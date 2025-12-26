Espana agencias

El Pleno de Lugo aprueba, con el voto de PP y BNG, la reprobación de José Tomé por las acusaciones de acoso sexual

El acuerdo entre los partidos para censurar a José Tomé ha desatado un tenso cruce de acusaciones entre PP, BNG y PSOE, que se acusan de instrumentalizar denuncias graves y de priorizar disputas políticas frente a una condena contundente

Guardar

Tras el rechazo del Partido Popular a una enmienda que buscaba extender la reprobación a todas las conductas de acoso sexual y su encubrimiento, los socialistas de Lugo formalizaron su voto en contra de la moción dirigida contra José Tomé. Según informó el medio, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Lugo estuvo marcada por un enfrentamiento entre PP, BNG y PSOE, quienes se acusaron mutuamente de utilizar denuncias graves con fines partidistas y de priorizar disputas políticas en lugar de expresar una condena unánime y contundente.

De acuerdo con lo publicado, la moción presentada por el Grupo Popular tuvo el respaldo necesario para salir adelante gracias al apoyo del BNG, lo que dejó al PSOE en solitario al defender que la propuesta no perseguía un rechazo general de todas las formas de acoso sexual, sino que, según sus palabras, se trataba de una iniciativa "claramente parcial y orientada al interés partidista". Los socialistas argumentaron durante el debate que la moción se centraba únicamente en casos concretos y que excluía por conveniencia política otras situaciones análogas, lo que, a su juicio, distorsionaba la finalidad de una condena institucional.

El Partido Popular reprochó la actitud tanto del PSOE como del BNG por, según reportó el medio, permitir que José Tomé permaneciera "aferrado a sus cargos", una decisión que califican como una renuncia a los principios proclamados por ambas formaciones. Remarcaron que este escenario no tenía antecedentes en la provincia y reclamaron que se ofrecieran explicaciones claras y que se favoreciera la transparencia y una respuesta institucional firme. Como parte de su intervención, los populares manifestaron su respaldo a las denunciantes y exigieron una investigación que alcanzara el ámbito judicial y político. También advirtieron que minimizar o encubrir estas situaciones podría transmitir un mensaje negativo en la lucha contra la violencia de género y perjudicar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

El PP planteó además cuestionamientos dirigidos expresamente al electorado femenino socialista al plantear qué opinión podían tener aquellas militantes y simpatizantes del partido sobre la continuidad de Tomé en su cargo pese a las acusaciones de acoso sexual. Instaron al BNG a definir su posición, recordando que tenía la oportunidad de respaldar a las víctimas.

Por su parte, el BNG, representado por su portavoz Rubén Arroxo, acusó al Partido Popular de actuar movido por intereses partidistas y de no preocuparse realmente por las víctimas, sino por obtener el control de la Diputación Provincial. Arroxo señaló como ejemplo el caso de José Manuel Baltar, a quien calificó de haber sido "acusado por asuntos muy graves, incluso con grabaciones" y que, según afirmó, fue "premiado" con un escaño en el Senado. El representante nacionalista definió la moción como una "hipocresía absoluta" y resaltó que el BNG defendió una enmienda a la propuesta original del PP con la intención de aportar claridad y evitar un uso politizado del asunto.

Los socialistas, en línea con lo publicado, argumentaron que la iniciativa popular omitía una condena transversal y aplicable a cualquier incumbente, independientemente de su vínculo partidario. El PSOE defendió que su enmienda buscaba una reprobación institucional sin excepciones y lamentó el rechazo del PP a su modificación, interpretándolo como una muestra de la falta de compromiso sincero de los populares para erradicar el acoso sexual y brindar amparo a las víctimas. A juicio de los socialistas, el propósito fundamental de la moción era utilizar una cuestión grave como motivo de confrontación política, por lo que justificaron su voto contrario alegando no estar dispuestos a respaldar lo que consideran una condena selectiva. Los representantes socialistas puntualizaron además que, según sus declaraciones, ellos sí asumen responsabilidades cuando emergen casos de estas características, mientras que el PP —afirmaron— opta por condenas parciales, lo que erosionaría la credibilidad de su posicionamiento ante estas cuestiones.

A la controversia política sobre la reprobación a Tomé se añadió la aprobación en el mismo pleno de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones por parte del Ayuntamiento de Lugo. Según detalló el medio, esta nueva normativa hará posible gestionar y limitar los accesos al casco antiguo una vez comiencen a funcionar las cámaras lectoras de matrículas previstas para los próximos meses. Arroxo subrayó que esta iniciativa resultará esencial para la gestión de la movilidad y el avance ambiental en el centro histórico de la ciudad.

En el contexto de la sesión, trascendieron otros acuerdos institucionales. El PP logró restablecer la sintonía con el alcalde Miguel Fernández de cara a recuperar el acuerdo suscrito en 2022 entre el consistorio y la Xunta de Galicia para sacar adelante el proyecto del Museo de la Romanización. Así mismo, tanto PSOE como BNG votaron en contra de la propuesta para desbloquear en el Congreso de los Diputados las leyes antiocupación avaladas previamente por el Senado. La propuesta solicitaba al Gobierno central que levantase el veto que impedía la tramitación de estas normativas y urgía la reforma del Código Penal para excluir la acción de cortar los suministros en viviendas ocupadas ilegalmente del delito de coacciones.

Según consignó el medio, los populares agradecieron también que Mauricio Repetto, concejal del Ayuntamiento de Lugo, aprobara la propuesta de reconocimiento público a Ramón Falcón Rodríguez por su contribución a la conservación de la muralla romana de la ciudad y accediera a la solicitud para instalar una placa conmemorativa en honor a su labor.

Temas Relacionados

Acoso sexualJosé ToméPartido PopularBNGPSOELugoGaliciaReprobaciónViolencia de géneroAyuntamiento de LugoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Vox avisa a Guardiola que la responsabilidad de la investidura es suya y que debe enterrar políticas "socialdemócratas"

Fúster subraya que la candidata del PP debe decidir si mantiene los enfoques previos o impulsa una transformación apoyada por Vox, remarcando que la decisión sobre los próximos pasos recae únicamente en Guardiola según el contexto postelectoral

Vox avisa a Guardiola que

Albiol dice que se ofreció alternativa habitacional a unos 60 desalojados del B9 sin realojar pero "no les ha gustado"

El alcalde de Badalona aseguró que se han ofrecido opciones residenciales a quienes permanecen en el antiguo Institut B9, pero estos habrían rechazado la propuesta, mientras la oposición denuncia falta de soluciones habitacionales y lo acusa de discriminación

Albiol dice que se ofreció

Sánchez enseña La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"

El jefe del Ejecutivo protagoniza un video en redes donde recorre una emblemática sala del Palacio presidencial, recuerda momentos históricos de la Transición española e invita a los usuarios a reaccionar para mostrar nuevos espacios internos

Sánchez enseña La Moncloa "en

La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García a declarar como imputada el próximo 20 de enero

El juez Ismael Moreno convoca a Patricia Uriz para ser interrogada por supuestas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al ‘caso Koldo’, después de que la Fiscalía y la Guardia Civil aportaran pruebas sobre maniobras para ocultar fondos ilícitos

La Audiencia Nacional cita a

El Consell evita valorar los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la dana e insiste en mostrar respeto a la justicia

El portavoz del gobierno valenciano rehusó analizar la conversación de Mazón y Feijóo durante la tragedia que azotó Valencia, reafirmando la colaboración con la justicia y el compromiso institucional de no comentar pasos procesales ni decisiones judiciales en curso

El Consell evita valorar los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Este es el nuevo país

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”