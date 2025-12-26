Espana agencias

Escribano prevé abrir en 2026 en Reino Unido su primera planta industrial fuera de España

El consorcio liderado por los hermanos Escribano impulsa su expansión internacional con una factoría en el sureste británico, mientras avanzan negociaciones para fusionarse con Indra, manteniendo oficinas en varios continentes y consolidándose en la industria de defensa

Guardar

La empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), dirigida por los hermanos Ángel y Javier Escribano, ha establecido una nueva sociedad denominada EM&E Group UK con el objetivo de abrir una planta industrial en el sureste del Reino Unido, cuya operación está prevista para la primavera de 2026. Esta decisión posiciona a EM&E para inaugurar su primera fábrica fuera del territorio español y representa un paso relevante en su estrategia de expansión internacional. Según informó la agencia EFE tomando como fuente a la propia compañía, actualmente se está en la fase de búsqueda de una nave industrial apta para comenzar la producción en suelo británico.

El medio Expansión adelantó la creación de EM&E Group UK y posteriormente la agencia EFE confirmó la información, citando fuentes del grupo español de defensa. Este movimiento coincide con un momento de análisis estratégico para EM&E, ya que la empresa mantiene negociaciones con Indra, una de las principales firmas tecnológicas de España, para valorar una posible fusión entre ambas compañías. Hasta la fecha no se han comunicado cifras relacionadas con esta potencial operación y ningún dato económico adicional ha trascendido respecto al precio o las condiciones de dicha fusión, como puntualizó la agencia EFE.

EM&E es actualmente el segundo mayor accionista de Indra, con un 14,3 % del capital, solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 28 %. El consejo de administración de Indra, en una reunión sostenida el 10 de diciembre, declaró su respaldo unánime a que una posible integración con Escribano está “alineada con la estrategia” del grupo. Los análisis respecto a la operación siguen en marcha, de acuerdo con lo expuesto por la agencia EFE.

Además de su nueva apuesta en Reino Unido, EM&E ya opera oficinas en Bruselas, Perú, Emiratos Árabes Unidos, India y Malasia. Este despliegue internacional evidencia el interés de la compañía española por consolidar su presencia global y diversificar su base operativa en distintos continentes, lo que se considera un movimiento significativo dentro del contexto de la industria de defensa y tecnología.

Temas Relacionados

Escribano Mechanical EngineeringIndustria de defensaIndraÁngel EscribanoJavier EscribanoSociedad Estatal de Participaciones IndustrialesReino UnidoEspañaPlanta industrialEM&E Group UKEFE

Últimas Noticias

Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no salir las cuentas en 2025

La recesión impacta en toda la estructura productiva rusa, mientras el gobierno eleva tributos y elimina beneficios sociales para sostener el conflicto bélico, con sectores clave en crisis y las pymes alertando sobre un aumento de la economía sumergida

Infobae

CNMC no ve impacto en la competencia con la contratación entre sociedades del grupo Aena

La autoridad reguladora concluye que los acuerdos internos de la red aeroportuaria cumplen estándares legales y consagra que los servicios compartidos entre filiales siguen precios de referencia y actividad delimitada, evitando distorsiones para otros operadores del sector

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

El pago de pensiones marca un máximo histórico, la morosidad bancaria registra el nivel más bajo desde 2008, los metales preciosos baten récords y la presión inmobiliaria se mantiene, mientras Rusia anuncia incrementos fiscales para sostener su economía bélica

Infobae

El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

En medio de fuertes tensiones diplomáticas, directivos del conglomerado asiático anuncian defensas legales y nuevas negociaciones para restablecer su influencia sobre la filial tecnológica neerlandesa, tras el traspaso forzoso decretado por el gobierno de Países Bajos

Infobae

Los datos 5G aumentaron en Nochebuena y Navidad un 80 % en Telefónica y 59 % en Vodafone

El uso de la red móvil registró incrementos históricos en compañías como Telefónica y Vodafone durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre, con picos de actividad vinculados al intercambio de mensajes y llamadas navideñas según fuentes empresariales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional cita a

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

Los ganadores del ‘Gordo’ de

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”