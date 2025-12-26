Escribano prevé abrir en 2026 en Reino Unido su primera planta industrial fuera de España

La empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), dirigida por los hermanos Ángel y Javier Escribano, ha establecido una nueva sociedad denominada EM&E Group UK con el objetivo de abrir una planta industrial en el sureste del Reino Unido, cuya operación está prevista para la primavera de 2026. Esta decisión posiciona a EM&E para inaugurar su primera fábrica fuera del territorio español y representa un paso relevante en su estrategia de expansión internacional. Según informó la agencia EFE tomando como fuente a la propia compañía, actualmente se está en la fase de búsqueda de una nave industrial apta para comenzar la producción en suelo británico.

El medio Expansión adelantó la creación de EM&E Group UK y posteriormente la agencia EFE confirmó la información, citando fuentes del grupo español de defensa. Este movimiento coincide con un momento de análisis estratégico para EM&E, ya que la empresa mantiene negociaciones con Indra, una de las principales firmas tecnológicas de España, para valorar una posible fusión entre ambas compañías. Hasta la fecha no se han comunicado cifras relacionadas con esta potencial operación y ningún dato económico adicional ha trascendido respecto al precio o las condiciones de dicha fusión, como puntualizó la agencia EFE.

EM&E es actualmente el segundo mayor accionista de Indra, con un 14,3 % del capital, solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 28 %. El consejo de administración de Indra, en una reunión sostenida el 10 de diciembre, declaró su respaldo unánime a que una posible integración con Escribano está “alineada con la estrategia” del grupo. Los análisis respecto a la operación siguen en marcha, de acuerdo con lo expuesto por la agencia EFE.

Además de su nueva apuesta en Reino Unido, EM&E ya opera oficinas en Bruselas, Perú, Emiratos Árabes Unidos, India y Malasia. Este despliegue internacional evidencia el interés de la compañía española por consolidar su presencia global y diversificar su base operativa en distintos continentes, lo que se considera un movimiento significativo dentro del contexto de la industria de defensa y tecnología.