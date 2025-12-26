Espana agencias

La Fundación alavesa Vital analiza sumarse a la compra de Ayesa

Tras la retirada de Kutxa Fundazioa, fuentes de la entidad bancaria confirman que Vital evalúa posibles condiciones para adherirse al grupo que negocia la adquisición, en una maniobra comparable a su reciente implicación en la operación de Talgo

Guardar

La reciente exclusión de Kutxa Fundazioa del grupo inversor que negocia la compra de la división tecnológica de Ayesa llevó a que la Fundación Vital, con sede en Álava, considere sumarse al consorcio que impulsa la adquisición, confirmaron fuentes de la entidad bancaria a EFECOM. La noticia se conoce tras una operación similar en la que Vital participó en la compra de Talgo, empresa cuya principal planta de producción se encuentra en Álava.

Según informó EFECOM, la negativa de Kutxa Fundazioa a integrarse al consorcio de compradores deja a Vital evaluando bajo qué condiciones podría adherirse a la iniciativa, la cual también involucra al Gobierno Vasco, la Fundación BBK, el fondo Indar –creado por Kutxabank– y la empresa Teknei como socio industrial. Este grupo obtuvo la adjudicación para adquirir el área tecnológica de Ayesa, previamente conocida como Ibermática, después de un proceso competitivo.

El medio EFECOM detalló que la opción de Vital de unirse al consorcio reproduce el patrón de su actuación en la operación reciente sobre Talgo. En ese caso, la vinculación de Vital estuvo relacionada con la importancia de Talgo en Álava, donde se ubica la principal fábrica de la empresa. La situación con Ayesa presenta una diferencia significativa, ya que la presencia de la compañía tecnológica en Vitoria se limita a unos 170 empleados de un total de 2.000 que tiene en todo el País Vasco, lo que influye en el análisis estratégico de la fundación alavesa.

Según publicó EFECOM, la composición original del consorcio excluye definitivamente a Kutxa Fundazioa, histórica representante bancaria guipuzcoana en este tipo de inversiones. El consorcio está encabezado por el Gobierno Vasco y la Fundación BBK y cuenta con el respaldo del fondo Indar, al que dio origen Kutxabank, además de la firma tecnológica Teknei, que actúa como socio industrial aportando experiencia en el sector.

Ayesa, cuya división tecnológica era denominada anteriormente Ibermática, cuenta con un importante volumen de personal en la comunidad autónoma, aunque su implantación es desigual. Mientras que en Vitoria la plantilla suma alrededor de 170 trabajadores, la mayor parte de sus 2.000 empleados vascos desarrolla tareas en otros territorios. Esto, según recogen fuentes citadas por EFECOM, representa un elemento clave en las deliberaciones de Vital para decidir su participación.

El medio EFECOM también recuerda que la participación de Vital en la compra de Talgo estuvo motivada por el peso industrial de la empresa en el territorio alavés, un factor que contrasta con la situación de Ayesa en la zona. Esta diferencia, de acuerdo con fuentes de la propia fundación consultadas por EFECOM, es uno de los aspectos que más se valoran antes de tomar una decisión.

Además, la composición actual del consorcio refuerza el protagonismo de la Fundación BBK y el fondo Indar como representantes del capital vasco en la operación, mientras que Teknei aportaría el componente industrial necesario para la continuidad y expansión de la división tecnológica.

La decisión final de la Fundación Vital se anunciará una vez que se concluyan los análisis internos sobre el encaje estratégico de esta inversión, confirmaron las fuentes citadas por EFECOM. Hasta tanto, el consorcio avanza en los trámites para cerrar la adquisición, y la posible incorporación de Vital permanece como una opción abierta.

Temas Relacionados

AyesaFundación VitalKutxa FundazioaGobierno VascoVitoriaÁlavaAdquisiciones empresarialesTecnologíaFundacion BBKKutxabankEFE

Últimas Noticias

Escribano prevé abrir en 2026 en Reino Unido su primera planta industrial fuera de España

El consorcio liderado por los hermanos Escribano impulsa su expansión internacional con una factoría en el sureste británico, mientras avanzan negociaciones para fusionarse con Indra, manteniendo oficinas en varios continentes y consolidándose en la industria de defensa

Infobae

La Generalitat no halla ningún otro positivo de gripe aviar en un radio de 3 kilómetros

Las inspecciones veterinarias en la zona afectada por la reciente alerta de influenza aviar han certificado que, tras analizar el perímetro establecido, no se han detectado nuevas infecciones en aves ni se observan riesgos añadidos para la población

Infobae

Najib Razak, exmandatario de Malasia, culpable por el desfalco del fondo soberano 1MDB

Un juzgado en Kuala Lumpur responsabilizó al ex primer ministro de cuatro delitos de abuso de poder y 21 cargos ligados a lavado de dinero relacionados con el mayor escándalo financiero en la historia reciente de Malasia

Infobae

El consumo en Argentina bajó un 2,8 % en noviembre

En noviembre, las compras en el país registraron una caída del 2,8 %, cortando la tendencia positiva observada durante 2025, según la Cámara Argentina de Comercio, mientras la inflación acelera tras varios meses de desaceleración y afecta la demanda

Infobae

Dos ofertas aspiran a hacerse con La Cartuja Pickman para garantizar su viabilidad

Inversores internacionales y una compañía valenciana han presentado propuestas económicas para adquirir los activos, derechos de marca y plantilla de la histórica firma de cerámica sevillana, actualmente en liquidación, con el objetivo de reactivar su producción y preservar su legado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional cita a

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Los ganadores del ‘Gordo’ de

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”