El Pleno de Lugo aprueba, con el voto de PP y BNG, la reprobación de José Tomé por las acusaciones de acoso sexual

Tras el rechazo del Partido Popular a una enmienda que buscaba extender la reprobación a todas las conductas de acoso sexual y su encubrimiento, los socialistas de Lugo formalizaron su voto en contra de la moción dirigida contra José Tomé. Según informó el medio, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Lugo estuvo marcada por un enfrentamiento entre PP, BNG y PSOE, quienes se acusaron mutuamente de utilizar denuncias graves con fines partidistas y de priorizar disputas políticas en lugar de expresar una condena unánime y contundente.

De acuerdo con lo publicado, la moción presentada por el Grupo Popular tuvo el respaldo necesario para salir adelante gracias al apoyo del BNG, lo que dejó al PSOE en solitario al defender que la propuesta no perseguía un rechazo general de todas las formas de acoso sexual, sino que, según sus palabras, se trataba de una iniciativa "claramente parcial y orientada al interés partidista". Los socialistas argumentaron durante el debate que la moción se centraba únicamente en casos concretos y que excluía por conveniencia política otras situaciones análogas, lo que, a su juicio, distorsionaba la finalidad de una condena institucional.

El Partido Popular reprochó la actitud tanto del PSOE como del BNG por, según reportó el medio, permitir que José Tomé permaneciera "aferrado a sus cargos", una decisión que califican como una renuncia a los principios proclamados por ambas formaciones. Remarcaron que este escenario no tenía antecedentes en la provincia y reclamaron que se ofrecieran explicaciones claras y que se favoreciera la transparencia y una respuesta institucional firme. Como parte de su intervención, los populares manifestaron su respaldo a las denunciantes y exigieron una investigación que alcanzara el ámbito judicial y político. También advirtieron que minimizar o encubrir estas situaciones podría transmitir un mensaje negativo en la lucha contra la violencia de género y perjudicar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

El PP planteó además cuestionamientos dirigidos expresamente al electorado femenino socialista al plantear qué opinión podían tener aquellas militantes y simpatizantes del partido sobre la continuidad de Tomé en su cargo pese a las acusaciones de acoso sexual. Instaron al BNG a definir su posición, recordando que tenía la oportunidad de respaldar a las víctimas.

Por su parte, el BNG, representado por su portavoz Rubén Arroxo, acusó al Partido Popular de actuar movido por intereses partidistas y de no preocuparse realmente por las víctimas, sino por obtener el control de la Diputación Provincial. Arroxo señaló como ejemplo el caso de José Manuel Baltar, a quien calificó de haber sido "acusado por asuntos muy graves, incluso con grabaciones" y que, según afirmó, fue "premiado" con un escaño en el Senado. El representante nacionalista definió la moción como una "hipocresía absoluta" y resaltó que el BNG defendió una enmienda a la propuesta original del PP con la intención de aportar claridad y evitar un uso politizado del asunto.

Los socialistas, en línea con lo publicado, argumentaron que la iniciativa popular omitía una condena transversal y aplicable a cualquier incumbente, independientemente de su vínculo partidario. El PSOE defendió que su enmienda buscaba una reprobación institucional sin excepciones y lamentó el rechazo del PP a su modificación, interpretándolo como una muestra de la falta de compromiso sincero de los populares para erradicar el acoso sexual y brindar amparo a las víctimas. A juicio de los socialistas, el propósito fundamental de la moción era utilizar una cuestión grave como motivo de confrontación política, por lo que justificaron su voto contrario alegando no estar dispuestos a respaldar lo que consideran una condena selectiva. Los representantes socialistas puntualizaron además que, según sus declaraciones, ellos sí asumen responsabilidades cuando emergen casos de estas características, mientras que el PP —afirmaron— opta por condenas parciales, lo que erosionaría la credibilidad de su posicionamiento ante estas cuestiones.

A la controversia política sobre la reprobación a Tomé se añadió la aprobación en el mismo pleno de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones por parte del Ayuntamiento de Lugo. Según detalló el medio, esta nueva normativa hará posible gestionar y limitar los accesos al casco antiguo una vez comiencen a funcionar las cámaras lectoras de matrículas previstas para los próximos meses. Arroxo subrayó que esta iniciativa resultará esencial para la gestión de la movilidad y el avance ambiental en el centro histórico de la ciudad.

En el contexto de la sesión, trascendieron otros acuerdos institucionales. El PP logró restablecer la sintonía con el alcalde Miguel Fernández de cara a recuperar el acuerdo suscrito en 2022 entre el consistorio y la Xunta de Galicia para sacar adelante el proyecto del Museo de la Romanización. Así mismo, tanto PSOE como BNG votaron en contra de la propuesta para desbloquear en el Congreso de los Diputados las leyes antiocupación avaladas previamente por el Senado. La propuesta solicitaba al Gobierno central que levantase el veto que impedía la tramitación de estas normativas y urgía la reforma del Código Penal para excluir la acción de cortar los suministros en viviendas ocupadas ilegalmente del delito de coacciones.

Según consignó el medio, los populares agradecieron también que Mauricio Repetto, concejal del Ayuntamiento de Lugo, aprobara la propuesta de reconocimiento público a Ramón Falcón Rodríguez por su contribución a la conservación de la muralla romana de la ciudad y accediera a la solicitud para instalar una placa conmemorativa en honor a su labor.