otra serie de cuestiones: “¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño? ¿O quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces? Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos. Pero si no quiere hacerlo, no es nuestra responsabilidad. Es suya. Efectivamente, ella es la más votada”. Esta declaración, recogida por el medio, evidencia la condición que Vox fija para prestar su apoyo parlamentario: una transformación de las actuales políticas autonómicas alejadas del marco socialdemócrata.

Tal como consignó el medio, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también intervino en el debate postelectoral. Feijóo resaltó que Vox no puede “desatender” el resultado de las elecciones en Extremadura y destacó que Guardiola cuenta, tras la última votación, con “más legitimidad que nunca” al haber obtenido 29 escaños, uno más que en las previas elecciones autonómicas.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Vox incrementó de cinco a once su presencia en la Asamblea de Extremadura tras los recientes comicios, lo que refuerza el papel de la formación como actor necesario en cualquier acuerdo de gobernabilidad en la comunidad. Este aumento de representación fortalece la capacidad de Vox para condicionar el futuro gobierno autonómico y solicitar, como condición para su apoyo, cambios significativos en las políticas públicas vigentes, en ámbitos como el sector agrario y las regulaciones medioambientales y de igualdad de género.

En el contexto del diálogo abierto entre ambas formaciones, la candidata del PP insistió en que el interés central debe ser “pensar solo en Extremadura”, mensaje que Fúster respondió con la frase “Lo que hay que pensar es en Extremadura por España”, según se recogió durante su atención a los medios en Santander.

El desarrollo del proceso de investidura en Extremadura enfrenta ahora un escenario en el que el Partido Popular, aunque vencedor en número de escaños, requiere establecer alianzas parlamentarias para asegurar la formación de gobierno. Vox ha dejado claro que su respaldo depende, según publicó el medio, de la renuncia expresa a políticas que tilda de socialdemócratas o, alternativamente, la adopción de medidas alineadas con sus exigencias en materia de gestión agraria y disputa ideológica sobre legislación de género y acuerdos climáticos internacionales.

La confrontación discursiva y la negociación entre ambas fuerzas continúan siendo claves en una coyuntura postelectoral en la que la decisión sobre los próximos pasos recae en la candidata popular. Mientras tanto, persiste la expectación respecto al curso que adoptará ese liderazgo y si se producirán los acuerdos que desbloqueen la gobernabilidad en Extremadura, tal como han remarcado tanto dirigentes del Partido Popular como de Vox, según informa el medio.